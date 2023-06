Un an après les inondations dévastatrices au Pakistan, les défis s’éternisent pour la plupart, mais des signes d’espoir pour certains

ISLAMABAD (AP) – Les inondations de l’été dernier au Pakistan ont tué au moins 1 700 personnes, détruit des millions de maisons, anéanti des étendues de terres agricoles et causé des milliards de dollars de pertes économiques. Le tout en quelques mois. À un moment donné, un tiers du pays était sous l’eau. Les responsables et les scientifiques pakistanais du monde entier blâment le changement climatique pour les pluies de mousson exceptionnellement précoces et abondantes.

Un an plus tard, le pays ne s’est pas complètement remis. Les conséquences s’étendent sur toute la longueur du pays; des survivants vivant dans des huttes de fortune là où se trouvaient leurs maisons, des millions d’enfants non scolarisés, des infrastructures endommagées attendant d’être réparées.

Ce voyage à travers le Pakistan examine comment les inondations sans précédent de 2022 ont affecté la vie quotidienne – et les générations futures.

RESTAURATION DE L’EAU

Les hautes altitudes et les pics acérés des montagnes de l’Hindu Kush signifient que de fortes pluies déferlent sur la province nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa. C’est bien parce que les eaux s’écoulent rapidement vers les zones plus basses. Mais c’est mauvais à cause des dégâts qu’ils causent en cours de route.

Les crues déchaînées de l’été dernier ont été si puissantes que certaines rivières ont changé de cap. Ils ont détruit plus de 800 systèmes d’approvisionnement en eau potable dans près de la moitié des 34 districts de la province, endommageant des pipelines, des conduites d’approvisionnement, des réservoirs de stockage et des puits.

Les résidents vivant près de l’eau stagnante ont été contraints de s’appuyer sur de l’eau contaminée pour boire. Les équipes de soins de santé ont commencé à recevoir des milliers de patients atteints de maladies comme la dengue, le paludisme, la diarrhée aiguë, le choléra et les infections cutanées.

Les autorités prennent des mesures pour se préparer à la prochaine catastrophe. Ils ont installé un système d’alerte précoce sur sept des principaux fleuves et un plan d’urgence contre la mousson. Les digues ont été renforcées l’année dernière avant les inondations et les berges endommagées par les inondations ont été réparées et renforcées.

COUP DE CHANCE POUR L’AGRICULTURE

Ce ne sont pas les inondations qui ont failli tuer Razia Bibi, 80 ans, et sa famille, c’est la faim.

Les inondations ont emporté le blé qu’ils avaient stocké toute l’année dans leur maison de Rojhan, dans le district de Rajanpur. Ensuite, ils ont dû attendre des semaines, à chercher de la nourriture, avant que les fournitures n’arrivent du gouvernement et des groupes d’aide.

Dans tout le Pendjab, les réserves de céréales ont été anéanties ainsi qu’au moins un demi-million d’acres de cultures et de vergers.

Puis le soulagement est venu, principalement par chance plutôt que par préparation.

Les autorités ont installé des pompes qui se sont débarrassées d’une partie de l’eau, mais la majeure partie s’est évacuée d’elle-même, certaines coulant dans la province du Sindh, d’autres se répandant dans des zones désertes et ouvertes.

Les eaux se sont retirées à temps pour que les agriculteurs du Pendjab puissent faire la saison des semailles d’octobre et le résultat a été une récolte exceptionnelle. Mais le risque demeure pour de futures catastrophes.

LAISSÉ SANS ÉCOLES

Situé en aval des autres provinces pakistanaises, le Sind a subi un coup dur lors des inondations de l’année dernière et a mis du temps à se rétablir.

Environ la moitié des 40 356 écoles du Sindh ont été entièrement ou partiellement endommagées, affectant 2,3 millions de ses 4,5 millions d’élèves, selon le responsable local de l’éducation, Abdul Qadeer Ansari.

Jusqu’à présent, seules environ 2 000 écoles sont en cours de reconstruction. Ansari estime que la reconstruction prendra au moins deux ans, les nouvelles écoles devant être résistantes au climat.

Dans le village de Maskran Brohi, 115 élèves suivent des cours dans un centre d’apprentissage temporaire sous une tente. La tente de 72 mètres carrés n’a pas d’électricité, elle n’a donc ni lumières ni ventilateurs. Il n’y a pas non plus de toilettes et pas d’eau potable.

La seule enseignante, Zarina Bibi, ne voit pas la plupart des 87 enfants auxquels elle enseignait avant les inondations – des familles dispersées lorsque les inondations sont arrivées – et la pluie a aplati le toit et les murs de l’école primaire à classe unique dans laquelle elle enseignait.

FAIM D’ÉNERGIE

La plus grande province du Pakistan est aussi la plus affamée d’énergie.

En dehors des villes comme Quetta et Gwadar, il n’y a presque pas d’électricité centrale. La population en grande partie rurale est dispersée dans le paysage montagneux, paralysée par un système féodal enraciné, le sous-développement et la négligence du gouvernement local et central.

Une grande partie de la population du Balouchistan dépend des panneaux solaires.

Ils ont dû perdre le peu qu’ils avaient lors des inondations de l’année dernière. Même ceux qui ont eu la chance d’avoir accès à l’électricité centrale ont souffert lorsque les inondations ont détruit 81 stations de réseau et coupé des lignes électriques.

Beaucoup ont perdu leurs panneaux solaires et les autorités locales n’ont pas distribué de remplacements.

Muhammad Ibrahim, 32 ans, père de cinq enfants, a réussi à sauver son panneau de son toit. Toujours sans abri un an plus tard, il l’utilise dans le camp de tentes où il vit dans le district de Sohbat Pur.

« C’est tellement chaud. Nous utilisons des panneaux solaires pour faire fonctionner des ventilateurs pour avoir de l’air frais », a-t-il déclaré. « Sinon, vivre dans ces tentes n’est pas possible. »

Il ne se sent pas préparé pour la prochaine grande inondation.

« Nous avons peur de ce qui va arriver. Mais s’il vient, nous nous enfuirons loin.

___

Munir Ahmed, Riaz Khan, Babar Dogar, Abdul Sattar et Adil Jawad ont contribué à ce rapport à partir de divers endroits au Pakistan.

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Riazat Butt, L’Associated Press