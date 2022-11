Un an après les inondations catastrophiques en Colombie-Britannique, la peur de nouvelles catastrophes climatiques se profile

Lorsqu’une digue a été rompue et que les eaux de crue ont commencé à traverser la prairie de Sumas en Colombie-Britannique il y a un an, l’éleveur de volaille Corry Spitters a déclaré que tout ce qu’il pouvait faire était de laisser la nature suivre son cours.

Un sentiment d’impuissance l’a saisi alors que l’eau envahissante engloutissait méthodiquement les 21 granges de sa ferme et que 200 000 de ses poulets se noyaient, a-t-il déclaré.

« Vous restez là et Mère Nature prend le contrôle », a déclaré Spitters, 67 ans. « Que pouvez-vous faire ? L’eau arrive et vous ne pouvez rien faire.

Tout ce à quoi il pouvait penser alors que la montée des eaux réclamait ses poulets était: “Dieu merci, nous ne nous noyons pas (aussi)”, a-t-il déclaré dans une interview.

Les pluies record apportées par une rivière atmosphérique en novembre dernier ont inondé le sud-ouest de la Colombie-Britannique, inondé des terres agricoles, emporté d’importantes autoroutes et voies ferrées et forcé des milliers de personnes à fuir.

Cinq personnes sont décédées dans ce que le Bureau d’assurance du Canada considère comme l’événement météorologique le plus coûteux de la Colombie-Britannique, avec des pertes assurées de 675 millions de dollars.

Un an après la catastrophe, les responsables provinciaux ont passé la semaine dernière à vanter les mérites de la reconstruction et du rétablissement. Le gouvernement a déclaré que les réparations permanentes des digues devraient être terminées d’ici le mois prochain, que la plupart des fermes laitières et avicoles étaient “de retour à la normale” et que l’autoroute 8 avait rouvert au public après avoir été emportée à 25 endroits.

Mais tout sentiment d’optimisme est tempéré par la prise de conscience des experts du climat et des résidents que la prochaine grande tempête pourrait survenir plus tôt que tard.

Le climatologue Francis Zwiers, directeur du Pacific Climate Impacts Consortium de l’Université de Victoria, a déclaré que le groupe avait produit cette année une étude concluant que le changement climatique induit par l’homme avait augmenté la probabilité d’un tel événement jusqu’à 50%.

“La probabilité de ce que nous pensions historiquement être des chiffres élevés a été augmentée en raison de l’influence humaine sur le système climatique”, a-t-il déclaré dans une interview.

L’ampleur des précipitations de novembre dernier est racontée dans les records battus dans près de 20 communautés et localités de la Colombie-Britannique.

Du matin du samedi 13 novembre au lundi après-midi suivant, 252 mm sont tombés au sommet de l’autoroute Coquihalla. A Hope, 225 mm sont tombés, et à Agassiz, 208 mm.

Zwiers a déclaré que les pluies ont provoqué des inondations si graves que les indicateurs de niveau d’eau à certains endroits ont été endommagés ou illisibles.

“Il est vraiment difficile d’obtenir des réponses fiables à partir des jauges car généralement, lorsqu’il y a de fortes précipitations, la jauge devient inexacte”, a-t-il déclaré dans une interview. “Il est essentiellement endommagé par le débit extrême du cours d’eau qui est produit.”

À un moment donné à la mi-novembre, toutes les principales liaisons de transport de Vancouver à l’intérieur de la Colombie-Britannique et à l’est de l’Alberta ont été coupées par des glissements de terrain ou des emportements, y compris la route transcanadienne, la route Coquihalla, la route 3, la route 99 et les voies ferrées.

Zwiers a déclaré à un comité sénatorial chargé d’examiner les inondations de la Colombie-Britannique en juin dernier que, même si une telle tempête était auparavant considérée comme un événement se produisant une fois tous les 50 ou 100 ans, des précipitations d’une telle ampleur étaient plus susceptibles de se produire une fois sur 12. événement de l’année.

Zwiers a déclaré qu’une rivière atmosphérique est classée comme un flux de vapeur d’eau à travers le Pacifique qui provient des régions subtropicales.

“La rivière atmosphérique particulière qui s’est produite était alignée avec la vallée du Fraser d’une manière qui a permis à l’humidité de pénétrer relativement profondément dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique”, a-t-il déclaré.

Spitters, dont Oranya Farms à Abbotsford est le plus grand producteur de poulet biologique au Canada, a déclaré qu’en plus de noyer son troupeau, l’inondation a endommagé et détruit l’équipement agricole.

“Les oiseaux à eux seuls coûtaient plus de 2 millions de dollars, et au-delà, nous avons eu des dommages à l’équipement, des réparations et des nettoyages qui ont totalisé plus d’un million de dollars”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu une perte totale de probablement 3,3 à 3,4 millions de dollars.”

Mais Spitters a déclaré qu’il expédiait entre 40 000 et 60 000 produits de poulet biologique à des clients de l’Ouest canadien environ un mois après la tempête.

La ministre de l’Agriculture, Lana Popham, a déclaré la semaine dernière que l’année avait été émouvante pour de nombreux agriculteurs de la Colombie-Britannique, mais que la plupart des producteurs laitiers et avicoles étaient revenus à la normale et que la plupart des grandes cultures avaient été semées comme d’habitude.

La rupture de la digue de Sumas Prairie a vu 1 100 fermes placées sous ordre d’évacuation ou en alerte, avec 150 kilomètres carrés de terres agricoles inondées, entraînant la mort de 630 000 poulets, 420 bovins et 12 000 porcs, a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré la semaine dernière que les réparations de la digue Sumas devraient être terminées d’ici la fin novembre, avec 500 sites de débris nettoyés. Il a déclaré que la province avait approuvé un financement de plus de 41 millions de dollars pour réparer et restaurer des sites le long des voies navigables de la vallée du Fraser, tandis qu’un total de 24,6 millions de dollars en paiements d’aide financière en cas de catastrophe avait été versé.

Le ministre des Transports, Rob Fleming, a quant à lui salué le travail des équipes de réparation pour rouvrir l’autoroute 8, qui serpente le long de la rivière Nicola entre Merritt et Spences Bridge. Il a qualifié les réparations de “jalon important”.

De tels efforts n’effacent cependant pas les inquiétudes concernant une répétition de la catastrophe.

À Hope, à environ 150 kilomètres à l’est de Vancouver, Dewan Davesar dirige le restaurant Hope Pizza Place avec sa femme Rupinder. Ils ont été largement félicités pour avoir fourni des plats chauds gratuits aux voyageurs bloqués l’année dernière.

“Je ne sais pas vraiment pourquoi j’ai fait ça”, a déclaré Davesar dans une interview. « C’est un signal de Dieu. Je pense que Dieu m’a donné ce signal.

La famille a apporté un générateur après que le restaurant a perdu de l’électricité et a continué à distribuer gratuitement des pizzas, du pain à l’ail et du thé pendant des jours, a-t-il déclaré.

“Ils ont essayé de me donner de l’argent mais j’ai dit : ‘Non, je n’ai pas besoin d’argent ces jours-ci'”, a déclaré Davesar.

Davesar a déclaré qu’au cours de la dernière année, il avait acheté des glacières supplémentaires et qu’il avait maintenant un générateur au restaurant.

Il se prépare pour la prochaine tempête.

Dirk Meissner, La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Atmospheric RiverBC InondationChangement climatique