Un an de ‘Dil Bechara’ – Sanjana Sanghi se souvient de beaux souvenirs avec feu Sushant Singh Rajput

Le film ‘Dil Bechara’ de Sushant Singh Rajput, qui était une adaptation bollywoodienne de ‘The Fault in Our Stars’ de John Green, a terminé un an aujourd’hui. Le film a rendu les téléspectateurs émus car il a marqué le dernier film de SSR.

Célébrant un an de Dil Bechara et se souvenant de la SSR, Sanjana Sanghi est allée sur Instagram et a publié une série de photos. Elle a écrit une légende sincère qui disait :

“#1YearOfDilBechara Il y a un an aujourd’hui, à la veille de la libération de Dil Bechara, ma nervosité n’avait pas de limites. Et aujourd’hui, alors que nous terminons 1 AN de Dil Bechara (!!) devenant le vôtre pour toujours, tout ce que j’ai dans mon cœur est une gratitude insurmontable pour le genre d’amour, d’admiration et de soutien que vous avez tous accordés à notre film, et la profonde étreinte que tu m’as donnée au cours de cette année. C’est du carburant pour l’âme. C’est ce qui rend ce voyage vulnérable, émotionnel et magique d’être un acteur absolument surréaliste.

«Chacune de vos lettres, vos croquis, votre souvenir de chaque dialogue, votre souvenir de chaque scène et la célébration de chaque étape ont rendu ce voyage difficile qui a été parcouru par la perte est devenu un peu plus brillant et brillant. » Elle a ajouté

« Merci d’avoir pris soin de notre film et de l’avoir célébré d’une manière dont nous ne pourrions même pas rêver. »

«Ce fut vraiment le plus grand privilège et honneur qui m’ait jamais été accordé de me découvrir en tant qu’acteur dans le rôle de Kizie Basu, l’Indien Hazel Grace Lancaster d’un roman que j’avais lu un nombre infini de fois quand j’étais adolescent. Et l’opportunité de le faire sous la direction de tant de génies créatifs l’a rendu inoubliable – Mukesh, Sushant, Rahman Sir, Rucha, Setu Sir, Swastika, Shashank Sir, Shashwat Da, Pritam Da, Sahil.

« Rester fidèle à l’essence de Kizie tout en faisant d’elle une toute nouvelle personne a été l’un des défis les plus uniques, les plus difficiles mais les plus satisfaisants que la vie m’ait jamais lancés, dont chaque élément m’a aidé à grandir et à évoluer, en tant que personne et en tant que personne acteur. »

« Comme chaque étape, celle-ci aussi est d’abord la vôtre. Merci du fond du coeur. »

Pour les non avertis, ‘Dil Bechara’ est un film romantique de passage à l’âge adulte réalisé par Mukesh Chhabra à ses débuts de réalisateur et produit par Fox Star Studios en 2020, avec un scénario écrit par Shashank Khaitan et Suprotim Sengputa. Le film met en vedette Sushant Singh Rajput et Sanjana Sanghi en tant que patients atteints d’un cancer en phase terminale, et est basé sur le roman de 2012 de John Green, « The Fault in Our Stars ». Suite à sa mort le 14 juin 2020, l’apparition finale et posthume de Rajput sera dans ce film.