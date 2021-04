«Je reçois un cauchemar récurrent. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois le visage de mon patient, la bouche légèrement ouverte, à bout de souffle. Les bruits des machines médicales autour de nous semblent exacerbés dans ma tête. Mon cœur semble battre et j’ai l’impression qu’il est sur le point d’exploser dans ma poitrine. Moi aussi, j’ai l’impression de ne pas pouvoir respirer. Je me réveille en sueurs froides avec mon T-shirt trempé des nuits comme celles-ci », a déclaré * le Dr Rahul, pneumologue junior dans un hôpital privé de Mumbai.

Une année de traitement positif au COVID-19 a eu des conséquences néfastes sur sa santé physique, son cycle de sommeil et ses relations. Cependant, ce sont ses problèmes de santé mentale qui se sont aggravés au point de le préoccuper gravement.

«Ces jours-ci, je me sens submergé par la moindre des choses qui semblent se produire dans ma vie. Je n’arrive pas à me concentrer ou à me concentrer. Récemment, j’ai constaté que mes mains tremblaient en effectuant une petite intervention pour un autre patient. Je sens que je me suis arrêté émotionnellement et que je ne peux parler à personne », a ajouté le Dr Rahul.

Au cours de l’année écoulée, le Dr Rahul a également commencé à boire beaucoup dans un effort futile pour bloquer ces pensées et images répétitives de ses patients mourant, luttant pour quelques dernières respirations, après avoir été affligé par COVID-19. «Le pire sentiment, cependant, est celui de la culpabilité. Ça me ronge à l’intérieur. Je me sens responsable de sa mort. Je pense que j’aurais pu faire beaucoup plus ou faire quelque chose différemment, peut-être pour le sauver. Je n’oublierai jamais l’expression sur le visage de sa femme et de son fils lorsque j’ai dû leur dire qu’il n’y avait rien d’autre à faire aux urgences. C’est la huitième fois que je me sens comme ça. C’est le huitième patient qui est décédé sous mes soins au cours des six derniers mois », a-t-il ajouté sombrement.

Comme Rahul, des milliers de médecins et d’agents de santé de première ligne présentent des symptômes d’anxiété, de stress, d’épuisement professionnel, de SSPT et même de dépression. Cependant, ils n’ont toujours pas le luxe de réfléchir ou de demander de l’aide. Alors que les lits se remplissent rapidement lors du deuxième pic de covid-19, les travailleurs de la santé sont à nouveau chargés de la responsabilité de lutter contre la mort, de maintenir les gens en vie. Bien sûr, ce combat est mené au prix élevé des problèmes croissants de santé mentale chez les travailleurs de la santé.

Niveaux élevés de SSPT

La recherche canadienne sur le SSPT chez les infirmières a estimé une prévalence pouvant atteindre 40% dans cette pandémie actuelle. Que l’on soit infirmier, chirurgien, paramédical, médecin ou psychiatre – la responsabilité, le devoir et le passif restent toujours les mêmes. Ainsi, le risque de subir des traumatismes et du stress est très élevé pour ces professionnels.

Les longues heures de travail, la fatigue, le manque de repos et de sommeil, la gestion des complications, les incertitudes d’une pandémie en cours, les soignants ou les proches difficiles et les attentes irréalistes ont également contribué à l’épuisement professionnel et à épuiser les émotions. Souvent, des médecins ou des travailleurs des soins d’urgence ont également été battus, menacés, maltraités ou assaillis par des membres de la famille ou des proches qui ont perdu leurs proches sous les soins de leur professionnel. Cela a également conduit à l’appréhension et à l’anxiété parmi les professionnels qui traitent de tels cas critiques de COVID.

L’exposition à des niveaux élevés du virus COVID-19, ainsi qu’à d’autres maladies contagieuses pendant cette période, n’a fait qu’ajouter à leur stress existant. Il arrive souvent que les professionnels qui travaillent avec la population pédiatrique, les cas en phase terminale comme le VIH / sida, le cancer ou d’autres problèmes de santé chroniques, trouvent le traumatisme émotionnel très difficile à gérer, car dans la plupart des cas, la mort est prolongée, mais inévitable. De nombreux professionnels de la santé mentale et psychiatres, qui ont perdu des clients à cause du suicide, ont silencieusement souffert de la perte et éprouvent des symptômes de deuil et de deuil. Beaucoup se sont sentis responsables et se sont demandé s’ils auraient pu faire plus pour prévenir le suicide. Cependant, jusqu’à l’arrivée du COVID-19, il était rare que tant de praticiens de la santé physique aient connu un stress mental et une anxiété aussi extrêmes.

Quels sont les symptômes?

Médecins, médecins, infirmières, ambulanciers paramédicaux – ils doivent tous comprendre qu’ils sont aussi des êtres humains. Ils ne doivent pas ignorer leurs sentiments et leurs émotions parce qu’ils ne sont pas des super-humains ou des dieux et ne peuvent pas contrôler chaque situation donnée ou prédire comment les choses pourraient se passer. Ils ont travaillé sans relâche pendant un an, malgré de nombreux problèmes logistiques et des difficultés personnelles et ont également pris le risque important d’une exposition répétée au COVID-19.

Ils l’ont fait parce qu’ils sont dévoués, et ils se soucient et ont un devoir à respecter. Ils l’ont fait parce qu’ils ont prêté serment de soigner, guérir et soigner toute personne qui vient à eux pour un traitement. Cependant, ils ne doivent pas le faire au détriment de leur santé mentale.

Une personne, même si elle est médecin, ne peut pas prendre soin de qui que ce soit si elle n’est pas dans l’espace et le cadre mentaux appropriés, ou si elle ne traite pas des émotions excessivement épuisées, un SSPT ou un burn-out. Par conséquent, ils doivent identifier les défis auxquels ils sont confrontés et essayer de les relever dès que possible.

Si un médecin ou un travailleur de la santé présente l’un des symptômes de stress ou de traumatisme, il est essentiel de contacter et de parler à un groupe de soutien, un conseiller ou un professionnel de la santé mentale.

Les symptômes comprennent des souvenirs vifs ou des flashbacks, le sentiment que l’incident s’est produit maintenant, des pensées ou des images intrusives et répétitives, un sommeil perturbé ou des cauchemars, une détresse intense à des rappels réels ou symboliques des sons, des voix, des images spécifiques, des personnes ou même des traumatismes. les odeurs. Ils doivent également prêter attention aux sensations physiques telles que la douleur, la transpiration, la nausée ou le tremblement, devenir facilement irritable, émotionnel, bouleversé ou en colère, une vigilance extrême ou une « hypervigilance » qui sont la façon dont notre corps nous dit qu’il faut prendre soin de l’esprit. de.

Certains des autres symptômes incluent le fait d’être nerveux ou d’être facilement surpris, un comportement autodestructeur ou une imprudence, l’incapacité de se souvenir des détails de ce qui s’est passé, le fait de se sentir vide ou d’avoir des problèmes de mémoire, de se sentir émotionnellement engourdi ou coupé de ses sentiments, de ne pas pouvoir exprimer son affection. et le sentiment que personne ne les comprend, consommant de l’alcool ou des drogues pour éviter les souvenirs, se blâmant pour ce qui s’est passé avec une culpabilité, une honte et une faible confiance en soi et en estime.

Comment faire face et guérir

Les travailleurs de la santé de première ligne doivent trouver des moyens sains et des mécanismes d’adaptation en ces temps de détresse. Rester à l’écart de l’alcool, des drogues et des personnes ou situations négatives est impératif. Ils doivent «parler et partager» leurs sentiments avec quelqu’un en qui ils ont confiance. Consulter un professionnel de la santé peut être la meilleure option.

Ils doivent également créer des limites et mettre en place un équilibre travail-famille-vie personnelle, et même si ce n’est peut-être pas le meilleur moment, ils devraient envisager de prendre de courtes pauses, de partir en vacances et d’être avec la nature, ce qui aide vraiment. pour se détendre et se déconnecter du travail. Ils ont également besoin de trouver du temps pour eux-mêmes, malgré leurs heures de travail trépidantes, pour poursuivre des passe-temps, faire de l’exercice, socialiser, se détendre ou créer du « temps pour moi »

Et enfin, ils doivent avoir des attentes réalistes et accepter tout ce qu’ils peuvent faire et des choses qu’ils ne pourront pas contrôler. Ils doivent trouver des moyens de «lâcher prise» et des moyens de pratiquer la pleine conscience, la gratitude ou la méditation. Les exercices de respiration profonde, la relaxation musculaire progressive, l’auto-surveillance, l’écriture expressive et la journalisation peuvent également être bénéfiques.

* Le nom du pneumologue junior a été changé pour protéger son identité.

L’auteur Dr Zirak Marker est psychiatre principal et conseiller – Mpower The Center. Les opinions exprimées dans cet article sont personnelles.

