Un an après un discours enflammé sur les droits de vote, Biden prononce un discours plus discret

M. Warnock, cependant, a déclaré dans son discours de victoire ce soir-là qu’il avait gagné malgré la suppression des électeurs. Les histoires d’électeurs géorgiens attendant pendant des heures dans de longues files d’attente autour des bâtiments, a-t-il dit, n’étaient “certainement pas un signe que la suppression des électeurs n’existe pas”.

Les premiers chiffres indiquaient qu’au niveau national, la part des Noirs dans l’électorat aux élections de mi-mandat était tombée à son plus bas niveau depuis 2006, en particulier dans des États comme la Géorgie. De nombreux facteurs pourraient expliquer pourquoi la participation des électeurs noirs est revenue à des niveaux communs avant l’ère du président Barack Obama, ont déclaré des analystes. Et un examen des chiffres a suggéré que la faible participation des Noirs n’aurait peut-être pas changé le résultat d’une course majeure.

Mais le changement dans certains États était frappant. En Géorgie, en Louisiane et en Caroline du Nord, le taux de participation moyen des Noirs était de 26% inférieur à celui des électeurs blancs, selon les registres de l’État, contre 13% de moins lors des élections de mi-mandat de 2018. La Géorgie et la Louisiane ont toutes deux adopté de nouvelles restrictions avant les élections de 2022, contrairement à la Caroline du Nord.

Nulle part le problème n’a été plus prononcé qu’en Géorgie, où le Dr King a mené la lutte pour les droits civils. Ebenezer est une terre sacrée pour le mouvement des droits civiques, l’ancienne église étant depuis longtemps devenue un vaste ensemble de bâtiments et de monuments commémoratifs, y compris la crypte contenant le Dr King et sa femme, Coretta Scott King.

Dans le sanctuaire en face de l’église précédente, M. Biden a rejoint M. Warnock et plus de 1 000 paroissiens pour invoquer l’esprit du Dr King à l’occasion de ce qui aurait été son 94e anniversaire. Alors que Jimmy Carter, Bill Clinton, George W. Bush et M. Obama ont tous pris la parole à Ebenezer, M. Biden a été le premier président en exercice à offrir un sermon dominical.

Il a dit que le Dr King et Robert F. Kennedy étaient ses héros en tant que jeune homme et, comme il l’a fait dans le passé, M. Biden a laissé l’impression qu’il était peut-être plus impliqué dans le mouvement des droits civiques que ne l’indiquent les souvenirs d’autres personnes. Il s’est présenté comme “un gamin de 22 ans du côté est du mouvement des droits civiques”, bien qu’il n’ait pas prétendu avoir été arrêté, comme il l’a fait l’année dernière. (Le Comité national républicain a néanmoins publié une déclaration disant : « Joe Biden a encore une fois menti sur l’histoire de sa vie. »)

Dans son sermon, le président a salué le Dr King comme un “guerrier non violent pour la justice” qui reste une source d’inspiration pour la génération actuelle près de 60 ans après son célèbre discours “J’ai un rêve”.