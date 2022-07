Un an après les manifestations, Cuba peine à sortir de la crise

Commentez cette histoire Commentaire

LA HAVANE – Un an après que les plus grandes manifestations depuis des décennies ont secoué le gouvernement à parti unique de Cuba, des centaines de personnes qui ont participé sont en prison et les facteurs économiques et politiques qui ont provoqué les manifestations demeurent en grande partie. Les rues et les places publiques se sont remplies de manifestants les 11 et 12 juillet 2021, certains répondant aux appels des médias sociaux, d’autres se joignant spontanément pour exprimer leur frustration face aux pénuries, aux longues files d’attente et au manque d’options politiques.

Depuis lors, quelques choses ont changé : Le gouvernement du Parti communiste a fait son ouverture la plus large – bien qu’encore limitée – en six décennies à l’entreprise privée, autorisant les petites et moyennes entreprises. Et l’atténuation de la pandémie de COVID-19 a permis une relance progressive de l’industrie touristique critique.

Mais l’économie globale reste désastreuse, avec de longues files d’attente et des prix en hausse rapide pour des biens limités. Cela a alimenté une énorme augmentation de la migration, principalement vers les États-Unis.

Et l’économie reste coincée par les sanctions américaines. Alors que le président américain Joe Biden en a assoupli certaines, comme autoriser les résidents américains à envoyer plus d’argent à des parents cubains et à traiter certains visas à Cuba, il a mis du temps à mettre en œuvre ses promesses de campagne de revenir sur de nombreuses autres restrictions imposées par l’ancien président Donald. Atout. Cet engagement a peut-être été encore retardé par la répression du gouvernement cubain contre les manifestations, qui a aigri l’atmosphère pour toute concession apparente de Washington.

Cependant, les manifestations ont tout changé pour la famille Román du quartier de La Guinera à La Havane.

Trois des membres de la famille ont été arrêtés le 12 juin 2021 et deux sont toujours emprisonnés.

“Ils n’ont pas commis de crime si grave qu’il justifie cette peine”, a déclaré Emilio Román, 51 ans, dont le fils de 26 ans, Yosney, un ouvrier du bâtiment, et sa fille de 24 ans, Mackyanis, une femme au foyer, ont été condamnés. à 10 ans de prison pour sédition en mars. Sa plus jeune fille, Emiyoslan, âgée de 18 ans, a été libérée sous condition parce qu’elle était mineure au moment de son arrestation.

Trois cousins ​​ont également été arrêtés, dont deux sont également emprisonnés depuis 10 ans.

Les autorités n’ont pas précisé combien de personnes ont été arrêtées lors des manifestations qui ont eu lieu dans des dizaines d’endroits à travers le pays, mais une organisation indépendante formée pour suivre les cas, Justice 11J, en a dénombré plus de 1 400.

Le bureau du procureur national a déclaré en juin que les tribunaux avaient prononcé 488 peines contre des manifestants, allant jusqu’à 25 ans de prison.

“Le gouvernement a démontré sa nature autoritaire”, a déclaré Giselle Morfi, une avocate cubaine maintenant basée au Mexique qui travaille avec Cubalex, un groupe d’aide juridique axé sur les droits de l’homme à Cuba. “L’État criminalise l’exercice des droits fondamentaux qui devraient être protégés dans toute société démocratique, comme la liberté d’expression, et il stigmatise la protestation.”

Elle a déclaré que la répression visait à dissuader les Cubains de toute nouvelle vague de protestations.

Celui qui a appelé à plus de manifestations – sans succès – en novembre dernier, le dramaturge Yunior García, a fini par quitter le pays.

Les autorités insistent sur le fait que les personnes arrêtées ne sont pas des prisonniers politiques, mais des personnes qui ont violé les lois contre le désordre public, le vandalisme ou la sédition, souvent à l’instigation de groupes d’opposition basés aux États-Unis utilisant les médias sociaux pour attaquer l’État socialiste.

À la suite d’une campagne d’inoculation massive utilisant des vaccins développés à Cuba même, les autorités affirment n’avoir constaté aucun décès lié au COVID-19 depuis plus d’un mois. Les hôtels et les routes aériennes fermées depuis plus d’un an ont rouvert – ce qui est crucial pour un pays qui dépend fortement du tourisme étranger pour la monnaie forte nécessaire à l’importation de nourriture et d’autres biens essentiels.

Cuba n’a enregistré que 573 000 visiteurs étrangers l’année dernière, contre 4,2 millions en 2019.

Mais de longues files d’attente subsistent pour le carburant et la nourriture et les pannes d’électricité sont courantes après la chute économique de 11 % induite par la pandémie en 2020 et un faible rebond de 2 % en 2021.

“Ces responsables cubains refusent d’accepter les trois clés économiques les plus simples de la crise : le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner”, a déclaré Domingo Amuchástegui, un ancien diplomate cubain. Il soutient que l’ouverture aux petites entreprises privées est encore trop limitée.

“La grande leçon de la Chine et du Vietnam est ignorée”, a-t-il dit, faisant référence aux nations dirigées par les communistes qui ont fait des ouvertures beaucoup plus radicales à l’entreprise privée.

Pourtant, le ministère cubain de l’Économie a annoncé à la mi-juin que 3 980 petites et moyennes entreprises privées avaient été agréées depuis septembre, créant 66 300 emplois.

L’industrie sucrière autrefois puissante n’a réussi à produire que 480 000 tonnes métriques lors de la dernière récolte, soit un peu plus de la moitié de la production prévue et pas assez pour répondre aux contrats étrangers.

Mais peut-être que le coup le plus dur pour la plupart des Cubains est l’inflation qui a suivi l’élimination de l’ancien système à double monnaie du pays – une réforme longuement discutée qui est finalement arrivée au milieu d’autres crises.

Alors que le peso nouvellement unifié se négocie officiellement à 24 pour un dollar, les prix dans la rue tournent à 100 pour 1.

L’une des conséquences les plus visibles de la crise économique — et dans une moindre mesure de la répression — est la forte augmentation de l’émigration.

La US Customs and Border Patrol a enregistré la rencontre de quelque 140 000 Cubains aux frontières terrestres américaines depuis le début de l’année fiscale d’octobre à mai – un chiffre dépassant même l’exode dramatique de Mariel en 1980, lorsque 125 000 Cubains ont atteint les États-Unis.

Et les garde-côtes américains ont signalé avoir intercepté 2 464 migrants cubains en mer – également un bond par rapport aux dernières années.

“Il y a de moins en moins de jeunes prêts à gagner leur vie dans le pays”, a déclaré l’avocat et analyste politique d’origine cubaine Luis Carlos Battista, qui a déclaré que la perte était économiquement préjudiciable pour une petite nation à la population vieillissante qui tente de faire face à la crise économique américaine. les sanctions.