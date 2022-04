Un an après son effondrement, où en est-il ?

Mercredi marque le premier anniversaire du début de l’effondrement de la Super League européenne. Le projet le plus révolutionnaire de l’histoire du jeu de club a commencé à se dérouler officiellement lorsque Chelsea a publié une déclaration indiquant qu’il se retirerait. D’autres clubs ont rapidement emboîté le pas – certains d’entre eux présentant des excuses très publiques aux supporters – jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que trois: le Real Madrid, la Juventus et Barcelone.

Ils n’ont pas abandonné le combat et continuent de se battre devant les tribunaux européens, arguant que l’UEFA et la FIFA abusent d’une position monopolistique en violation du droit de la concurrence en agissant à la fois comme régulateurs et organisateurs de compétitions. Beaucoup dépendra du verdict rendu par la Cour européenne de justice (CEJ). Mais dans tous les cas, les problèmes sous-jacents qui ont conduit à la formation de 12 super-clubs dans la ligue n’ont pas disparu.

Q : Cela signifie-t-il que la Super League pourrait revenir ?

UN: Si la CJE se prononce en faveur du Real Madrid, de la Juventus et de Barcelone, j’imagine que c’est presque certain. Cela dépendra du libellé du verdict, bien sûr, mais si le tribunal décide que les clubs ne peuvent pas être punis par des organismes de réglementation – tels que l’UEFA, la FIFA, les ligues nationales ou les fédérations – pour avoir organisé leurs propres tournois et les avoir joués quand ils veulent, contre qui ils veulent, et en répartissant les revenus comme ils veulent, alors la porte est grande ouverte.

Et malgré toutes les excuses du nombre de clubs qui ont rejoint puis se sont retirés, disant qu’ils avaient fait une terrible erreur et « écouteraient les fans », j’imagine que la plupart seraient de retour à bord. Après tout, ils diraient qu’ils ne faisaient que suivre la loi. Et la loi leur a permis de former une Super League.

Q : OK, alors quelle est la probabilité que la CJE soutienne la Super League ? Et quand rendra-t-il son verdict ?

UN: Nous ne savons pas quand il rendra son verdict, ni même s’il le fera. Beaucoup s’attendent à ce que ce soit plus tard cette année, mais ce ne sont que des spéculations. Mais il pourrait aussi tout faire échouer et décider qu’il n’y a pas lieu de rendre une décision. Cela nous laisserait encore plus dans un état d’incertitude. Ou cela pourrait accorder au football (peut-être même au sport en général) une exemption de certains aspects du droit de la concurrence. Cela signalerait la défaite de la Super League et l’annulerait probablement une fois pour toutes.

D’autre part, si la CJE conclut que le football professionnel est avant tout une entreprise et que le droit européen garantit le droit aux entreprises de concourir comme elles l’entendent ? Eh bien, c’est une autre affaire.

Q : Quel est le contre-argument de l’UEFA ?

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior ESPN FC Gabriele Marcotti.

UN: J’imagine que l’UEFA dirait avant tout qu’elle n’est pas une entreprise, mais une fiducie publique qui gère le jeu à tous les niveaux, des amateurs aux professionnels. Oui, il contrôle la compétition la plus lucrative du sport de club, mais il ne gaspille pas les profits. Au contraire, il les rend directement aux clubs et aux fédérations pour développer et soutenir le jeu. C’est peut-être un monopole, mais de la même manière, la police ou le service de santé publique ou le réseau routier est un monopole. Il n’en profite pas; chaque centime est réinvesti pour le bien commun.

À certains égards, c’est un argument classique entre le socialisme et le capitalisme. La position de la CJE à ce sujet dépendra, je pense, de l’humeur politique qui prévaut en Europe.

Q : Et qu’est-ce que c’est en ce moment ?

UN: Purement en termes de chiffres, je pense qu’il y a encore une opposition généralisée. N’oubliez pas que les 12 clubs de Super League ont peut-être été parmi les plus grands d’Europe, mais ils ne représentent que trois ligues. Même si vous voulez être cynique et prétendre que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain emboîteraient le pas si la CJE donnait le feu vert, vous parlez toujours d’une poignée de clubs de seulement cinq nations.

Il y a, bien sûr, beaucoup plus de nations et beaucoup plus de clubs en Europe. Et bien d’autres fans d’autres clubs, des supporters qui se transforment en électeurs le jour des élections. Et bien sûr, la CJE (comme tous les tribunaux) est censée être indépendante de la politique, mais en termes réels, elle est guidée par les normes et les sentiments actuels. Le sentiment parmi les clubs non-Super League (ou les clubs potentiels de Super League) est résolument contre le projet, principalement en raison de la façon dont il a été introduit.

Il y a trois grands clubs qui poussent toujours pour qu’une Super League se produise. Photo par Visionhaus/Getty Images

Q : Que voulez-vous dire ?

UN: La Super League a été tout simplement atroce pour expliquer pourquoi cela est nécessaire ou souhaitable. Il disait simplement – et je paraphrase ici – « L’UEFA est un monopole, le système est cassé, c’est la meilleure façon d’y remédier, nous allons le faire, l’UEFA venez négocier avec nous pour que cela se produise . »

En dehors de détailler qu’il y aurait toujours des paiements de solidarité à ceux qui ne font pas partie de la Super League, il n’a jamais été expliqué comment cela profiterait au reste du football. Et quand vous regardez la situation financière désastreuse de nombreux clubs de Super League, il n’est pas surprenant que beaucoup d’autres aient simplement dit quelque chose comme : « OK, certains d’entre vous font ça pour être gourmands ; certains d’entre vous font cela pour sauver leurs propres fesses.

Au-delà de cela, leur argument commercial consistait à se garantir des places, à générer plus de revenus en jouant à plus de jeux, à conserver une plus grande part de ces revenus et à promettre d’appliquer des contrôles de coûts comme des plafonds salariaux.

Q : OK, il n’est donc pas surprenant que les fans non-Super League soient contre, mais pourquoi tant de fans de clubs de Super League étaient-ils également contre ? Était-ce simplement la réaction des médias et des politiciens ?

UN: Je ne pense pas. Je pense que même les fans dont les clubs en auraient bénéficié voient leur propre club comme assis au sommet d’un plus grand ensemble, qui est le système pyramidal qui a bien servi le football européen depuis plus de 100 ans. Pas tout le monde, bien sûr, mais cela est apparu comme une prise de pouvoir et, je pense, même parmi les groupes de fans les plus pro-Super League – comme le Real Madrid ou la Juventus – beaucoup se sont encore hérissés de cela. Peu aiment se voir comme les méchants.

Q : Revenons à « l’argument commercial » pour la Super League : plus de matchs européens, plus de places pour les grands clubs, une plus grande part du gâteau pour les grands clubs et des contrôles financiers plus stricts… n’est-ce pas là ce que nous obtenons ? la Ligue des Champions à partir de 2024 ?

UN: Plutôt. C’est pourquoi certains disent que c’est une Super League sous un autre nom et des choses comme le « coefficient historique » sont ce qui dérange beaucoup, ainsi que le format élargi. L’UEFA a également introduit de nouvelles règles de durabilité qui plafonnent les dépenses en proportion des revenus.

Le format de la Ligue des champions devrait connaître de grands changements en 2024. FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Q : On peut donc dire que les clubs de Super League ont obtenu ce qu’ils voulaient ? Ou du moins une partie ?

UN: À certains égards, je suppose que oui. Mais je pense que cela témoigne du fait que certaines de leurs préoccupations étaient, franchement, légitimes. Ils veulent plus d’argent et des coûts inférieurs, ce que toutes les entreprises souhaitent, je suppose. Je comprends que jouer à plus de jeux générera plus de revenus, d’accord, mais si tout le monde gagne plus d’argent, tout ce que vous faites, c’est avoir plus d’argent dans le système et plus de dépenses pour payer les transferts et les salaires.

Vous voulez donc des contrôles des coûts – comme le fair-play financier ou les plafonds salariaux ou quoi que ce soit à quoi ressembleront les nouvelles réglementations de durabilité de l’UEFA – mais le problème est qu’ils doivent être appliqués et qu’ils doivent être transparents, idéalement sans décourager les investissements légitimes. Et, comme nous l’avons vu avec les affaires du Paris Saint-Germain et de Manchester City avec des clubs sanctionnés puis faisant appel et souvent gagnants, il a été très difficile pour l’UEFA de le faire.

Nous ne savons pas grand-chose sur les nouveaux mécanismes d’application, mais à moins qu’ils ne soient durs et transparents, le football européen ne se débarrassera pas de cette notion d’illégalité, que les gens peuvent faire ce qu’ils veulent. Et cela ne fera que conduire à plus de cynisme et d’acrimonie. Je pense que le football européen a avant tout un problème de « confiance ».

Q : Ce n’est pas le seul problème… qu’en est-il du déséquilibre des ressources ?

UN: C’est en quelque sorte intégré au système, et c’est ce qui rend la tâche si difficile pour l’UEFA, qui doit répondre à tous les niveaux du jeu. En réalité, nous avons déjà un système à plusieurs niveaux de facto, avec une polarisation massive au sommet. Le Bayern est sur le point de remporter son 10e titre consécutif en Bundesliga allemande, le PSG sera huitième des 10 derniers de la Ligue 1 dans les prochains jours, la Juventus en a remporté neuf de suite en Serie A récemment. Même lorsque différentes équipes la gagnent, comme en Premier League anglaise, il n’y a vraiment aucune variété en termes de qualification pour la Ligue des champions. Depuis 2005, une seule équipe de Premier League en dehors des « Big Six » – Leicester dans sa campagne de conte de fées 2015-16 – a terminé dans les quatre premiers.

Même au sein du groupe des super clubs, il existe des structures de propriété et des objectifs radicalement différents. Le PSG et City fonctionnent d’une certaine manière parce que leurs propriétaires ne sont pas simplement motivés par le profit et disposent de vastes ressources. Barcelone, le Bayern, le Real Madrid et le Borussia Dortmund sont, à des degrés divers, des organisations à but non lucratif qui réinvestissent dans le club et ne mesurent pas le succès par le résultat net. L’AC Milan, l’Atletico Madrid, Arsenal, Tottenham, Liverpool et Man United ont des propriétaires qui sont des hommes d’affaires et qui souhaitent réaliser des bénéfices à long terme.

C’est juste la nature du paysage qui est si structurellement inégale. Et la mondialisation et la commercialisation n’ont fait que la rendre encore plus extrême. Mais c’est aussi pourquoi, quelles que soient les règles de la CJE, je suis sceptique quant aux perspectives d’une Super League gérée par les clubs. Ce n’est pas la NFL. Ce ne sont pas des propriétaires partageant les mêmes idées ni des clubs partageant les mêmes idées. Ce sont des entités trop différentes pour travailler seules ensemble, c’est sans doute pour cela qu’elles voulaient dès le départ l’approbation de l’UEFA. Ou, en d’autres termes, ils voulaient leur gâteau et voulaient aussi le manger.