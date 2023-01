Un an après les émeutes meurtrières au Kazakhstan, les interrogations persistent

Des volutes de brouillard planaient sur le centre d’Almaty, au Kazakhstan, le mois dernier alors que le président Kassym-Jomart Tokayev dévoilait sombrement un monument aux personnes tuées il y a un an lors des pires troubles des trois décennies d’indépendance de la nation d’Asie centrale.

Les mots sur le mémorial en béton “Revérence” parlent du besoin d’unité et d’harmonie dans le pays riche en énergie de 19 millions d’habitants.

Mais un an après le retour au calme et la levée de l’état d’urgence le 20 janvier 2022, les deux semblent insaisissables. Et un brouillard officiel enveloppe encore de nombreux événements entourant les journées connues sous le nom de “Bloody January”.

Malgré les promesses du gouvernement de rendre des comptes ainsi que les promesses de réformes économiques et politiques dans l’ancienne nation soviétique, de nombreux Kazakhs disent qu’ils n’ont pas vu de changements significatifs ni même de clarté sur ce qui est arrivé à ceux qui ont été tués et détenus lors des émeutes.

“Tant de questions demeurent sur ce qui s’est passé”, a déclaré Dimash Alzhanov, analyste politique kazakh et co-fondateur du mouvement civique connu sous le nom d’Oyan, Qazaqstan, ou “Réveillez-vous, Kazakhstan”.

La vidéo du gouvernement du dévoilement du mémorial le 23 décembre sur la place de la République, en présence d’environ deux douzaines de fonctionnaires, a montré une cérémonie discrète. La scène était radicalement différente 11 mois plus tôt, lorsque des manifestants ont pris d’assaut deux bâtiments publics somptueux le 5 janvier et les ont incendiés.

Le bureau du procureur général a déclaré que 238 personnes avaient été tuées ; des groupes de défense des droits de l’homme affirment que plus de 10 000 personnes ont été arrêtées.

Les manifestations ont commencé le 2 janvier dans la région productrice de pétrole de l’ouest du Kazakhstan en raison d’une augmentation des prix du gaz contrôlés par l’État à l’aube de 2022. Ces manifestations se sont propagées et se sont transformées en vastes critiques de la corruption, des inégalités économiques et de la mainmise continue sur le pouvoir et la richesse énergétique du pays par son premier dirigeant de longue date, Noursoultan Nazarbaïev, et sa famille. Les marcheurs se sont référés à lui en criant “Vieil homme dehors!”

Au cours d’une semaine, les rassemblements initialement pacifiques sont devenus violents. Les participants aux marches ont déclaré à l’Associated Press à l’époque que des hommes armés, le visage couvert et roulant avec des voitures sans plaques d’immatriculation, sont apparus à Almaty, l’ancienne capitale, et les ont exhortés à prendre d’assaut les bâtiments gouvernementaux, promettant des armes à feu.

Le gouvernement, dirigé par le successeur trié sur le volet de Nazarbaïev, Tokaïev, a répondu par des ordres de « tirer pour tuer », accusant les « terroristes » formés et financés à l’étranger.

À la demande de Tokaïev, 2 000 soldats de maintien de la paix, pour la plupart russes, ont été envoyés par l’Organisation du Traité de sécurité collective, une alliance militaire de six anciens États soviétiques. Cela a fait craindre une intervention de Moscou – des semaines avant son invasion de l’Ukraine le 24 février. Ces craintes ne se sont jamais concrétisées, l’OTSC se retirant fin janvier.

Les militants des droits humains affirment que les forces de sécurité kazakhes ont fait un usage excessif de la force, des détentions arbitraires et des tortures généralisées sur des milliers de manifestants détenus. Ils ont critiqué les listes de victimes publiées par le gouvernement pour ne pas avoir clarifié les circonstances de leur mort.

L’administration de Tokaïev a rejeté les appels à une enquête internationale.

Il a cependant fait passer des réformes qui comprenaient le renforcement du parlement, la réduction des pouvoirs présidentiels et la limitation de la présidence à un seul mandat de sept ans. Tokaïev, qui a succédé à Nazarbaïev en 2019, a remporté une élection présidentielle anticipée en novembre avec 81 % des voix, assurant qu’il restera en fonction jusqu’en 2029.

Les réformes ont également dépouillé Nazarbayev, 82 ans, de ses pouvoirs restants sur la politique intérieure et étrangère. En septembre, la capitale du pays a repris le nom d’Astana, après avoir été rebaptisée Nur-Sultan en son honneur en 2019.

Malgré ces réformes, les militants des droits de l’homme et les analystes disent qu’ils voient des schémas familiers troublants.

“Nous continuons à vivre dans un régime autoritaire de style soviétique, et cela n’a pas beaucoup changé depuis les événements de janvier”, a déclaré à AP Yevgeniy Zhovtis, chef du Bureau international du Kazakhstan pour les droits de l’homme et l’état de droit. “En fait, les événements de janvier ont conduit à de nouveaux problèmes, liés à la torture et aux décès de civils et à la clôture des enquêtes connexes.”

L’avocate kazakhe des droits humains Tatiana Chernobil, qui travaille avec l’organisation non gouvernementale Coalition contre la torture, a déclaré que si son groupe avait reçu 190 plaintes pour torture et mauvais traitements en 2022, le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Elle a déclaré que 104 de ces affaires portées par son organisation avaient été rejetées faute de preuves. La médiatrice kazakhe, Elvira Azimova, a donné un chiffre similaire en novembre, les médias d’État la citant comme disant qu’environ 80% ont été licenciés avant d’aller au tribunal.

En février, le service de presse du président a déclaré que des enquêtes criminelles avaient été ouvertes sur 170 cas de torture et d’abus de pouvoir résultant des troubles. En octobre, le procureur général adjoint Aset Chindaliyev a déclaré que 17 policiers et 12 agents de sécurité étaient impliqués dans des affaires pénales concernant la torture présumée de manifestants détenus.

Chernobil a déclaré que les autorités ne faisaient pas assez pour vérifier les allégations, notant que de nombreuses personnes affirment pouvoir identifier leurs tortionnaires et avoir des dossiers médicaux sur les blessures. Les enquêteurs “s’arrêtent souvent à interroger les suspects, qui prétendent qu’ils n’ont commis aucun acte répréhensible – et c’est tout”, puis concluent que le compte ne peut pas être vérifié, a-t-elle déclaré.

Selon les Nations Unies, la charge de la preuve dans les cas de torture incombe à l’État. Tant que les plaignants peuvent fournir des preuves de lésions corporelles ou d’être détenus, il appartient aux autorités de prouver qu’il n’y a pas eu de torture.

« Au Kazakhstan, nous constatons un manque de respect des normes internationales. Nous assistons à une sorte de blâme de la victime, imposant la charge de la preuve à ceux qui portent les allégations », a déclaré Chernobil.

Rachel Gasowski, chercheuse sur l’Asie centrale au Partenariat international pour les droits de l’homme, a déclaré que les allégations de torture au Kazakhstan étaient antérieures à 2022. Les cas cités après les manifestations dans la ville pétrolière de Zhanaozen en 2011 n’ont conduit à aucune enquête ni réparation pour les victimes, malgré les recommandations de l’ONU -organismes de droits liés. Un rapport conjoint de groupes kazakhs et internationaux sur la torture doit être publié ce mois-ci.

Gasowski a déclaré que son groupe était “consterné” que la plupart des cas des manifestations de 2022 aient été clos.

Chernobil a exprimé un optimisme prudent quant à la décision du gouvernement de transférer la compétence dans les affaires de torture de la police et de l’agence anti-corruption de l’État au bureau du procureur général, mais il n’est pas sûr que cela apportera un réel changement. Son groupe a cessé de réclamer un organisme d’enquête indépendant, a-t-elle déclaré, “parce que c’est une question majeure dans quelle mesure vous pouvez vraiment être indépendant au Kazakhstan”.

Zhovtis, l’activiste, a déclaré qu’une enquête internationale était nécessaire car la plupart des enquêtes criminelles sur les décès de civils ont été rejetées en raison du fait que les autorités retiennent fréquemment des preuves clés telles que la vidéo CCTV, citant la sécurité nationale.

La liste gouvernementale des personnes tuées omet souvent s’il s’agit de morts accidentelles, par exemple à cause d’une force excessive, ou s’il s’agissait de “véritablement terroristes”, a déclaré Zhovtis, faisant référence à la ligne gouvernementale selon laquelle les étrangers sont à l’origine des troubles. L’administration n’a pas encore fourni de telles preuves.

Un responsable du bureau du procureur général a déclaré à Kazakhstanskaya Pravda en février que les autorités enquêtaient sur la mort d’au moins six personnes en détention à la suite de “méthodes d’interrogatoire interdites”.

Certains hauts fonctionnaires ont été accusés d’avoir participé aux troubles. L’ancien chef antiterroriste Karim Masimov, décrit comme un allié de Nazarbaïev, a été arrêté en janvier 2022, avec d’autres personnalités clés de la sécurité, et accusé de haute trahison dans le cadre d’un procès à huis clos en cours.

Tokaïev parle souvent d’un « nouveau Kazakhstan » qui rompt avec l’ère Nazarbaïev, celui de la responsabilisation et de la démocratisation. Mais Zhovtis voit des limites à ces promesses.

Les défenseurs des droits humains et les journalistes indépendants subissent toujours des pressions, allant du harcèlement en ligne aux détentions et aux agressions physiques.

Samedi, la journaliste Dinara Yegeubayeva, qui envisage de se présenter aux élections législatives du 19 mars, a publié des photos de sa voiture incendiée à Almaty.

« Tokaïev ! Expliquer! Est-ce votre nouveau Kazakhstan ? dit-elle. Selon les médias, Yegeubayeva a reçu des alertes à la bombe l’année dernière, bien que les secouristes n’en aient trouvé aucune trace dans sa voiture. Une enquête pénale a été ouverte.

Zhovtis a lié l’attaque à ce qu’il a appelé une réticence officielle à permettre une véritable opposition politique.

Alzhanov, l’analyste, a déclaré que les candidats avaient du mal à s’inscrire et à recueillir les signatures des partisans.

Il accuse l’administration de Tokaïev de “réformes d’imitation” au profit de l’Occident. Il a cité le cas de la figure de l’opposition Zhanbolat Mamai, qui a été accusée d’avoir organisé des émeutes de masse et d’avoir diffusé de fausses informations lors des manifestations de 2022. Il risque jusqu’à 10 ans de prison pour des allégations qu’il qualifie de politiquement motivées.

Malgré les défis, Zhovtis est resté optimiste.

« La société est différente maintenant. Les événements de janvier et leur couverture sur les réseaux sociaux ont joué leur rôle et la société est devenue plus ouverte – il y a plus d’informations et plus de critiques à l’encontre des autorités », a-t-il déclaré à AP.

Il espère également que certains candidats de l’opposition et indépendants pourraient être élus. Les autorités autorisent l’attribution de 30 % des sièges parlementaires à partir de listes de partis extérieurs.

“Quelque chose est en train de se passer. Très lentement, et le régime reste à peu près le même, mais des changements se produisent », a-t-il déclaré.

Joanna Kozlowska, Associated Press