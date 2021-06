Un an avec ma chaise de jeu EwinRacing + un cadeau de chaise gratuit !

Avant d’en venir à la partie passionnante de l’offre gratuite d’un EwinRacing chaise de jeu, je veux partager mon expérience, car je suis assis sur l’une de ces chaises depuis plus d’un an maintenant. Mes fesses ne mentent pas, alors permettez-lui de vous transmettre une certaine sagesse tuchus.

Il n’est pas facile de trouver un produit de qualité de nos jours, avec ce qui semble être autant d’entreprises faisant toutes la même chose. Par exemple, les fabricants de chaises de jeu ne manquent pas, alors comment séparer ceux qui fabriquent des chaises de bonne qualité de ceux qui ne le font pas ? J’ai eu la chance de ne pas avoir à payer pour découvrir EwinRacing, car la société m’a fourni ma première chaise (cette chaise exacte) il y a tous ces mois. Depuis lors, pour avoir vécu avec et littéralement vivre avec, et même bouger avec – déménager n’est jamais une bonne chose pour les meubles – je peux m’asseoir ici et dire à 100% qu’EwinRacing fabrique un produit de qualité. S’ils ne le faisaient pas, je n’en parlerais pas.

Ce que j’aime dans la chaise

Si je ne l’ai pas encore martelé à la maison, la qualité de la chaise est ce que j’aime le plus. C’est lourd, les coussins tiennent extrêmement bien et le cuir qu’ils ont utilisé ne s’est pas déchiré ou n’a rien fait d’anormal. J’avais l’habitude d’acheter mes chaises de bureau chez Staples, mais les chaises en cuir qu’ils me vendaient semblaient toujours se déchirer et devenir désagréables après environ six mois d’utilisation intensive. Cette chaise EwinRacing est un champion. J’ai blogué, joué, podcasté, joué de la musique, diffusé en continu, et tout le reste dans cette chaise et ça tient très bien. A part un peu d’usure sur le filetage du logo Ewin où repose ma tête, je n’ai rien à redire au service qualité.

Je vais également prendre un instant pour mentionner les caractéristiques de cette chaise en particulier. Il s’incline, s’incline, pivote et tout ce jazz. Il a tout ce dont j’ai besoin dans une chaise de bureau, cependant, il manque un repose-pieds rétractable. Cela mettrait cette chose au-dessus de toutes les autres, mais ça va. J’apprécie aussi qu’Ewin vend un milliard de modèles différents en général. Il existe des tonnes d’options de couleurs différentes, ainsi que des choix de matériaux. En tant qu’acheteurs, nous aimons les options, c’est donc positif.

Ce que je changerais

Le seul inconvénient que j’ai rencontré avec cette chaise est les instructions réelles sur la façon de l’installer. Ils sont très déroutants, jusqu’à ce que vous trouviez comment déchiffrer les directions. Faites très attention à suivre ces petites flèches rouges ou vous serez perdu lors du montage. Il m’a en fait fallu quelques minutes pour comprendre cela. Je suis stupide, cependant.

Au-delà de la chaise, EwinRacing fait une chose étrange sur son site Web. Si vous ne l’aviez pas remarqué, la société propose une vente perpétuelle sur sa boutique en ligne, vous ne savez donc jamais vraiment combien coûte réellement une chaise au début. Est-ce une mauvaise chose? Non, mais cela contribue à induire le sentiment qu’un acheteur doit se dépêcher pour s’assurer une chaise à bas prix. En réalité, il y a une vente toujours événement. Pendant ce temps, tout ce que vous aviez à faire est d’utiliser le code « Droidlife” pour 30% de réduction sur votre prochaine commande. Cela vous évite d’avoir à vous soucier de manquer les soldes des fêtes.

L’une ou l’autre de ces choses est-elle suffisante pour m’empêcher d’avoir une autre chaise EwinRacing? Non, j’en prendrais volontiers un autre et honnêtement, si vous cherchez à en obtenir un pour vous-même, je n’hésite pas à les recommander. Comme je l’ai mentionné, utilisez le code « Droidlife » pour 30% de réduction sur pratiquement tout sur le site Web d’EwinRacing. Vous pouvez marquer une nouvelle chaise, un bureau de jeu RVB ou même un pistolet de massage.

Achetez une chaise de jeu EwinRacing (Utilisez le code Droidlife pour 30% de réduction)

Pourquoi en acheter un quand vous avez une chance d’en gagner un ? Faisons-le, le moment des cadeaux est venu !

Révéler

Prix : 1 chaise de jeu de la série Knight (valeur au détail de 199 $)

Comment entrer

Concours EwinRacing

Gagnant: Nous sélectionnerons un gagnant au hasard le 28 juin à 10h00 Pacifique. Nous enverrons un e-mail au gagnant pour recueillir son adresse pour l’expédition. Bonne chance!

Merci à EwinRacing d’avoir sponsorisé cet article et ce cadeau.