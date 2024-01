Un an après, les cicatrices de la chaotique finale de la Ligue des champions de Paris demeurent

Alors que Paris accélère ses préparatifs pour les Jeux olympiques de 2024, les souvenirs du chaos qui a entaché la finale de la Ligue des champions de l’année dernière dans la capitale française restent bruts pour les supporters des clubs impliqués.

Le match entre Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, le 28 mai 2022, a été remporté 1-0 par l’équipe espagnole.

Pourtant, l’événement a été éclipsé par le fiasco extérieur, le coup d’envoi étant retardé de 37 minutes alors que les supporters peinaient à entrer dans le stade national de France après que la police les ait canalisés vers des goulots d’étranglement surpeuplés à leur approche.

Ils ont ensuite tiré des gaz lacrymogènes sur des milliers de supporters enfermés derrière des clôtures métalliques autour du stade.

Un an plus tard, les fans présents restent traumatisés par cette expérience.

John Marquis, un supporter de Liverpool originaire de Guernesey, qui avait des billets pour assister au match avec sa fille, n’est jamais entré dans le stade.

“C’est après la mi-temps que ça a vraiment mal tourné”, a déclaré Marquis, ajoutant avoir ressenti “le souffle d’un bâton qui a raté mon crâne de quelques millimètres”.

‘Changement de vie’

Il dit qu’il n’a pas regardé Liverpool depuis et qu’il est aux prises avec des crises de panique et dans des environnements surpeuplés.

“Cela a littéralement changé ma vie”, a-t-il déclaré.

“On m’a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique (PTSD).

“Je n’ai plus la force ni la capacité de suivre le Liverpool FC. Je n’ai plus jamais regardé le Liverpool FC.”

Comme pour de nombreux fans de Liverpool, l’expérience au Stade de France a rappelé à Marquis des souvenirs de la catastrophe de Hillsborough en 1989, qui a coûté la vie à 97 supporters du club.

“Bien sûr, beaucoup de gens qui étaient là (à Paris) étaient déjà à Hillsborough en 1989 et ça se déclenche évidemment”, a déclaré à l’AFP Peter Scarfe, qui a survécu à ce désastre mais a regardé la finale du Stade de France à la télévision.

Scarfe a appelé à ce que les gens soient tenus responsables du chaos parisien et a déclaré qu’il était “effrayant” que le même stade soit la pièce maîtresse de la Coupe du monde de rugby de cette année et des prochains Jeux olympiques.

“Ce que nous n’avons pas obtenu il y a 34 ans, c’est la responsabilité”, a-t-il déclaré.

“Cette fois, c’est ce que les gens réclament. Ils veulent des responsabilités. Ils veulent que le monde reconnaisse que d’énormes erreurs ont été commises.”

Les autorités françaises ont d’abord tenté de rejeter la faute sur les supporters de Liverpool et ont affirmé que le problème était une “fraude à l’échelle industrielle” utilisant de faux billets.

Une enquête du Sénat français a révélé plus tard que des mesures de sécurité mal exécutées étaient à l’origine du chaos.

Des leçons pour l’UEFA

Un rapport indépendant publié en février concluait alors que l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, en portait la “responsabilité première”.

L’UEFA s’est excusée et a promis de rembourser les billets de tous les supporters de Liverpool et autres spectateurs touchés par les troubles.

Mais l’organisme basé en Suisse tirera-t-il les leçons de cette soirée ?

Plus tôt ce mois-ci, il a présenté un “plan d’action global” détaillant la manière dont il “améliorerait les garanties existantes” pour les supporters assistant aux futures finales des compétitions interclubs de l’UEFA.

La finale de la Ligue des champions de cette saison entre Manchester City et l’Inter Milan aura lieu à Istanbul le 10 juin.

“Lorsque les gens arrivent au stade, l’idée est d’éviter une situation où les seules personnes à qui ils pourraient parler seraient des policiers anti-émeutes”, a déclaré à l’AFP Ronan Evain, directeur exécutif de Football Supporters Europe, qui a travaillé avec l’UEFA sur le sujet. .

Cependant, l’UEFA reste dépendante des villes et des pays hôtes en matière de maintien de l’ordre.

Certains observateurs ne sont guère rassurés par le lieu de la finale de la Ligue des champions, notamment avec le souvenir de ce qui s’est passé lors de la Super Coupe de l’UEFA 2019 entre Liverpool et Chelsea au stade Besiktas de la ville.

“Une heure et demie avant le match, le commandant turc a décidé de remplacer les stadiers chargés de fouiller les supporters par des policiers”, a déclaré une source proche du fonctionnement des instances dirigeantes du football, précisant qu’ils “ne parlaient pas anglais”. et des foulards et des drapeaux confisqués”.

Des craintes pour les Jeux olympiques ?

Il faudra peut-être un certain temps avant que l’UEFA ramène l’un de ses matchs phares en France.

Les autorités françaises ont été critiquées pour leur réaction brutale à l’égard des supporters, fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle les supporters constituaient une menace à l’ordre public.

Cela soulève des questions sur la façon dont ils géreront les foules lors de la Coupe du monde de rugby plus tard cette année et des Jeux olympiques, même si les méthodes policières ne seront probablement jamais les mêmes.

La débâcle du Stade de France a porté atteinte à la réputation du pays sur la scène internationale.

Les autorités sont donc désormais préoccupées de garantir que la France puisse organiser avec succès des Jeux olympiques en toute sécurité.

Paris a un nouveau chef de la police, Laurent Nunez remplaçant Didier Lallement qui a finalement payé le prix de la finale ratée de la Ligue des champions.

“Nous travaillons mieux avec la police”, a déclaré un membre de la direction du Stade de France.

