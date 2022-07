Un an après une manifestation de masse, les Cubains sont confrontés à un choix brutal : “la prison ou l’exil”

MEXICO CITY – Un an après que les Cubains sont descendus dans la rue dans l’un des plus grands mouvements de protestation depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement communiste il y a six décennies, des centaines de manifestants languissent en prison tandis que des dizaines de milliers ont fui la répression et la misère sur l’île.

Les conditions économiques n’ont fait qu’empirer depuis que la frustration suscitée par la pire crise financière à avoir frappé le pays depuis les années 1990, associée aux demandes de changements politiques et sociaux, a propulsé les manifestations de juillet dernier.

« La situation empire chaque jour », a déclaré René de Jesús Gómez Manzano, un dissident cubain de longue date qui a déjà été emprisonné par le gouvernement. “Ici, celui qui ne part pas, c’est parce qu’il ne peut pas.”