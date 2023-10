Un an après que l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a finalisé son achat de Twitter pour 44 milliards de dollars, certaines personnes LGBTQ affirment que ce lieu autrefois hospitalier pour le développement de la communauté est devenu toxique.

Monica Rose, qui vit à Toronto, a rejoint Twitter en 2008, deux ans seulement après le lancement du site de médias sociaux, et elle a déclaré qu’à cette époque, c’était comme un « joli petit groupe d’amis ».

Rose, une femme transgenre, a déclaré que la majeure partie de sa communauté Twitter était également trans et qu’elle avait interagi avec d’éminents militants trans et suivi l’actualité concernant la montée en puissance de la législation de l’État ciblant les personnes transgenres.

Mais les sentiments de Rose à propos de la plateforme se sont rapidement détériorés, a-t-elle déclaré, après que Musk en ait pris le relais en octobre 2022 ; il l’a ensuite renommé X.

Les changements et les déclarations affectant les personnes LGBTQ se sont produits par vagues.

En novembre, quelques jours après être devenu propriétaire de Twitter, Musk a une fausse rumeur anti-gay à propos de Paul Pelosi, le mari de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre, après une attaque au domicile du couple. Le même mois, il rétabli de nombreux comptes que la précédente direction de Twitter avait suspendu, souvent pour harcèlement anti-LGBTQet il a commencé à licencier les employés qui travaillaient à réduire les abus, tels que la désinformation et le harcèlement.

En décembre, il moqué utilisation des pronoms et ensuite enduit un ancien employé gay de Twitter avec une fausse déclaration selon laquelle il soutenait la maltraitance des enfants. Il a aussi dissous Le Conseil de confiance et de sécurité de Twitter, un groupe de conseillers externes pour lutter contre les abus en ligne.

En avril, il a discrètement levé l’interdiction précédente du site d’utiliser intentionnellement des pronoms ou des noms incorrects pour les personnes transgenres, des pratiques connues sous le nom d’erreur de genre et de dénomination mortelle qui sont offensantes et sont souvent utilisées comme outils de harcèlement en ligne.

Puis, le 2 juin, deuxième jour du mois de la fierté, Musk a partagé une vidéo anti-trans, la propulsant à plus de 190 millions de vues. Malgré les attaques répétées de Musk contre les personnes trans en ligne et son déclaration en juin, qui a depuis été supprimé, qu’il « ferait activement pression pour criminaliser » certains aspects des soins de santé trans pour les mineurs, Musk a parfois dit il soutient les personnes trans. En 2020, il a déclaré : « Je soutiens absolument les trans, mais tous ces pronoms sont un cauchemar esthétique. »

Musk a une fille trans qui a déclaré qu’elle ne voulait pas être associée à lui « de quelque manière que ce soit ».

Anika Collier Navaroli, une ancienne responsable politique de Twitter qui a contribué à la rédaction des règles modifiées par Musk, a déclaré que Musk ne semblait pas comprendre que l’intimidation en ligne pouvait causer des dommages dans le monde réel.

«Il nous fait remonter le temps», dit-elle. Elle a quitté Twitter en 2021 et est maintenant chercheuse principale au Tow Center for Digital Journalism de l’Université de Columbia. « Le travail consistait à assurer la sécurité des personnes. Lorsque cela est annulé, nous en connaissons les implications, qui sont parfois de vie ou de mort.

Rose a déclaré qu’avant l’acquisition de Musk, elle avait été confrontée à une certaine haine anti-trans sur la plateforme, mais que les politiques de Twitter à l’époque lui permettaient de le signaler, puis Twitter le supprimait souvent et elle pouvait bloquer les personnes qui la harcelaient.

Après que Musk ait acheté la plateforme, a déclaré Rose, elle signalerait les comptes qui, selon elle, auraient auparavant violé sa politique contre les discours de haine, mais elle recevrait des réponses indiquant qu’il n’y avait pas de violation, et les comptes resteraient actifs.

“Et certains rapports prenaient quatre ou cinq mois pour être traités”, a déclaré Rose.

Finalement, Rose n’a pas pu faire face à la quantité de haine à laquelle elle était confrontée et elle a finalement quitté la plateforme en juillet, affirmant qu’elle était devenue un « cloaque ».

Le service de presse de X a répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique avec une réponse automatisée : « Occupé maintenant, veuillez revenir plus tard. »

Au cours de la dernière année, les personnes LGBTQ qui géraient certains des comptes les plus suivis ont abandonné la plateforme. Elton John, qui compte plus d’un million de followers, a annoncé en décembre qu’il démissionnerait en raison de changements politiques autorisant la désinformation.

« Toute ma vie, j’ai essayé d’utiliser la musique pour rassembler les gens. Pourtant, cela m’attriste de voir à quel point la désinformation est désormais utilisée pour diviser notre monde », John a écrit 9 décembre. Il n’a pas posté depuis, malgré un entretien personnel. appel de Musk.

Un représentant de John a déclaré qu’il n’était pas disponible pour commenter.

Ellen DeGeneres, qui pendant des années avait la couronne pour le message le plus retweeté jamais, n’a pas publié de message auprès de ses 75 millions de followers depuis six mois, même si elle reste active sur Instagram. Un représentant de DeGeneres n’a pas répondu à une demande de commentaires sur l’état actuel de X.

George Hahn, acteur, écrivain et humoriste gay, fait également partie de ceux qui ont abandonné X. Il compte 292 000 abonnés sur la plateforme mais a progressivement reculé.

«Je détestais laisser 300 000 abonnés. J’ai travaillé très dur pour atteindre ce chiffre, et c’est une communauté qui m’a été très bonne », a-t-il déclaré.

Mais l’intensification de la désinformation par Musk sur Paul Pelosi a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, a déclaré Hahn, et il a orienté ses efforts sur les réseaux sociaux vers Sujets, le concurrent X créé par Instagram. Il a peu d’espoir que Musk change.

« Il ne va pas se réveiller et dire : ‘Vous savez, j’ai été un connard ici. Je devrais faire quelques changements. Cela n’arrivera pas”, a-t-il déclaré. “Je ne veux pas créer de contenu gratuit qui contribue au succès commercial de cette personne.”

Les groupes de défense LGBTQ affirment que la haine anti-LGBTQ sur la plateforme est la pire qu’elle ait jamais été, même s’ils ne sont pas vraiment surpris. En avril 2022, juste après que le conseil d’administration de Twitter a accepté de vendre le site Web à Musk, certains utilisateurs et défenseurs LGBTQ craignaient que le harcèlement auquel ils étaient déjà confrontés sur le site ne s’aggrave, citant les opinions de Musk sur la liberté d’expression et ses déclarations passées. sur les personnes LGBTQ.

Ces craintes se sont largement réalisées, du moins selon des récits anecdotiques comme celui de Rose et des recherches menées par des groupes à but non lucratif.

UN rapport en mars ont découvert que les publications liant la communauté LGBTQ au « toilettage » – un faux trope basé sur une panique morale vieille de plusieurs décennies – avaient bondi de 119 % depuis que Musk a repris la plateforme, selon le Center for Countering Digital Hate, un groupe britannique à but non lucratif qui lutte contre la haine numérique. haine et désinformation en ligne. Le rapport révèle que cinq des comptes les plus suivis et qui perpétuent le récit du « toiletteur » devraient générer 6,4 millions de dollars par an en revenus publicitaires pour la plateforme.

X Corp., la société mère de X, a poursuivi le groupe en justice en juillet, arguant qu’il avait orchestré une « campagne d’intimidation pour éloigner les annonceurs de la plateforme X ». Le Centre de lutte contre la haine numérique dit le mouvement » était « tout droit sorti du manuel de jeu autoritaire », et il disait que Musk ne « nous intimiderait pas pour nous faire taire ». Le procès est en cours.

GLAAD, un groupe de défense des médias LGBTQ, publie chaque année un indice de sécurité des médias sociaux et un tableau de bord des plateformes qui évaluent les politiques des plateformes de médias sociaux qui garantissent la sécurité des utilisateurs LGBTQ. Dans son tableau de bord le plus récentpublié en juin, X se classe à la dernière place parmi les principales plateformes de médias sociaux.

« L’expérience en matière de sécurité des utilisateurs sur X/Twitter a régulièrement diminué au cours de l’année écoulée – pour les personnes LGBTQ, pour tous les groupes historiquement marginalisés et pour tout le monde, y compris les marques et les annonceurs qui, à juste titre, ne veulent pas que leurs publicités apparaissent à côté de contenus haineux extrémistes. “, a déclaré un porte-parole de GLAAD dans un e-mail.

Le porte-parole a ajouté que le modèle commercial actuel de X donne la priorité à « la monétisation du harcèlement généré par les autres utilisateurs, les personnalités publiques de haut niveau et les membres du grand public ».

GLAAD a décrit les changements de politique de Musk, y compris la suppression de l’interdiction des erreurs de genre ciblées et des noms mortels, comme « de plus en plus imprudents » et a déclaré que Musk a continuellement accru les discours de haine, le harcèlement et la désinformation anti-trans en aimeren répondant et en partageant du contenu provenant de « comptes haineux anti-LGBTQ ».

Le porte-parole de GLAAD a déclaré que l’organisation a continué à partager du contenu sur X pour « continuer à atteindre et à célébrer les personnes LGBTQ », ajoutant : « Notre communauté est toujours créative et résiliente, et nous refusons de rester silencieux ou effacés. »

Étudier ce qui se passe sur Twitter est devenu beaucoup plus difficile pour les chercheurs extérieurs au cours de l’année écoulée après Musk. accès gratuit terminé à l’interface utilisée par les chercheurs pour obtenir des données en mai.

“Elon a mis fin à pratiquement tous les efforts de bonne foi visant à mesurer à peu près tout ce qui concerne Twitter”, a déclaré Jeremy Blackburn, professeur agrégé d’informatique à l’Université de Binghamton à New York.

« Il n’existe aucun mécanisme réaliste permettant d’acquérir des données Twitter à une échelle suffisante pour mesurer des phénomènes comme la haine et l’extrémisme », a-t-il déclaré.

Bien que de nombreuses personnes LGBTQ aient quitté X à cause des changements apportés par Musk, beaucoup d’autres ont choisi de rester. Alejandra Caraballo, défenseure des transgenres et instructrice clinique à la Cyberlaw Clinic de Harvard Law, a déclaré qu’elle restait en raison de l’impact réel de l’augmentation des contenus haineux.

Elle a évoqué le compte Libs de TikTok, qui compte 2,6 millions de followers et a mené une campagne en ligne contre les hôpitaux pour enfants qui dispensent des soins de transition aux mineurs. Les hôpitaux de Pittsburgh, Washington, DC et Boston ont reçu des alertes à la bombe après que le compte les ait accusés dans des messages de « toilettage » ou de maltraitance d’enfants, selon le Washington Post.

« Ce genre de campagnes de haine ont des conséquences réelles : les gens reçoivent des menaces de mort, des alertes à la bombe, du harcèlement, doxxé“, a déclaré Caraballo. « J’ai moi-même été mis en échec pour des alertes à la bombe qui visaient principalement les écoles, mais tout ce qui concernait la communauté LGBTQ. D’une certaine manière, c’est difficile de partir, parce que je veux en quelque sorte savoir ce qui incite à cela en ce moment.

Même si elle pense que X est devenu plus dangereux pour les personnes LGBTQ, Caraballo a déclaré que le fait que Musk ait permis la prolifération de contenus haineux a affaibli le pouvoir de la plateforme.

« En faisant cela sur Twitter, Elon Musk a détruit le capital culturel dont il disposait », a-t-elle déclaré. “Et même s’il met si fortement le pouce sur la balance en faveur de ce contenu d’extrême droite, parce que tant de gens sont partis, en particulier des personnalités importantes, il n’a plus le poids qu’il avait ni l’influence qu’il avait.”

Caraballo n’a pas trouvé d’autre plate-forme qui comble le vide laissé par X, mais Rose s’est tournée vers Bluesky, un site Web sur invitation uniquement similaire à X.

Laurel Powell, directrice des communications de Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense LGBTQ du pays, a déclaré que l’organisation avait travaillé avec Twitter avant que Musk ne l’achète pour aider à développer des politiques protégeant les personnes LGBTQ contre les erreurs de genre, la discrimination et les discours de haine. Aujourd’hui, Musk a supprimé la politique contre les erreurs de genre et a largement dissous les équipes de modération qui avaient contribué à faire appliquer les politiques anti-discrimination et anti-discours de haine.

« C’était une plateforme très utile qui a eu une influence démesurée sur le discours qui se déroule dans notre société, et maintenant, tout cela est passé par la fenêtre, et ils ne parviennent tout simplement pas à accomplir leur devoir fondamental de protéger les personnes LGBTQ+, les organisations qui défendent les droits des personnes LGBTQ+. Les personnes LGBTQ+ et un certain nombre d’autres groupes marginalisés », a déclaré Powell.