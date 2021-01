Des oreilles de lapin qui brillent dans le noir, des battements palpitants et une attitude flexible vis-à-vis des masques: la vie nocturne à Wuhan en Chine est de retour avec une vengeance près d’un an après qu’un verrouillage a stoppé la vie dans la ville de 11 millions d’habitants.

Alors que le reste du monde continue de lutter contre les verrouillages et la flambée des infections, les jeunes de la ville, autrefois l’épicentre du nouveau coronavirus, profitent de leur liberté durement gagnée.

Dans Super Monkey – une immense discothèque du centre-ville – il n’y a pas de code vestimentaire ni de liste VIP.

Ce qui est obligatoire, au moins pour passer la porte, c’est un masque et un contrôle de la température – toute température supérieure à 37,3 degrés Celsius et les videurs peuvent éloigner les fêtards potentiels.

À l’intérieur, où les clubbers se lâchent sur la piste de danse au milieu du son assourdissant de la techno et d’un spectacle laser aveuglant, les règles ne sont pas toujours aussi strictement respectées.

Alors que les masques sont obligatoires à la porte, les DJ et les fêtards les enlèvent pour discuter avec des amis, danser ou fumer.

Beaucoup sont simplement heureux de se retrouver en ville après la quarantaine exténuante de l’année dernière, imposée pour combattre ce qui était alors un nouveau virus mystérieux.

« J’ai été coincé à l’intérieur pendant deux ou trois mois … le pays a très bien combattu le virus, et maintenant je peux sortir en toute tranquillité », a déclaré à l’AFP un homme d’une trentaine d’années, qui s’est identifié comme étant Xu.

Les vibrations hédonistes et le champagne sur glace sont loin de l’austérité prêchée par les autorités de Pékin.

Mais Chen Qiang, un homme dans la vingtaine, a félicité le Parti communiste pour avoir pratiquement éliminé l’épidémie, malgré une récente flambée de cas dans d’autres régions du pays ces derniers jours.

« Le gouvernement chinois est bon. Le gouvernement chinois fait tout pour son peuple, et le peuple est suprême. Il est différent des pays étrangers », a-t-il dit.

Les médias d’État de Pékin ont martelé l’échec des gouvernements occidentaux à lutter contre le virus, contrastant le chaos à l’étranger avec le retour à la normale de la Chine.

Il vante ce succès comme une preuve de la supériorité du modèle politique autoritaire de Pékin.

Mais alors que beaucoup souhaitent revenir à un semblant de normalité, Chen a reconnu que le virus avait changé les choses.

Dans le club, il y a moins de monde qu’avant la pandémie, a-t-il déclaré.

Le directeur de la marque de la boîte de nuit, Li Bo, a déclaré que le virus avait frappé durement son industrie.

« Par rapport à d’autres fermetures dans d’autres pays, notre pays est au moins à moitié ouvert, mais les consommateurs ont toujours un sentiment de malaise », a-t-il déclaré à l’AFP, estimant que la vie nocturne à Wuhan avait chuté d’environ 60 à 70%.

Les règles strictes appliquées par certains établissements n’aident pas, avec un nombre limité de participants et des réservations requises.

Les utilisateurs doivent également montrer une application de suivi prouvant qu’ils ont un bilan de santé impeccable.

Même cela ne suffit pas toujours pour entrer.

Plusieurs journalistes de l’AFP se sont vu refuser l’entrée au club Imhan parce que leurs applications révélaient qu’ils venaient de Pékin.

Un quartier sud de la capitale chinoise a signalé une variante infectieuse du virus originaire du Royaume-Uni.

Malgré l’incertitude, les Wuhanites sont ravis que leur ville ne soit plus la ville fantôme qui a choqué le monde il y a un an.

L’été dernier, les images d’une méga-fête dans un parc aquatique de la ville ont été choquées par les internautes du reste du monde, où le coronavirus a continué de faire des ravages.

Le fêtard Xu a déclaré qu’il considérait maintenant le verrouillage du printemps dernier comme une « expérience unique dans sa vie ».

« Je me suis senti chanceux de ne pas être (infecté par Covid-19). Maintenant, c’est revenu à la normale, je me sens très détendu et heureux. »