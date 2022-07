Un an après les manifestations historiques de Cuba, l’emprise du gouvernement est plus serrée que jamais

L’épisode aurait pu rester une légende urbaine cubaine, un moment de dissidence publique rare sur l’île dirigée par les communistes, si ce n’était des récentes mises à niveau de l’Internet mobile de l’île.

Mais cet été-là, les Cubains de tout le pays ont pu suivre en direct et voir en temps réel les manifestations qui se déroulaient à San Antonio de los Baños – et s’y joindre. Presque immédiatement à travers l’île, des milliers d’autres Cubains sont descendus dans la rue, certains se plaignant sur le manque de nourriture et de médicaments, d’autres dénonçant les hauts fonctionnaires et réclamant de plus grandes libertés civiles.

Les manifestations sans précédent se sont même étendues aux petites villes et villages où il y a plus de chevaux et de calèches dans les rues défoncées que d’automobiles.

Dans la ville de San José de las Lajas, Marta Perdomo a déclaré que ses deux fils Nadir et Jorge, tous deux enseignants, se sont immédiatement joints aux manifestations dès que la nouvelle est arrivée de troubles ailleurs dans le pays.

“Mes fils sont sortis parce que, comme tous les Cubains, ils étaient désespérés par la situation”, a déclaré Marta Perdomo à CNN. “Ce sont des pères. Chaque jour ici, nous en avons moins. Il n’y avait pas de médicaments. C’était un moment très triste avec la pandémie. Des enfants mouraient et les personnes âgées aussi.”

La colère a débordé pour les Cubains alors que les pénuries de nourriture et de médicaments – déjà fréquentes à Cuba – sont devenues de plus en plus graves. Après des années de négligence du gouvernement, les réseaux électriques grinçants tombaient de plus en plus souvent en panne. Alors que les responsables cubains ont longtemps blâmé les sanctions américaines pour les malheurs de l’île, les manifestants du 11 juillet ont carrément fait rage contre leur propre gouvernement pour la détérioration de leurs conditions de vie.

La vidéo que Nadir, le fils de Marta, a prise ce jour-là montre des foules de manifestants antigouvernementaux marchant pacifiquement dans la rue, les manifestants eux-mêmes semblant sous le choc de ce qui se passait.

“C’est authentique ! C’est spontané !” Nadir dit avec enthousiasme dans la vidéo.

Selon Perdomo, les manifestants de San Jose de las Lajas n’ont pas saccagé les magasins gérés par le gouvernement vendant des articles en devises fortes ni renversé les voitures de police, contrairement à d’autres villes.

Alors que de plus en plus de Cubains descendaient dans la rue, il est devenu clair que le gouvernement cubain faisait face au plus grand défi interne à son emprise sur le pouvoir depuis des décennies.

Dans un discours à la télévision publique, le président cubain Miguel Diaz-Canel a imputé les problèmes économiques de l’île aux sanctions du gouvernement américain, a déclaré que les manifestations étaient le résultat d’une campagne de subversion dirigée de l’étranger et a appelé les fidèles à reprendre les rues des manifestants. .

“Nous convoquons tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes, à descendre dans la rue, dans tous les endroits où ils pourraient reproduire ces provocations”, a-t-il déclaré. “L’ordre de combattre a été donné.”

Les partisans du gouvernement portant des chauves-souris aux côtés de la police ont commencé à disperser les manifestations. Des centaines de Cubains ont été arrêtés ; certains pour avoir affronté des fonctionnaires, d’autres pour avoir simplement filmé la tourmente avec leur téléphone.

Alors que les manifestations à San Jose de las Lajas étaient interrompues par les partisans du gouvernement et la police, Nadir et Jorge Perdomo sont retournés chez eux et ont filmé une vidéo sur leurs téléphones qu’ils ont pu publier en ligne malgré les tentatives du gouvernement de couper l’accès à Internet sur l’île.

“Personne ne nous a payés”, déclare Nadir dans la vidéo, réfutant les affirmations du gouvernement selon lesquelles les manifestations avaient été artificielles.

“Nous réagissons simplement comme tout le monde l’a fait.”

Les deux frères ont été arrêtés quelques jours plus tard et accusés de crimes présumés, notamment de troubles à l’ordre public, d’agression et d’outrage. Leur mère, Marta, a déclaré que les accusations portées contre ses fils étaient fabriquées et qu’ils étaient punis pour s’être prononcés pacifiquement contre le gouvernement.

Les responsables cubains affirment que bon nombre des manifestants arrêtés étaient des délinquants et des « contre-révolutionnaires ». Mais dans leurs dossiers judiciaires, les procureurs notent que ni Nadir ni Jorge n’avaient de casier judiciaire et que tous deux “étaient bien considérés” dans leur communauté. En février, Nadir a été reconnu coupable et condamné à six ans de prison et Jorge à huit ans.

À ce jour, les procureurs cubains affirment avoir reconnu coupables et condamnés près de 500 personnes en relation avec les manifestations, dans le cadre des plus grands procès de masse sur l’île depuis des décennies.

Empêcher de futures manifestations

Mais les organisations internationales de défense des droits de l’homme affirment que le gouvernement cubain utilise les poursuites pour intimider les Cubains et les empêcher d’oser manifester à nouveau.

“Nous avons constaté que les procureurs accusaient constamment les Cubains d’avoir exercé leurs droits fondamentaux tels que le droit de manifester pacifiquement, le droit d’insulter leur président ou le droit d’insulter les policiers, d’avoir exercé le droit à la liberté d’expression”, a déclaré Juan Pappier, un chercheur principal sur les Amériques à Human Rights Watch (HRW).

Lundi, HRW a publié un rapport sur les manifestations qui, selon elle, documente 155 cas d’abus présumés contre des personnes impliquées dans les manifestations de l’année dernière, “y compris le harcèlement, la détention arbitraire, les poursuites abusives, les passages à tabac et d’autres cas de mauvais traitements qui, dans certains cas constituent de la torture.”

L’organisation a également accusé le gouvernement cubain de continuer à réprimer les libertés civiles pour empêcher d’autres manifestations d’avoir lieu.

Marta Perdomo a déclaré qu’elle avait été confrontée au durcissement des restrictions après avoir été invitée en Europe en juin pour parler de ses fils à des groupes de défense des droits de l’homme et à des législateurs. Lorsqu’elle est arrivée à l’aéroport de La Havane, des responsables lui ont dit, ainsi qu’à une autre mère d’un manifestant emprisonné, qu’ils ne seraient pas autorisés à voyager.

“Ils ont dit que j’étais” réglementé “et que je ne pouvais pas y aller”, a déclaré Perdomo.

Les responsables cubains n’ont pas répondu à une demande de CNN demandant pourquoi Marta Perdomo n’était pas autorisée à quitter l’île.

Même si Perdomo dit qu’elle s’inquiète du moment où ses trois jeunes petits-enfants reverront leurs pères, elle n’a pas de regrets.

“Ils n’ont pas eu à sortir mais ils ont ressenti la douleur de Cuba”, a déclaré Perdomo. “C’est pourquoi ils sont sortis. Ce jour-là, mes fils étaient libres.”

Reste à savoir si les manifestations de juillet resteront dans les mémoires comme une rare explosion de colère populaire ou comme une nouvelle étape dans la lutte pour une plus grande ouverture.

Alors que la pandémie, les sanctions américaines et la lenteur des réformes continuent de frapper l’économie cubaine, les responsables de l’île semblent se rendre compte que malgré leur répression brutale l’année dernière, d’autres manifestations pourraient avoir lieu à tout moment.

En juin de cette année, des centaines d’étudiants cubains d’une université de la ville de Camagüey ont commencé une manifestation nocturne après la coupure de courant dans leur dortoir.

“F ** k ces pannes de courant! Mettez l’électricité!” scandaient-ils en tapant sur des pots, comme on le voit sur les vidéos que les étudiants ont téléchargées sur les réseaux sociaux.

Les responsables cubains ont rapidement rallumé les lumières.