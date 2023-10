Un an après l’écrasement meurtrier des supporters au stade de football indonésien, les familles demandent toujours justice

MALANG, Indonésie (AP) — Une année s’est écoulée lentement pour Devi Athok, un Indonésien dont les deux filles adolescentes sont mortes dans une cohue de supporters dans un stade de football de l’est de Java en octobre 2022 après que la police a tiré des gaz lacrymogènes, déclenchant une course de panique. pour les sorties qui ont fait 135 morts.

L’afflux de foule au stade Kanjuruhan, dans la ville de Malang, compte parmi les pires tragédies sportives au monde. Quelque 43 enfants sont morts et environ 580 personnes ont été blessées lors de l’incident.

Le chaos a éclaté après que Persebaya Surabaya ait battu Arema Malang 3-2 lors du match du 1er octobre devant quelque 42 000 spectateurs, incitant la police à tirer des gaz lacrymogènes, notamment en direction des tribunes du stade, provoquant la panique parmi la foule.

Athok avait acheté quatre billets pour le match de samedi soir pour ses deux filles, son ex-femme et son nouveau mari. Sa fille de 13 ans, Naila Debi Anggraini, a décidé de rejoindre sa famille à la dernière minute. Elle est décédée dans la cohue avec sa sœur aînée, Natasya Debi Ramadani, 16 ans, et leur mère, Geby Asta Putri, 37 ans.

Au cours de l’année qui a suivi l’incident, l’Indonésie a condamné cinq des six suspects accusés de négligence ayant entraîné la mort de 135 personnes. Des enquêtes ont été menées à la fois par la police et par une équipe indépendante mise en place par le président indonésien Joko Widodo.

Deux policiers initialement acquittés par le tribunal de Surabaya ont ensuite été condamnés à la prison par la Cour suprême. L’un a été condamné à deux ans et l’autre à deux ans et demi. L’ancien commandant de la brigade mobile de la police de Java Est a été reconnu coupable et condamné à un an et demi de prison, et l’ancien agent de sécurité du club de football a été condamné à un an.

Mais certains proches des victimes estiment que les sanctions ne vont pas assez loin et continuent de se battre pour obtenir justice.

Athok a déclaré qu’il y avait eu des irrégularités dans le récit de ce qui s’était passé et qu’il avait été victime d’intimidation depuis qu’il avait commencé à dénoncer la mort de ses filles.

Il a déclaré que la police lui avait dit que ses filles n’étaient pas mortes à cause des gaz lacrymogènes – ce qui était la conclusion à laquelle est parvenue l’équipe d’enquête indépendante – mais à la suite d’un coup d’objet contondant porté à la poitrine qui leur a brisé les côtes.

« Lors du procès, la police a déclaré qu’il y avait eu une bagarre entre supporters alors qu’il n’y avait aucun supporter de Persebaya dans le stade. C’est un mensonge public. Nous sommes dupés », a déclaré Athok, vêtu d’un T-shirt montrant les visages de ses filles. Au dos se trouve une photo de lui en train de prier et les mots : « Reposez en paix au ciel, mes filles. Votre père se bat pour que justice soit faite pour vous.

« Je veux me battre légalement, demander justice pour la mort de mes filles. Si vous me demandez si j’ai sincèrement accepté ce qui s’est passé, oui, je le fais sincèrement. Ils sont morts, ils ne reviendront pas. Mais en vertu de la loi, je demande justice contre le meurtrier de mes deux filles », a-t-il ajouté.

Amnesty International Indonésie, à l’occasion du premier anniversaire de cet incident meurtrier, a appelé le gouvernement indonésien à enquêter et à traduire en justice tous les responsables.

« La procédure judiciaire liée aux forces de sécurité qui ont tiré des gaz lacrymogènes n’est pas encore parvenue à leurs dirigeants au niveau du commandement. C’est inacceptable, et les familles des victimes décédées et de celles qui ont été blessées méritent justice et responsabilité », a déclaré Usman Hamid, directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie, dans un communiqué.

L’organisation de défense des droits de l’homme a également appelé à une évaluation du recours excessif à la force, notamment aux gaz lacrymogènes. L’afflux de foule à Kanjuruhan a mis en évidence les dangers liés à l’utilisation de gaz lacrymogènes dans la foule, selon le communiqué.

Le gouvernement a lancé en septembre des travaux de rénovation au stade Kanjuruhan, décevant les familles des victimes.

« Le stade de Kanjuruhan est une scène de crime et une preuve, et ne devrait pas encore être retiré. C’est bien de le démolir si ce problème est résolu. Mais le problème n’est pas encore résolu », a déclaré Rizal Putra Pratama, qui a perdu son père et son jeune frère à cause de la bousculade. Ils faisaient partie des spectateurs soutenant le club de football Arema Malang.

Pratama a non seulement perdu son père et son jeune frère, mais au cours des 28 jours suivants, il a perdu sa sœur cadette de 13 ans, Cahaya Meida Salsabila, qui était soignée pour la dengue. Il a expliqué que son état s’était affaibli parce qu’elle ne pouvait pas accepter la mort tragique de son père et de son frère.

Il a déclaré que la famille n’avait toujours pas obtenu justice après un an. «Je continuerai à me battre légalement comme je le devrais et j’exige justice que je n’ai pas reçue du tout, car j’ai perdu mon père et mes jeunes frères et sœurs. Jusqu’à ma mort, je continuerai à me battre », a déclaré Pratama.

Même si le stade a été fermé et que les gens ne peuvent pas accéder aux portes où a eu lieu la cohue meurtrière, beaucoup se sont néanmoins rassemblés à l’extérieur pour prier pour les victimes de la foule.

Dimanche, certains des proches toujours en quête de justice, le visage rempli de tristesse, se trouvaient parmi ceux qui se trouvaient devant le stade. Ils portaient du noir et montraient les photographies des victimes.

« Refusez d’oublier », disait le texte sur leurs chemises.

Tarigan a rapporté de Jakarta, en Indonésie.

Hendra Permana et Edna Tarigan, Associated Press