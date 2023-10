Un an après une fuite audio raciste, les Black Angelenos restent sceptiques

Un an après que la fuite de l’enregistrement d’une conversation en coulisses entre trois membres du conseil municipal de Los Angeles et un éminent président du syndicat a ébranlé la politique locale et rouvert de vieilles blessures raciales, le processus de guérison pour de nombreux Angelenos est toujours en cours.

Les quatre dirigeants politiques latino-américains – les membres du conseil Kevin de León, Nury Martinez et Gil Cedillo, et le chef de la Fédération du travail du comté de Los Angeles, Ron Herrera – ont pris part à une conversation qui comprenait des commentaires grossiers et désobligeants sur les Noirs, Oaxaca et d’autres, et comment contourner le processus de redécoupage de la ville à leur propre bénéfice.

Martinez et Herrera ont démissionné au milieu des retombées. Cedillo ne fait également plus partie du conseil municipal, ayant perdu sa candidature à la réélection des mois avant la diffusion de l’audio ; De León brigue un nouveau mandat en mars.

Le Times s’est entretenu cette semaine avec des résidents noirs de Los Angeles pour leur demander s’ils pensaient que quelque chose avait changé au cours de l’année écoulée depuis la publication de la fuite audio raciste.

Voici ce qu’ils avaient à dire :

Ariana Brasseur

Responsable de magasin chez Coffee del Mundo

Brewer, 33 ans, gérant de magasin chez Coffee del Mundo dans le quartier de Vermont Knolls, est un optimiste dans l’âme.

Elle n’est pas surprise que les élus expriment leur racisme à huis clos, a-t-elle déclaré, car le déséquilibre des soins est évident dans les communautés noires de la ville. Elle espère que les habitants de ces communautés seront capables de faire le travail nécessaire pour interpeller ces responsables.

« Vous ne pouvez pas accéder au sommet d’un poste sans être aussi sale et impétueux et sans rabaisser un certain groupe de personnes », a déclaré Brewer. « Nous devons être meilleurs. Je ne peux pas me permettre d’être négatif.

Depuis que l’audio enregistré au siège de la fédération du travail a été divulgué, a déclaré Brewer, les dirigeants des quartiers du sud de Los Angeles ont pris l’initiative de combler le fossé entre les communautés noires et latino-américaines, car ils n’ont pas l’impression que les élus se soucient d’eux.

« Notre entreprise est un pont. Nous servons plusieurs groupes – Latinos, Noirs et tous les autres – parce qu’il n’y a pas qu’une seule culture dans la ville », a-t-elle déclaré à propos de Coffee del Mundo, qui organise des ateliers communautaires pour les propriétaires de petites entreprises et est ouvert trois jours par semaine.

Alors qu’un flot constant de clients entrait par une chaude matinée de semaine, Brewer s’est arrêtée pour préparer un café glacé pour un habitué avant d’entrer. Elle a recommencé à partager ses réflexions sur l’année dernière et sur la réaction des communautés noires et latino-américaines.

« Je pense que nous partageons tellement de similitudes dans nos luttes, avec nos histoires en miroir luttant contre l’oppression. Mais nos cultures sont riches et dynamiques », a-t-elle déclaré au son d’un moulin à café.

«C’est tout ce que nous pouvons vraiment faire l’un pour l’autre», a-t-elle déclaré. « Une fois que j’ai réalisé que je pouvais assumer la responsabilité de ma propre joie, cela m’a semblé être un code de triche. »

Dermot Givens

Consultant politique

« Rien n’a changé », a déclaré Givens. « Rien n’a changé. »

Lorsque Givens a appris l’existence des enregistrements, il a été bouleversé mais pas surpris. La politique de Los Angeles est depuis longtemps raciale et polarisée, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas nouveau ; c’est juste que cela a été révélé », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si les enregistrements avaient changé quelque chose dans la politique de Los Angeles, l’avocat et consultant politique a proposé une réponse laconique : « Rien ».

« Les gens du conseil municipal se comportent toujours de la même manière », a-t-il déclaré. « Le problème, le racisme, est toujours là. »

Pour Givens, cela se voit non seulement dans la composition du conseil municipal mais aussi dans celle de son personnel.

« Il y a trois conseillers afro-américains », a-t-il déclaré. « Pas d’augmentation, pas de diminution. Il y aura bientôt une diminution – il y aura probablement une diminution – mais nous ne le savons pas.

Au cœur des enregistrements, a déclaré Givens, se trouvait la lutte continue pour la représentation dans la politique de Los Angeles, y compris une population latino croissante et des politiciens latinos cherchant à accroître leur pouvoir dans la salle du conseil.

Mais la représentation et le pouvoir à l’hôtel de ville peuvent prendre de nombreuses formes, a-t-il déclaré, y compris les personnes qui « dirigent réellement l’endroit ».

« Si vous regardez les membres du conseil non afro-américains et leur personnel – chefs de cabinet, professionnels – ont-ils multiculturalisé leur personnel ? » » a-t-il demandé, avant de répondre rapidement lui-même à la question. « Non. »

Bernard Parks Jr.

Fils et ancien chef de cabinet de l’ancien conseiller municipal Bernard Parks

« J’essaie d’être le plus optimiste possible », a déclaré Parks. «Mais le système n’a pas changé et les idées avancées pour remédier à ces problèmes ne sont pas innovantes. Ils sont simplement égoïstes. »

Les idées récentes de changements, telles que l’augmentation du nombre de sièges au conseil municipal, ne résoudraient pas le cœur du problème, a-t-il déclaré.

« Pourquoi pensez-vous que la réponse est que vous avez besoin de plus de personnes qui prennent de mauvaises décisions ? » il a dit.

Parks a souligné une série d’affaires pénales récentes impliquant des dirigeants élus.

Le membre du conseil Curren Price a été inculpé cette année de 10 chefs d’accusation de détournement de fonds, de parjure et de conflit d’intérêts, et le membre du conseil Mark Ridley-Thomas a été reconnu coupable de complot, de corruption et de fraude.

Les membres du conseil Mitch Englander et Jose Huizar ont plaidé coupables aux accusations fédérales de corruption.

Les récentes inculpations et les commentaires racistes entendus dans les enregistrements alors que les politiciens discutaient du redécoupage sont des éléments liés d’un système conçu pour servir les intérêts des dirigeants, a déclaré Parks.

« Quand vous regardez ce dont parlait le groupe, à savoir un redécoupage illégal… et le transfert de ressources d’une communauté à une autre pour leur bénéfice personnel », a-t-il déclaré, « la question importante est : est-ce que quelque chose a changé à l’intérieur de ce bâtiment ? Et ce qui est préoccupant, c’est la série continue d’actes d’accusation.

Carol Parchue

Résident du sud de Los Angeles

Dans un salon de manucure près de Western Avenue et du boulevard Martin Luther King Jr., Parchue, 53 ans, a parlé des enregistrements dans lesquels Martinez insultait le fils noir de l’ancien membre du conseil Mike Bonin et le comparait à un complice.

« C’était tellement insultant d’entendre ça », a déclaré Parchue. « C’était une personne qui disait quelque chose de si horrible, et que personne d’autre ne prenne la parole et ne l’arrête, c’était aussi très mauvais. »

Parchue ne pouvait pas croire que cela faisait un an depuis la publication de ces commentaires racistes, mais elle a été surprise que De León soit toujours au pouvoir.

« Sa réaction au commentaire sur l’enfant noir en dit long », a déclaré Parchue. « Ce n’était pas bon pour les Noirs. Je m’en remets à Dieu, mais c’est tellement grave.

Au cours de la dernière année, Parchue a déclaré que peu de choses avaient changé dans son quartier du sud de Los Angeles. Parchue, originaire du Belize, n’a pas remarqué de différence dans la façon dont ses voisins latinos lui parlent.

« Nous communiquons très bien. Je ne pense pas que quiconque que je connais se soit senti blessé par ces commentaires racistes. Ce n’était pas agréable, mais cela ne change rien à ce que je ressens envers mes voisins », a-t-elle déclaré.

Janet Denise Kelly

Directeur exécutif de l’organisation de développement de la jeunesse Sanctuary of Hope

Kelly, 50 ans, a ressenti une profonde trahison lorsqu’elle a entendu les voix familières sur la cassette. Martinez et De León, après tout, avaient défendu des politiques progressistes en matière de logement et d’aide aux sans-abri.

« Je pense toujours que chaque jour, lorsque les membres de notre conseil municipal se présentent pour faire le travail des gens, cet éléphant reste dans la pièce », a-t-elle déclaré alors qu’elle s’asseyait pour déjeuner au South LA Cafe de Leimert Park.

Kelly a reconnu qu’il y avait une lutte pour savoir qui accéderait aux postes de pouvoir et qui serait représenté à mesure que la démographie de la ville changeait.

Au cours de la réunion secrètement enregistrée, Martinez, Cedillo et De León ont discuté des moyens de garantir que les actifs clés, tels que les arènes sportives et les zones de loisirs, restent dans les quartiers à forte population latino-américaine.

Pour Kelly, cela ressemblait à un abus de pouvoir flagrant visant à opposer des groupes de personnes les uns aux autres.

« Il ne devrait pas s’agir d’un processus dans lequel on a l’impression que quelqu’un tire les ficelles ou joue avec ce processus », a déclaré Kelly. « Surtout pour les personnes occupant des postes de pouvoir importants. »

Elle se sent toujours profondément blessée et ne pense pas qu’une véritable guérison ait commencé.

« Nous devons reconstruire ce cercle de confiance », a-t-elle déclaré. « Ça n’a pas encore commencé. »

Anson Roberts

Bricoleur à la retraite

Roberts, 67 ans, a repris son souffle sous un auvent de bus sur MLK Boulevard. L’année dernière, ses petits-enfants ont diffusé une partie de l’audio raciste alors qu’il assistait à une réception familiale.

« Je pensais que c’était un film », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas que ces gens venaient de la mairie. Qu’ont-ils à gagner en disant cela ?

Roberts, qui a pris sa retraite pendant la pandémie, a l’impression que tant de gens souffrent dans la ville, mais il ne peut pas dire si cela est dû à ce qui a été dit dans la fuite audio.

« Les politiciens seront toujours racistes », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si les choses se sont améliorées au cours de la dernière année. Vous ne pouvez pas le mesurer. On a l’impression que nous travaillons très dur, et puis il s’avère que quelqu’un a le pied sur le vôtre, donc vous ne pouvez pas bouger.