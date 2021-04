À seulement un an avant que les Français ne se rendent aux urnes pour élire un nouveau président, ceux qui espèrent remplacer Emmanuel Macron sortent de l’ombre.

Macron, 43 ans, est arrivé au pouvoir en 2017 en créant son propre parti – La République En Marche! – et jurant de remodeler la politique française.

Son mandat a jusqu’à présent été façonné par des problèmes internes, notamment les manifestations de rue des Gilets Jaunes (gilets jaunes) qui durent des mois, les réformes des retraites prévues et la gestion par son gouvernement de la pandémie COVID-19.

Il devrait à nouveau courir, ont déclaré des experts à Euronews, mais n’a pas encore officiellement rejoint la course.

À peine 12 mois avant le premier tour de scrutin, seuls 35% des Français disent faire confiance à l’action du gouvernement sur le COVID-19 et seulement 45% ont une opinion favorable de Macron, selon deux récents sondages de l’IFOP.

Pendant ce temps, les intentions de vote pour le premier tour le verraient se classer deuxième derrière Marine Le Pen si les élections avaient lieu maintenant.

Voici un aperçu de ceux qui sont en lice pour remplacer Macron ou qui devraient bientôt déclarer leur candidature.

Aile droite

Marine Le Pen, Rallye National (RN)

Le politicien d’extrême droite, 52 ans, espère que c’est la troisième fois chanceux après s’être présenté en 2012 et 2017.

Lors des dernières élections, elle s’est qualifiée pour le deuxième tour contre Macron. Le dernier sondage IFOP sur les intentions de vote lui attribue actuellement 28% des votes au premier tour, deux points de pourcentage de plus que Macron.

Et alors que les prévisions du deuxième tour couronnent Macron vainqueur, la marge entre eux est beaucoup plus étroite que les 66,1% à 43,6% de raclées qu’elle a reçues il y a quatre ans.

Au fil des ans, on a beaucoup parlé de ses tentatives de se distancier de son père Jean-Marie Le Pen et de désintoxiquer le parti qu’elle a hérité de lui.

Elle est susceptible de centrer sa campagne sur la critique d’un président négligeant les ruraux et les plus pauvres au profit des «gagnants de la mondialisation», selon Arnault Leclerc, professeur de sciences politiques à l’université de Nantes.

Elle devrait également se concentrer sur des questions culturelles telles que la laïcité, le séparatisme et la migration et omettre l’économie, largement considérée comme l’un de ses points les plus faibles.

« Elle a essayé d’assouplir sa position sur des questions économiques telles que la sortie de l’euro qui a disparu de son programme », a déclaré à Euronews Antonio Barroso, un expert en risques politiques chez Teneo Intelligence.

« L’autre jour, elle a déclaré que toute la dette publique devait être remboursée, ce qui est un changement de point de vue par rapport à ce qu’elle avait dit lors des dernières élections. Et Macron l’a battue lors du débat présidentiel entre les deux tours en 2017 principalement en se concentrant sur elle. incapacité à présenter une plate-forme économique cohérente », a-t-il ajouté.

Xavier Bertrand

Bertrand, 56 ans, est le seul autre candidat de droite crédible à avoir annoncé sa candidature.

Il appartenait autrefois au principal parti de droite Les Républicains (LR) mais est parti après les élections de 2017, critiquant la direction pour ne pas avoir explicitement soutenu Macron au deuxième tour contre Le Pen.

Il est actuellement troisième derrière Macron et Le Pen avec 14% d’intentions de vote au premier tour. Mais le sondage IFOP le voit gagner contre Le Pen lors d’un affrontement au deuxième tour si Macron ne parvient pas à rassembler suffisamment de voix.

On ne sait toujours pas comment LR sélectionnera son candidat officiel et si Bertrand choisira de se présenter sous cette bannière. Mais la question est essentielle « parce que quiconque élira la bonne personne pourrait poser un énorme défi pour Macron au premier tour », a déclaré Barroso.

Même dans ce cas, le candidat devra marcher sur une corde raide.

LR a beaucoup souffert aux élections européennes de 2019 et bien qu’il ait assez bien résisté aux élections municipales de l’année dernière, « l’ancrage local ne joue pas de rôle dans les élections présidentielles », a souligné Leclerc.

« Il leur faut donc faire un choix très difficile: soit aller au centre pour concurrencer directement Macron (se distinguer du Rassemblement national sera alors assez simple mais l’électorat suivra-t-il?); Soit aller vers un droit plus radical de concourir. avec Le Pen (mais le risque politique d’être mangé est important », a-t-il expliqué.

Aile gauche

Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise (LFI)

Le politicien populiste de gauche, 69 ans, a également annoncé sa candidature pour l’année prochaine.

Lors de la dernière élection présidentielle, il est arrivé quatrième avec 19,5% des voix. Pour l’instant, le sondage IFOP lui attribue 10% d’intentions de vote au premier tour.

Au cours des quatre dernières années, le parti LFI qu’il a fondé a envoyé des législateurs dans les parlements nationaux et européens, mais a obtenu de très mauvais résultats aux élections locales de l’année dernière.

« Melenchon sera beaucoup plus proche de l’esprit des Gilets Jaunes, parlant probablement beaucoup plus d’économie et essayant de dépeindre Macron comme la nouvelle droite libérale qui ne se soucie pas des droits économiques du peuple français », a expliqué Barroso.

Pour Leclerc, « l’argument des atteintes ou des menaces aux libertés devrait jouer un rôle important » dans la campagne de Mélenchon

Il est susceptible de faire valoir que « le » nouveau monde « promis par Macron a abouti à un leader unique qui ne laisse aucune place à rien ni à personne » et que par conséquent « la vie démocratique a plutôt régressé sous Macron »,

Anne Hidalgo, Parti socialiste (PS)

Hidalgo, 61 ans, est l’actuelle maire de Paris et est la seule des quatre mentionnées ici à ne pas avoir officiellement déclaré sa candidature.

Le sondage IFOP lui attribue 8% d’intentions de vote au premier tour.

Le Parti socialiste (PS) a pratiquement été décimé au cours des quatre dernières années. Lors de l’élection présidentielle de 2017, leur candidat a obtenu un maigre 6,4% des voix. Ils ont ensuite perdu 250 sièges parlementaires aux élections législatives suivantes pour ne conserver que 30 députés. Leur séquence de défaites s’est poursuivie en 2019, alors qu’ils ont à peine réussi à obtenir suffisamment de votes pour envoyer des législateurs à Bruxelles.

« Le principal défi pour la gauche est qu’elle est très divisée et pour qu’Hidalgo soit un challenger réaliste de la gauche, elle devrait retirer une bonne partie des voix à Mélenchon et tant qu’il court, c’est très difficile pour l’un des candidats à passer essentiellement au second tour », a prédit Barroso.

Selon Leclerc, la «seule issue» du PS serait une alliance avec le Parti vert. Les deux formations ont présenté des listes conjointes dans plusieurs concours municipaux l’année dernière. Pourtant, une telle perspective paraît « hautement improbable ».

« Qui des écologistes ou du PS acceptera une relégation », at-il signalé.

Tous les paris sont levés

L’année précédant les élections présidentielles françaises est généralement remplie de rebondissements qui remodèlent le conseil. « Nous devons donc faire très attention à analyser la popularité actuelle des candidats avec ce qui pourrait arriver d’ici la fin de l’année », a souligné M. Barrosos.

« Un an avant l’élection (2017), Macron n’était pas censé se présenter » et le favori à gagner a fini par être renversé à la primaire du parti LR par François Fillon, qui a été à son tour démoli par un faux scandale de travail, laissant le côte dégagée pour Macron.

La même chose s’est produite avec Dominic Strauss-Khan, qui, un an avant le scrutin de 2012, était clairement le favori pour gagner. Mais le politicien PS a été abattu par un scandale d’inconduite sexuelle.

« Si on remonte plus loin, on peut presque en faire une constante à l’élection présidentielle: Rocard en 1980, Barre en 1987, Balladur en 1994 … Tous étaient favoris un an auparavant et se sont retrouvés hors du jeu », a souligné Leclerc. .

« Une énième surprise est donc toujours possible », a-t-il conclu.