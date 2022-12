Un an après une chaleur record, l’Okanagan se prépare à un début d’hiver glacial

Environnement Canada affirme que la majeure partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique connaîtra des températures inférieures à la moyenne pendant la première moitié de décembre, un an après que la région a battu des records de chaleur et est devenue l’endroit le plus chaud au Canada.

Penticton a enregistré un maximum de 22,5 °C le 1er décembre 2021. Kelowna et Vernon n’ont pas pris beaucoup de retard, battant leurs propres records de la journée en affichant des températures à la fin de l’adolescence, respectivement.

Un an plus tard, cependant, les trois villes connaissent des températures diurnes aussi basses que -12 ° C, en grande partie grâce à l’un des mois de novembre les plus froids jamais enregistrés.

“Il n’y a vraiment aucun signe d’une très forte poussée du Pacifique pour le moment, en termes d’air doux”, a déclaré Trevor Smith, météorologue à Environnement Canada. “Donc, avec le troisième ou le quatrième mois de novembre le plus froid de tous les temps, nous avons mis bien en dessous de nos moyennes pour le début de décembre.”

À Kelowna, jeudi soir, le 1er décembre, les températures qui tiennent compte du refroidissement éolien pourraient sembler aussi basses que -19 °C, un écart stupéfiant par rapport au début du mois de l’an dernier.

Mais le changement d’une année à l’autre n’est pas une surprise pour Smith, qui s’attend à ce que les températures de décembre de cette année se rapprochent des moyennes historiques de la région à l’approche de la nouvelle année.

« Vous vous souvenez quand l’Intérieur a eu la chaleur de commencer en décembre l’année dernière ? Les températures ont chuté à -20 °C des semaines plus tard, et il s’est avéré que c’était un mois de décembre relativement moyen », se souvient le météorologue. “Je ne dis pas que nous allons soudainement atteindre des températures supérieures à la moyenne, mais je n’exclurai pas la possibilité qu’un changement plus chaud se produise plus tard dans le mois.”

Les moyennes mensuelles en décembre pour les communautés de l’intérieur vont de -4 à 1 C.

Environnement Canada reconnaît le début de l’hiver lorsque le calendrier bascule en décembre. Dès le premier jour du mois, les températures à Kelowna, Vernon et Penticton devraient atteindre -17 le dimanche soir 4 décembre.

Les chutes de neige sont limitées dans les prévisions, à l’exception du vendredi soir 2 décembre.

Après les 10 premiers jours du mois, cependant, Smith anticipe un certain soulagement de l’atmosphère glaciale.

Les modèles d’Environnement Canada prévoient qu’un “flux plus chaud en provenance du Pacifique” frappera l’Okanagan d’ici mercredi ou jeudi prochain, rapprochant les températures de toute la région de -4 °C.

“Je suis assez confiant pour dire que pour tout le mois, nous serons juste un peu en dessous de la moyenne sur la base de ce démarrage vraiment froid”, a déclaré Smith.

Après un mois d’octobre plus chaud que la normale, la majeure partie de l’Okanagan a connu des températures de novembre inférieures à la moyenne. Dans l’ensemble, il a été considéré comme une saison d’automne «juste moyenne», Penticton enregistrant une moyenne sur trois mois de 9,2 ° C. Sa température d’automne normale, qui remonte au début des années 1900, est de 9 ° C.

