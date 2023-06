Un an après Roe – Vox

Cela fait près d’un an que la Cour suprême a renversé Roe contre Wadesupprimant le droit constitutionnel à l’avortement via la Dobbs vs Jackson Women’s Health décision. Au cours des mois qui ont suivi, l’accès à l’avortement a été pour la plupart interdit dans 14 États, des limites de gestation strictes ont été mises en place dans plusieurs autres et l’approbation de l’avortement médicamenteux a été contestée devant les tribunaux fédéraux.

De telles politiques ont laissé les patients et les prestataires se démener pour faire face à de nouvelles restrictions et sanctions sévères. Pour de nombreux patients, ces politiques ont signifié voyager hors de l’État, encourir de graves risques pour leur propre santé et, dans certains cas, mener à terme des grossesses non désirées. Pour les fournisseurs, la fin de Chevreuil a signifié des craintes d’être punis pour avoir pratiqué des avortements, une éventuelle sanction disciplinaire de la part des commissions médicales des États et, dans les États où l’avortement reste légal, un afflux de patients d’autres endroits.

« Nous entendons des histoires de médecins qui ont peur de prodiguer des soins, qui ne savent pas quelles pourraient être les implications juridiques », déclare Morgan Hopkins, présidente de All Above All, un groupe de défense des droits reproductifs. « Nous entendons la même chose de la part des patients, confusion sur ce que pourrait être la loi et nécessité de voyager. »

Global, Dobbs a rendu plus difficile pour les gens d’obtenir un avortement dans de nombreux États. Voici un aperçu de la façon dont une année de restrictions à l’avortement a affecté la vie des gens, en chiffres :

Plus de 25 millions de femmes entre 15 et 44 ans vivent dans des États avec de nouvelles interdictions ou restrictions d’avortement aprèsDobbsce qui signifie que 40% des femmes américaines de ce groupe d’âge ont un accès limité ou inexistant à un avortement, selon PBS.

L’impact de telles politiques est substantiel : les données de la Society of Family Planning ont montré que le nombre d’avortements légaux a diminué de 6 % dans les six mois qui ont suivi la Dobbs décision par rapport aux mois précédents, soit plus de 32 000 avortements légaux de moins dans tout le pays.

Ces statistiques suggèrent que certaines femmes ont probablement mené à terme des grossesses non désirées parce qu’elles n’ont pas pu se faire avorter. Une histoire du Guardian examinant certains de ces cas comprenait l’expérience d’une Texane de 29 ans nommée Samantha Casiano, qui a été forcée de mener sa grossesse à terme même si son bébé avait reçu un diagnostic d’anencéphalie, une condition qui signifiait que le bébé mourrait peu de temps après la naissance.

Le refus d’avorter peut avoir des conséquences néfastes pour la santé des femmes, telles que des complications à l’accouchement et des douleurs chroniques, ainsi que des résultats économiques négatifs pour leurs enfants, comme une probabilité accrue de vivre dans la pauvreté, selon l’influente étude Turnaway. À partir de 2007, cette étude a suivi les expériences des femmes qui ont pu obtenir des avortements et de celles qui ont été forcées de mener leur grossesse à terme, et a conclu que les refus d’avortement avaient un effet négatif majeur sur les femmes qui en ont subi un.

Le temps de trajet moyen pour un avortement est maintenant 3 fois plus longtemps, passant de moins de 30 minutes à plus d’une heure et demie, selon une étude de 2022 publiée dans le Journal of the American Medical Association.

Forcer les gens à voyager plus loin pour se faire avorter représente un coût élevé. Non seulement cela signifie que l’avortement est plus cher, mais cela signifie également que les gens doivent consacrer beaucoup plus de temps à de telles procédures.

Particulièrement dans le Sud – où plusieurs États, dont l’Alabama, la Louisiane et le Mississippi, ont des interdictions quasi totales – les gens ont dû beaucoup voyager pour trouver des soins. Alison Dreith, directrice des partenariats stratégiques à la Midwest Access Coalition, un fonds pour l’avortement, a déclaré avoir constaté une augmentation importante du nombre de personnes du Texas demandant de l’aide pour obtenir un avortement en dehors de l’État. Ces patients ont dû voyager jusqu’en Illinois pour recevoir des soins. L’étude JAMA a révélé que pour les femmes du Texas et de la Louisiane, le temps de trajet moyen pour un avortement était de 7 heures de plus qu’avant la décision Dobbs.

Les femmes noires, hispaniques et amérindiennes faisaient partie des groupes touchés de manière disproportionnée par l’augmentation du temps de déplacement, a également déterminé l’étude.

Compte tenu du besoin supplémentaire de déplacements et d’autres dépenses, le coût d’obtention d’un avortement a augmenté pour de nombreuses patientes : selon une analyse du New York Times de septembre 2022, les dépenses moyennes que les fonds d’avortement couvrent par patiente sont plus élevées. plus de deux fois supérieur qu’avant le Dobbs décision.

En 2021, par exemple, les dépenses moyennes couvertes par le Fonds pour l’avortement de la Nouvelle-Orléans par patient étaient de 308 USD ; qui est passé à 729 $ en 2022. « La distance parcourue par les gens a changé très rapidement. Les prix des vols sont en hausse, les prix des hôtels sont en hausse », a déclaré Megan Jeyifo, directrice exécutive du Chicago Abortion Fund, à Vox.

Les fonds d’avortement sont devenus une ressource majeure pour les personnes qui ne peuvent pas s’offrir des soins par elles-mêmes, bien que les coûts supplémentaires et les obstacles logistiques puissent dissuader certaines personnes de rechercher la procédure. Ces fonds ont également dû faire face aux pressions des coûts croissants et ont compté sur les dons comme source de soutien financier.

Les cliniques dans les États où l’avortement est légal constatent une énorme augmentation du nombre de voyageurs à l’extérieur de l’État : dans un communiqué de presse partagé avec Vox, une clinique de l’Illinois pour la planification familiale a affirmé qu’elle avait été vue une augmentation de 35 pour cent chez les patients cherchant un avortement dans l’ensemble, y compris un bond massif de patients venant de l’extérieur de l’Illinois ou du Missouri, les deux États qu’il desservait auparavant principalement.

Cette augmentation signifie que les cliniques et les médecins des États où l’avortement reste légal traitent des charges de travail beaucoup plus élevées qu’auparavant. «Nous avons eu des hôpitaux à Chicago qui ont prolongé leurs journées d’interventions parce qu’ils ne transportent pas seulement le Midwest, ils transportent une grande partie du Sud», explique Jeyifo.

L’afflux de patients a également entraîné des temps d’attente plus longs pour les avortements dans certains endroits, un retard qui pourrait entraîner des risques majeurs pour la santé, notamment des infections et des saignements abondants, pour les personnes concernées. « Ce temps d’attente est si critique pour les limites de gestation, pour le coût de la procédure, pour la sûreté et la sécurité des personnes », explique Dreith.

Les prestataires de soins de santé affirment également à une écrasante majorité que les retombées de la décision de la Cour suprême ont aggravé les soins maternels. Soixante-huit pour cent des OB-GYN interrogés par la Kaiser Family Foundation disent que le Dobbs Cette décision a aggravé la gestion des urgences de santé maternelle, et 64% ont déclaré qu’elle avait également des effets négatifs sur la mortalité maternelle, selon le Washington Post.

Les prestataires ont plus de mal à faire face aux urgences car il peut y avoir une incertitude quant à savoir si un avortement est autorisé : dans les États avec des exceptions pour la vie d’une femme, par exemple, il y a une ambiguïté quant aux conditions éligibles.

Par conséquent, les prestataires peuvent hésiter à pratiquer un avortement ou des soins connexes s’ils ne savent pas avec certitude que c’est légal de le faire. Cela a été évident dans les cas où les femmes se sont vu refuser des soins vitaux pour les grossesses extra-utérines et les fausses couches en raison des inquiétudes des médecins concernant la violation des récentes restrictions à l’avortement dans des États comme le Tennessee et le Texas.

En raison de la confusion que certaines lois d’État ont suscitée quant au moment où il est acceptable de pratiquer un avortement, certains médecins craignent que ces restrictions ne contribuent à une crise de mortalité maternelle déjà dévastatrice aux États-Unis. Devant Dobbsla mortalité maternelle aux États-Unis était déjà la plus élevée de tous les pays développés, touchant 32,9 personnes pour 100 000 naissances vivantes en 2021. Aujourd’hui, certains prestataires craignent que les ramifications juridiques de la pratique d’un avortement ne laissent des personnes obligées de subir des grossesses inutilement risquées, ou absentes de l’immédiat. soins dont ils ont besoin en cas d’urgence.

« Sans soins d’avortement, nous allons voir la mortalité maternelle augmenter », a déclaré Nikki Zite, médecin du Tennessee, à ProPublica.