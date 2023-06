Un an après leur meurtre, des proches rendent hommage au duo tué dans la forêt amazonienne

RIO DE JANEIRO (AP) – Un an après le meurtre du journaliste britannique Dom Phillips et de l’expert indigène Bruno Pereira dans la forêt amazonienne, amis, collègues et membres de la famille se sont réunis lundi dans plusieurs villes brésiliennes pour honorer leur mémoire et s’engager à poursuivre leur travail .

Des dizaines de personnes se sont présentées lors de manifestations à Rio de Janeiro, Sao Paulo, la capitale du Brésil et Salvador de l’État de Bahia. Des rassemblements ont également eu lieu à Londres et à Atalaia do Norte, une petite ville amazonienne qui est le point de départ du territoire indigène éloigné et tentaculaire de la vallée de Javari. Juste à l’extérieur de ce territoire, les hommes ont été brutalement tués.

À Brasilia, des dizaines de fonctionnaires, d’Autochtones et d’étudiants universitaires se sont réunis pour une discussion rendant hommage à Phillips et Pereira à l’Université de Brasilia.

La fille de Pereira était également parmi eux. La ministre de l’Environnement, Marina Silva, et la présidente de l’agence nationale des affaires autochtones, Joenia Wapichana, se sont jointes au groupe, assis en cercle sur le sol d’un auditorium d’inspiration autochtone.

Phillips avait mené des recherches pour son livre, « Comment sauver l’Amazonie : demandez aux gens qui savent », qui a mis des années à être rédigé. En 2021, il a obtenu une bourse d’un an avec la Fondation Alicia Patterson pour l’écrire et, au moment de sa mort, en avait terminé près de la moitié.

Une grande ligne d’enquête policière pointe vers un réseau international qui paie de pauvres pêcheurs pour pêcher illégalement en territoire autochtone.

Au bout de la plage de Copacabana à Rio de Janeiro, des proches ont tenu lundi des affiches présentant l’image désormais emblématique du duo devant un fond orange, qui au cours de l’année écoulée a souvent été affichée lors de concerts et de rassemblements politiques et publiée sur les réseaux sociaux. . Le groupe a échangé des câlins et des mots gentils avant de poser pour une photo.

« Dom et Bruno, présents ! Alessandra Sampaio, la veuve de Phillips, a crié en levant le poing en l’air, incitant les autres à faire de même.

« Je suis très révolté. J’essaie de ne pas me concentrer là-dessus, j’essaie d’avancer et de faire ce que je peux au nom de Dom et en faveur de la conservation », a déclaré Sampaio.

Phillips avait rendu compte de la dynamique complexe qui se joue dans la région, où les intrus entrent souvent dans les réserves autochtones protégées pour chasser et pêcher. Il naviguait avec Pereira, qui travaillait avec les communautés autochtones locales depuis plus d’une décennie et servait de guide à Phillips. Ce devait être l’un de ses derniers voyages de reportage pour son livre.

Avant le premier anniversaire de la disparition de Phillips, sa famille et ses amis ont lancé une collecte de fonds pour terminer son travail.

Un groupe de journalistes de The Guardian, où Phillips a régulièrement contribué en tant que pigiste, The New Yorker, The Intercept Brazil et les publications brésiliennes Amazônia Real et Sumaúma rédigeront les chapitres restants. D’autres de l’Associated Press, du New York Times ou de la BBC ont proposé d’aider à la relecture et à la vérification des faits.

« Dom a été tué pour ce livre. Le moins que nous puissions faire est de terminer la tâche à laquelle il avait consacré la dernière partie de sa vie », a déclaré Jonathan Watts, l’écrivain sur l’environnement mondial du Guardian, dans un communiqué. « Il est peut-être parti, mais il ne sera pas réduit au silence. »

Pereira a consacré sa carrière à aider les peuples autochtones à protéger leurs ressources naturelles et leurs modes de vie traditionnels. Il a longtemps travaillé comme expert à l’agence brésilienne des affaires indigènes, connue sous le nom de FUNAI. Sous l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, dont l’administration favorisait sans vergogne le développement plutôt que la protection de l’environnement, Pereira avait quitté l’agence et s’était engagé dans une voie plus indépendante – et dangereuse.

« Bruno et Dom méritaient et auraient dû être ici aujourd’hui », a déclaré lundi le président Luiz Inácio Lula da Silva lors d’un événement célébrant la Journée mondiale de l’environnement, auquel assistaient également les veuves des hommes. Leur « meurtre brutal a choqué le monde qui en est venu à voir l’Amazonie comme une terre de non-droit ».

Jeudi, le documentaire « Vallée des isolés » de la chaîne de télévision Globo a été présenté en première à Rio. Le film présentait des images inédites récupérées du téléphone portable de Pereira, retrouvées dans la forêt tropicale des mois après le crime et retraçait le parcours de l’expert autochtone dans la région.

« Ce film est une façon d’honorer le travail de Bruno dans la défense de nos familles et de notre peuple. Bruno et Dom sont morts au nom de nos familles », a déclaré le chef indigène Eliesio Marubo au public. « Nous continuerons tout ce que nous faisions avec Bruno pour renforcer non seulement son histoire, son combat, son héritage mais aussi pour dire que nous existons toujours avec les mêmes problèmes que nous avions avant qu’ils ne soient tués. »

S’exprimant lors de l’événement à côté de la plage de Copacabana lundi, Beto Marubo – membre du même groupe ethnique qui fait également partie de l’organisation autochtone locale de la vallée de Javari – a déclaré qu’il devait y avoir une planification et une action coordonnées entre toutes les autorités gouvernementales de la région pour protéger la forêt tropicale et ses habitants, ainsi que la reconstruction des équipements et des infrastructures.

Dans une région reculée où les crimes restent souvent non résolus, des progrès ont été accomplis dans la recherche de justice. Amarildo da Costa de Oliveira et Jeferson da Silva Lima, deux pêcheurs locaux, ont avoué les meurtres et sont en prison en attendant leur procès. Un homme d’affaires colombien, Rubens Villar Coelho, est accusé d’avoir orchestré le crime et est également en détention. Il nie toute implication dans les tueries. Mais il y a eu des questions sur les éventuelles violations de la procédure régulière.

Les journalistes AP Fabiano Maisonnave et Mario Lobão ont contribué à cette histoire de Rio de Janeiro. Carla Bridi a contribué depuis Brasilia.

Diane Jeantet et David Biller, The Associated Press