Un an après que Fiona a frappé Terre-Neuve, les gens sont aux prises avec des craintes quant à la vie près de l’océan

Le courant23:26L’impact persistant de la tempête Fiona sur Terre-Neuve

Cela fait un an que la maison de Peggy Savery a été détruite par la mer par la tempête post-tropicale Fiona, mais elle retrouve toujours ses vieilles affaires échouées sur la côte de Terre-Neuve.

« Je viens de trouver ça; c’était une assiette de Noël que j’avais… celle-ci avait une bougie dessus », a expliqué le résident de Channel-Port aux Basques.

Elle a également trouvé de vieilles pièces de monnaie et des couverts, ainsi que des éclats de porcelaine fine de sa mère. Il y a des jouets qui distrayaient autrefois ses chats, et même une partie de son ancien micro-ondes.

« C’est ce qui est le plus difficile, je pense, c’est de trouver toutes ces choses et de savoir qu’elles sont toujours là », a-t-elle déclaré. Le courant Matt Galloway.

« [I’m] J’espère peut-être qu’un jour je trouverai quelque chose de valeur sentimentale qui tient encore. »

Fiona a touché terre le 24 septembre de l’année dernière, créant une énorme onde de tempête qui a détruit 100 maisons et tué une femme à Channel-Port aux Basques. S’avançant dans l’océan, à la pointe sud-ouest de Terre-Neuve, la communauté de pêcheurs abrite environ 4 000 personnes. Près d’un an plus tard, certains habitants se demandent s’ils doivent reconstruire ou déménager – une question liée à la question de savoir s’ils pourront un jour se sentir à nouveau en sécurité si près de l’océan.

REGARDER | La maison de Port aux Basques devient un symbole de la destruction de Fiona : La maison de Port aux Basques devient un symbole de la destruction de Fiona La photo désormais emblématique de la maison familiale de Josh Savery à Port aux Basques, à Terre-Neuve, vacillant au bord d’une falaise, a capturé la terreur de la tempête post-tropicale Fiona en une seule image. Si la célèbre photo rappelle à la famille ce qu’elle a perdu, elle a également suscité un élan de sympathie et de gentillesse.

Alors que la tempête s’éloignait l’année dernière, les médias du monde entier portait une photo de la maison de Peggy , déjà battu par la tempête et affalé vers l’océan agité en contrebas. Quelques instants après que cette photo ait été prise, une vague est passée par-dessus la maison et l’a arrachée des rochers sur lesquels elle était construite.

Ce n’est pas ainsi que Peggy aime se souvenir de ce qu’elle appelle sa « maison de rêve », avec vue sur l’océan et une terrasse qui s’étend sur l’eau. Elle préfère penser aux soirées sur ce pont avec son mari Lloyd, observant les étoiles et écoutant l’eau sombre clapotant le rivage en contrebas.

Elle visite le site plusieurs fois par semaine pour voir ce que l’océan a recraché et essayer de comprendre tout ce qu’ils ont perdu.

Dans les débris où se trouvait sa maison, Savery trouve souvent des fragments d’objets anciens, allant d’assiettes et de couverts à des jouets pour chats. (Brianna Gosse) Ce pan de mur est la dernière partie encore debout de l’ancienne maison de Savery. (Brianna Gosse/CBC)

Le couple et leur fils, Josh, ont depuis emménagé dans une nouvelle maison, même si celle-ci ne leur ressemble pas encore vraiment. Leur nouvel endroit est plus à l’intérieur des terres, loin de l’océan qui « m’endormait la nuit », a-t-elle déclaré.

« Maintenant, je vois les choses différemment… Je ne peux pas imaginer dormir ici la nuit, dormir aussi près. Ce serait un peu effrayant. »

« Panique dans sa voix »

Peggy et Lloyd avaient prévu de rester à la maison et d’attendre la fin de la tempête l’année dernière – jusqu’à ce que Lloyd sorte brièvement pour chercher du bois et remarque que la mer agitée était plus haute qu’il ne l’avait jamais vue.

Il s’est précipité à l’intérieur pour dire à Peggy qu’ils devaient partir.

« Il y avait un peu de panique dans sa voix, mais je ne l’ai toujours pas pris au sérieux et j’ai dit : ‘Eh bien, je vais d’abord prendre une douche' », a déclaré Peggy.

« Et il a juste dit : ‘Vous n’avez pas le temps. Nous devons y aller.' »

Peggy a attrapé leurs chats, mais Lloyd ne s’est pas arrêté pour prendre même son portefeuille ou ses lunettes. Ils se sont rendus chez son frère Ben, où les deux hommes ont décidé de rendre visite au fils de Ben, Scott Savory, qui vit juste en face de sa tante Peggy et de son oncle Lloyd.

REGARDER | Une vidéo de drone montre la dévastation à Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador : Une vidéo de drone montre la dévastation à Port aux Basques, à Terre-Neuve-et-Labrador Des images tournées au-dessus de Port aux Basques, à Terre-Neuve, montrent les dégâts causés par la tempête post-tropicale Fiona.

La maison de Scott se trouve à environ 10 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 30 mètres du rivage, mais les vagues la frappaient déjà. Le jeune homme essayait de sortir sa moto de son garage et a demandé l’aide de son père.

« Nous n’étions pas là pendant 10 secondes, et une autre vague a frappé et a fait céder ma porte de garage et nous a pratiquement coincés moi et mon père dans un coin », a déclaré Scott.

L’eau arrivait jusqu’à la taille, mais ils réussirent à repousser les débris et à se diriger vers la sortie.

« Nous sommes sortis devant et nous avons remarqué qu’oncle Lloyd se tenait juste au sommet de la colline et regardait vers sa maison – et sa maison était en train d’être démolie. »

Le rivage à côté de l’ancienne maison de Peggy. Elle vient ici chaque semaine, fouillant les débris dans l’espoir de trouver quelque chose ayant une valeur sentimentale. (Brianna Gosse/CBC) Ce livre appartenait à la grand-mère de Peggy et a également été sauvé des décombres. (Brianna Gosse/CBC)

La démolition ajoute au chagrin

Fiona a emporté le jardin de Scott, ainsi qu’une grande partie de son équipement de travail. Il y a un filigrane sur un demi-mètre de hauteur sur ses murs, mais la maison elle-même est toujours debout.

Mais sa maison fait partie des 60 bâtiments destinés à la démolition, dans une zone d’impact proche de l’océan. Le gouvernement provincial a jugé qu’il n’était tout simplement pas sécuritaire pour quiconque d’y vivre.

Scott doit être sorti au printemps.

« Ça va être déchirant d’abandonner ce pour quoi j’ai travaillé si dur au cours des dix ou douze dernières années », a-t-il déclaré.

Il a l’intention de rester dans la communauté, mais lui aussi a du mal à être proche de l’océan. Il regarde les bulletins météorologiques pour détecter les avertissements de tempête et a le sentiment que Fiona lui a enlevé sa « tranquillité d’esprit ».

Il a dit que la plus grande perte n’était pas d’avoir son oncle et sa tante juste en face. Avant la tempête, il venait souvent après le travail pour s’asseoir sur leur terrasse et déguster une bière ensemble.

Ne pas pouvoir « regarder et crier après Lloyd et Peg… cela a tout changé », a-t-il déclaré.

La maison de Scott Savory a survécu à la tempête, mais on lui a dit qu’elle devait être démolie car elle était trop proche de l’océan. (Brianna Gosse/CBC)

Les conséquences émotionnelles et « les coûts intangibles du changement climatique sont des choses que nous oublions souvent », a déclaré Kelly Vodden, professeur à l’institut de politique environnementale du campus Grenfell de l’université Memorial.

« Devoir s’éloigner de la côte où ils ont leur identité, leurs relations et leur histoire, cela représente certainement un coût incroyable », a-t-elle déclaré.

Andrew Parsons, représentant de Channel-Port aux Basques au parlement provincial, a déclaré qu’un soutien continu en matière de santé mentale est disponible pour les personnes dont les maisons doivent être démolies – ainsi que pour la communauté dans son ensemble.

« L’impact ne concerne pas seulement ceux qui ont perdu leur maison… il y a vraiment eu un effet cumulatif sur l’ensemble de la communauté. Mais des soutiens ont été fournis », a déclaré Parsons, député de Burgeo-La Poile et également le ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de la Technologie de la province.

Rester ou partir

L’autre neveu de Peggy, Shawn Savery, a également subi d’importants dommages à sa maison à Channel-Port aux Basques, mais sa maison n’est pas dans la zone de démolition, ce qui signifie qu’il n’y a pas de rachat.

« Les fondations sont fissurées, le revêtement extérieur est fissuré. Mon système d’égouts a été démoli, mon sous-sol a été inondé avec probablement trois pieds d’eau », a-t-il déclaré.

Andrew Parsons, député de Burgeo-La Poile, a déclaré que le travail visant à déterminer les limites de la zone d’impact a été « fait en grande partie avec empathie à l’esprit ». (Mike Simms/CBC)

Shawn a déclaré que sa famille envisageait de déménager avant que la tempête ne frappe, mais il doute de trouver un acheteur maintenant et n’est même pas sûr qu’il serait à l’aise de vendre.

« Je ne pourrais pas vendre à quiconque sachant qu’il pourrait lui-même être mis en danger », a-t-il déclaré. Cela le laisse dans « une situation difficile », a-t-il ajouté, aggravée par la crainte qu’une autre tempête ne frappe.

En juin, le le gouvernement provincial a déclaré dans un communiqué qu’elle avait délimité une zone d’impact en collaboration avec les autorités municipales, « sur la base de considérations objectives et fondées sur des preuves, notamment la ligne de débris de l’onde de tempête, la photographie aérienne et la vérification sur place ». Les propriétaires fonciers ont été informés et reçoivent le soutien du gouvernement provincial, indique le communiqué.

Parsons a déclaré que le travail de détermination des frontières de la zone d’impact avait été « fait avec empathie à l’esprit », et a ajouté qu’il compatissait avec les personnes qui voudraient peut-être être incluses – mais qui ne le sont pas.

Mais il a ajouté qu’il n’existait pas de solution qui aurait pu satisfaire tout le monde.

Parsons, qui est originaire de Channel-Port aux Basques, a déclaré qu’il a été personnellement difficile d’observer les changements dans la communauté, en particulier « là où vous avez un quartier entier qui n’existe presque plus. »

La maison de Shawn Savery a été lourdement endommagée, mais n’est pas incluse dans la zone de démolition. (Brianna Gosse/CBC)

Mais il est convaincu que le tissu de Channel-Port aux Basques peut survivre, même malgré les difficultés.

« À l’heure actuelle, je pense encore que c’est un problème quotidien dans la communauté pour un certain nombre de personnes », a-t-il déclaré. Le courant.

« J’espère que cela arrivera au point où cela deviendra un souvenir, et non quelque chose que nous vivons encore. Mais cela prend du temps. »

La prochaine tempête

Vodden a déclaré que les événements météorologiques extrêmes vont « devenir plus graves et plus fréquents » en raison du changement climatique, et que des communautés comme Channel-Port aux Basques ont besoin d’aide pour se préparer.

« Nous devons consacrer davantage de ressources et d’efforts pour aider les communautés à comprendre quelles sont leurs vulnérabilités au changement climatique et quels sont certains des [adaptation] il y a des options », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que différentes régions auront des besoins différents, et que les discussions sur la planification doivent donc avoir une contribution locale – en particulier dans les communautés éloignées qui ont du mal à « obtenir l’oreille des décideurs ».

Le père de Peggy lui a apporté ce chandelier quand elle avait 17 ans. Après la tempête, il a été récupéré au fond de l’océan. (Brianna Gosse/CBC)

Elle a déclaré que le risque d’un échec de la stratégie est la division au sein d’une communauté, voire même un conflit pur et simple où un gouvernement tente de déplacer les résidents des maisons qu’ils ne veulent pas abandonner. Mais elle a ajouté que la destruction de Fiona a aidé de nombreuses personnes à faire face à ce qui constitue une « conversation difficile ».

« Peut-être qu’une partie de l’éducation doit également être dispensée dans des zones situées en dehors de ces communautés rurales et éloignées sur la manière dont elles ont besoin de soutien pour s’adapter », a-t-elle déclaré.

Peggy a déclaré que la tempête avait été pour elle un signal d’alarme concernant le changement climatique – mais que le monde dans son ensemble devait également y prêter attention.

De retour dans sa nouvelle maison, une grande boîte de rangement contient certaines des choses sentimentales mais brisées qu’elle trouve sur le rivage. Mais d’autres objets sont exposés, notamment un bougeoir que son père lui a acheté lorsqu’elle avait 17 ans.

« Un jour, le neveu de Lloyd est allé plonger pour voir à quel point la situation était grave là-bas. Il en a parlé et n’avait aucune idée que c’était le mien ni de ce que cela signifiait », a-t-elle déclaré.

Parfois, « on gagne à la loterie », dit-elle.