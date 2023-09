Un an après, qu’est-ce qui a changé ? — Problèmes mondiaux

MONTEVIDEO, Uruguay, 19 sept (IPS) – Cela fait un an qu’une photo de Mahsa Amini, 22 ans – meurtrie et dans le coma dont elle ne se remettra jamais après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour son hijab prétendument mal porté – a été publiée. viral, envoyant les gens dans la rue.

Les manifestations sont devenues le défi le plus féroce jamais affronté par le régime théocratique iranien. L’ampleur sans précédent des manifestations s’est accompagnée d’une brutalité sans précédent de la répression, qui a clairement révélé la crainte du régime pour sa propre survie.

Menées par des femmes et des jeunes, les mobilisations sous la bannière « Femme, vie, liberté » ont formulé des revendications plus larges en faveur d’un changement social et politique. Ils se sont propagés comme une traînée de poudre – dans les rues d’Iran, dans les universités et même dans les cimetières où étaient enterrées un nombre croissant de victimes du régime. Ces propos ont été repris et amplifiés par la diaspora iranienne à travers le monde. Le peuple iranien a clairement fait savoir qu’il souhaitait la disparition de la République islamique.

Un an plus tard, le régime théocratique est toujours en place, mais cela ne veut pas dire que rien n’a changé. C’est par la force que les autorités ont repris le contrôle – du moins pour l’instant. Mais des changements subtils dans la vie quotidienne révèlent la présence de courants sous-jacents actifs qui pourraient à nouveau déclencher des manifestations de masse. Le régime le sait, d’où la crainte avec laquelle il attend cette date et sa répression redoublée à l’approche de celle-ci.

Un aperçu du changement

En décembre dernier, alors que les manifestations faisaient rage et que les autorités s’efforçaient de les arrêter, des femmes ont pu être vues dans les rues iraniennes sans leur hijab pour la première fois depuis des décennies. Une fois les protestations réprimées, beaucoup ont simplement refusé de se soumettre à nouveau aux anciennes règles. Un changement tactique s’en est suivi, la mobilisation massive dans la rue se transformant en une désobéissance civile plus insaisissable.

Les femmes, en particulier celles de la génération Z, comme Mahsa, continuent de manifestation au quotidien, simplement en ne respectant pas les règles du hijab. Les jeunes expriment leur défi en dansant ou en montrant de l’affection en public. Les villes se réveillent face aux actes de désobéissance civile inscrits sur leurs murs. Des slogans anti-régime semblent venir de nulle part. Dans certaines régions du pays où vivent de nombreuses personnes issues de minorités ethniques exclues, les manifestations suivent les prières du vendredi. Il faudra peu de temps pour que les braises de la rébellion se rallument.

Répression préventive

Avant l’anniversaire, les membres des familles des personnes tuées lors des manifestations de 2022 ont subi des pressions pour ne pas organiser de services commémoratifs pour leurs proches. L’avocat représentant la famille de Mahsa Amini a été accusé de « propagande contre l’État » en raison d’entretiens avec des médias étrangers. Professeurs d’université soupçonnés d’être critiques à l’égard du régime ont été licenciés, suspendus, contraints à la retraite ou n’ont pas vu leur contrat renouvelé. Les étudiants ont été soumis à des mesures disciplinaires en représailles à leur militantisme.

Les artistes qui ont exprimé leur soutien au mouvement de protestation ont été victimes de représailles, notamment d’arrestations et de poursuites pour des accusations ridicules telles que « diffusion d’une chanson illégale ». Certains ont été maintenus en détention sur la base d’accusations plus graves et soumis à des tortures physiques et psychologiques, notamment à l’isolement et à des passages à tabac.

Il y a deux mois, le régime a mis la police des mœurs de retour dans la rue. Les premières tentatives d’arrestation des femmes trouvées en violation de la réglementation sur le hijab se sont toutefois heurtées à une résistance, ce qui a conduit à affrontements entre passants sympathiques et policiers. Des femmes, notamment des célébrités, ont été poursuivies pour être apparues en public sans leur hijab. Les conducteurs de voitures transportant des passagers ne portant pas le hijab ont reçu des contraventions routières et des entreprises privées ont été fermées pour non-respect des lois sur le hijab.

Les éléments les plus conservateurs du régime ont redoublé d’efforts en proposant un nouveau loi « hijab et chasteté » qui vise à imposer des sanctions plus sévères, notamment des coups de fouet, de lourdes amendes et des peines de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans pour ceux qui se présentent sans hijab. Le projet de loi est actuellement examiné par le Conseil des gardiens iranien, un organisme composé de 12 membres exclusivement masculins et dirigé par un religieux de 97 ans.

Si ce n’est pas maintenant, alors n’importe quand

À l’approche du 16 septembre, la présence des forces de sécurité dans les rues s’est constamment accrue, avec points de contrôle instantanés installation et accès internet perturbés. Le gouvernement craignait clairement que quelque chose d’important ne se produise.

Alors que cet anniversaire passe, l’élite dirigeante dure reste unie et l’armée et les forces de sécurité sont à ses côtés, tandis que le mouvement de protestation n’a pas de direction et a été durement touché. Quelques argumenter que ce qui l’a fait se propager si rapidement – ​​le rôle des jeunes, et des jeunes femmes en particulier – a également limité son attrait au sein de la société iranienne au sens large, et en particulier parmi les personnes à faible revenu, préoccupées avant tout par les conflits économiques, la hausse de l’inflation et l’augmentation de la pauvreté.

Il y a des idéologiques différences parmi la diaspora iranienne, formée au fil de vagues successives d’exil et comprenant des groupes de gauche et de droite, des monarchistes et des séparatistes ethniques. Même si la plupart partagent l’objectif de remplacer la théocratie autoritaire par une démocratie laïque, ils sont divisés sur la stratégie et les tactiques, et notamment sur la question de savoir si les sanctions sont le meilleur moyen de traiter avec le régime.

Depuis le début des manifestations l’année dernière, des milliers de personnes à travers le monde ont manifesté leur soutien et appelé leurs gouvernements à agir. Et certains l’ont fait, à commencer par les États-Unis, qui ont très tôt sanctions imposées sur la police des mœurs et les hauts responsables de la police et de la sécurité. Nouvelles sanctions touchant 29 personnes et entités supplémentaires, dont 18 membres du Corps des Gardiens de la révolution islamique et des forces de sécurité, ont été imposées à la veille de l’anniversaire des manifestations, le 15 septembre, Journée internationale de la démocratie. Ce jour-là, le président américain Joe Biden a fait un déclaration sur l’inspiration de Mahsa Amini d’un « mouvement historique » pour la démocratie et la dignité humaine.

L’élan continu de solidarité internationale montre que le monde reste attentif et attentif. Un nouveau régime n’est pas imminent en Iran, mais la quête de la démocratie n’est pas non plus terminée. Pour ceux qui vivent sous un régime meurtrier, chaque jour de l’année est l’anniversaire d’une mort, d’une indignité ou d’une violation des droits. Chaque jour apportera donc une nouvelle opportunité de ressusciter la rébellion.

Inés M. Pousadela est spécialiste principal de la recherche CIVICUS, co-directeur et auteur de Objectif CIVICUS et co-auteur du Rapport sur l’état de la société civile.

Suivez @IPSNewsUNBureau

Suivez IPS News Bureau des Nations Unies sur Instagram

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service