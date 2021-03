Depuis la disparition tragique du basketteur Kobe Bryant et de sa fille Gianna Bryant, la famille de l’athlète travaille très dur pour protéger sa marque. Le Black Mamba, un surnom donné à lui-même par Kobe, est une version alter-ego créée par le regretté joueur de la NBA. Selon TMZ, L’épouse de Kobe, Vanessa Bryant fait tout son possible pour garder vivante la mémoire de son mari et de sa fille. Le prochain programme de Vanessa est de protéger la marque «Mamba». Selon les derniers rapports, Vanessa a déposé des marques pour «Mambacita» et «Mamba». L’objet et le but de l’obtention de la marque sont de l’utiliser pour des vêtements et des chaussures de sport. La demande a été déposée auprès de l’USPatent and Trademark Office.

La ligne de vêtements comprendrait des jupes, des chemises, des pantalons, des bas, des vestes, des pulls molletonnés, des sweats à capuche, des chaussettes et bien d’autres. La marque serait utilisée dans des applications telles que les bandeaux, les brassards et les chaussures. L’avocat représentant Kobe Bryant LLC a déposé plusieurs autres marques déposées depuis sa mort subite. Ces marques incluent «Lady Mambas», «Lil Mambas», «Mamba Sports Academy» et plus encore. Il semble également y avoir une incertitude concernant une ligne de baskets. On ne sait pas si la marque «Mamba» lancera des chaussures.

La marque a été déposée en moins de 14 mois depuis le décès de la star de la NBA et de sa fille. Kobe, qui avait 41 ans, avec sa fille de 13 ans, Gianne est décédée dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020. Gianna avait adopté le surnom de «Mambacita».

Comme indiqué dans TMZ, la demande a été soumise pour le dépôt des marques, mais est toujours en instance au bureau américain des brevets et des marques.

Kobe était un All-Star à 18 reprises avec 5 championnats NBA. Il y a un prix renommé après Kobe, NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award, qui a été annoncé par le commissaire Adam Silver.