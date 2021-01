WUHAN, Chine (AP) – Un an après le verrouillage, Wuhan est revenu à la vie depuis longtemps – mais Zhu Tao reste bunker dans son appartement du 14ème étage, passant ses journées à faire défiler les actualités, à jouer au football virtuel sur sa PlayStation et à sentir que la Chine est vacillant au bord de l’effondrement.

Il a dépensé des milliers de dollars, ses économies, en stockant du bœuf séché et des barres de chocolat, des bouteilles d’eau et des sacs de riz, des masques, de l’alcool et des lingettes désinfectantes et un panneau solaire de 900 $.

Haunting Zhu est la peur que le virus revienne – qu’une fois de plus, le gouvernement dissimule la vérité et, une fois de plus, Wuhan tombera sous clé.

«Je suis en état de manger et d’attendre la mort, de manger et d’attendre la mort», a déclaré Zhu, avec un buzzcut qu’il s’est coupé, car il n’ose pas s’aventurer chez le coiffeur. «Les gens comme moi font peut-être partie de la minorité, mais je prends cela très au sérieux.»

Zhu, une fonderie de 44 ans de l’usine sidérurgique publique de la ville, est bien en dehors du courant dominant en Chine. Il est un critique inconditionnel du gouvernement, un manifestant par intermittence, un partisan du mouvement démocratique de Hong Kong.

Lui et d’autres personnes souhaitant diffuser publiquement de telles opinions sont ridiculisés, rejetés ou réduits au silence. Ils sont une minorité dans une Chine de plus en plus autoritaire et prospère, où il y a moins de tolérance pour les protestations et moins d’appétit pour le faire.

Au début de l’épidémie de Wuhan, qui se propagerait plus tard dans le monde entier et tuerait plus de 2 millions de personnes, Zhu a ignoré les rapports des médias d’État qui minimisaient le virus et restaient à la maison, une décision qui aurait pu le sauver, sa femme et son fils de l’infection.

Pendant quelques mois éphémères, alors que la colère du public éclatait contre les autorités qui cachaient des informations critiques sur le coronavirus, Zhu a estimé que sa mise en garde précoce était justifiée, sa profonde méfiance à l’égard des responsables confirmée.

Mais alors que l’hiver s’est adouci au printemps et que le verrouillage de Wuhan a été levé, l’ambiance a changé. Maintenant, les enfants riches de Wuhan descendent des bouteilles de whisky chères et du bop à l’électronique dans les boîtes de nuit chics de la ville. Des milliers de personnes se pressent sur Jianghan Road, la principale rue commerçante de la ville.

Autrefois considéré comme prophétique, Zhu est maintenant devenu un paria, son sentiment anti-étatique de plus en plus en contradiction avec l’orthodoxie gouvernementale. Il s’est aliéné sa belle-famille et ses voisins et a été détenu, surveillé et censuré.

Se préparant à une nouvelle vague d’infection, il se demande comment il est possible que tout le monde autour de lui continue sa vie comme d’habitude.

«C’est le plus grand événement historique du siècle dernier», a déclaré Zhu. «Mais chacun est revenu à sa vie, comme avant l’épidémie. … Comment peuvent-ils être si engourdis, si indifférents, comme s’ils n’avaient à peine rien vécu?

Zhu a grandi dans les années 1980, une ère politiquement ouverte en Chine, lorsque les enseignants ont parfois abordé des concepts tels que la démocratie et la liberté d’expression après le tumulte désastreux de la révolution culturelle de Mao Zedong.

Cela convenait à Zhu, étant donné sa nature «très méchante, très rebelle» et ses instincts intellectuels, reflétés dans la façon dont il piquait sa langue avec des références littéraires bien qu’il n’ait jamais été à l’université.

Il n’était qu’un enfant lors des manifestations de Tiananmen en 1989, lorsque des centaines de milliers de personnes se sont rendues sur la place centrale de Pékin pour réclamer des droits démocratiques. Mais dans les années qui ont suivi la répression militaire sanglante contre les manifestants, il en a lu plus à ce sujet, devenant sympathique alors même que d’autres devenaient cyniques, indifférents ou même favorables au régime du Parti communiste, conquis par la prospérité croissante de la Chine.

Lorsque Zhu s’est connecté pour la première fois il y a plus de dix ans, il a découvert que d’autres partageaient sa façon de penser. La Chine n’avait pas encore développé la force de police Internet sophistiquée qui patrouille sur le Web aujourd’hui, et des informations non censurées sur le gouvernement explosaient constamment en ligne.

La première controverse qui a attiré l’attention de Zhu a été un scandale sur le lait en poudre contaminé qui a tué six bébés et en a rendu malades des dizaines de milliers d’autres. Il a rejoint des groupes de discussion et des réunions et s’est lentement glissé dans des cercles dissidents.

Après l’arrivée au pouvoir du président Xi Jinping – le dirigeant le plus autoritaire de Chine depuis des décennies -, les opinions de Zhu lui ont causé de plus en plus de problèmes. En 2014, il a été détenu pendant un mois après avoir enfilé une chemise noire et une fleur blanche sur une place de Wuhan en souvenir de la répression de la place Tiananmen, l’éloignant de son fils adolescent.

Mais lorsqu’une mystérieuse maladie respiratoire a commencé à se propager à Wuhan au début de l’année dernière, le scepticisme profond de Zhu envers le gouvernement s’est soudainement révélé prémonitoire. Après avoir vu des rumeurs sur la maladie fin décembre 2019, Zhu a commencé à avertir ses amis et sa famille. Beaucoup l’ont repoussé comme un taon obstiné, mais sa femme et son fils sont restés à la maison, les sauvant de sorties qui allaient bientôt rendre leurs proches malades.

La première à tomber malade a été la tante de sa femme, qui a commencé à tousser après un rendez-vous avec un ophtalmologiste dans un hôpital où le virus se propageait. Ensuite venait le cousin de sa femme, qui l’avait accompagnée dans le même hôpital. Puis ce fut la mère de son voisin.

Puis vint le verrouillage, proclamé sans avertissement le 23 janvier à 2 heures du matin. Wuhan est tombé sur les livres d’histoire, l’épicentre de la plus grande quarantaine de l’histoire. Le virus a ravagé la ville de 11 millions d’habitants, inondant les hôpitaux et tuant des milliers de personnes, dont la tante de son épouse le 24 janvier.

Zhu a eu une sombre satisfaction d’avoir raison. Il a observé sur les réseaux sociaux l’explosion de la colère du public, atteignant un paroxysme en février avec la mort de Li Wenliang, un médecin de Wuhan qui a été puni pour avoir averti les autres de la maladie même qui lui coûterait la vie.

Cette nuit-là, Zhu était collé à son téléphone, parcourant des centaines de messages décriant la censure. Il y avait des hashtags exigeant la liberté d’expression. Il y avait une citation de Li dans un magazine chinois peu de temps avant sa mort: «Une société saine ne devrait pas avoir une seule voix».

Tôt le lendemain matin, de nombreux messages avaient été purgés par les censeurs. Sur le certificat de décès du cousin de sa femme, les médecins ont écrit qu’elle était décédée d’une infection pulmonaire ordinaire, bien qu’elle ait été testée positive pour le coronavirus. Cela a approfondi les soupçons de Zhu selon lesquels les cas étaient largement sous-estimés.

«J’étais tellement en colère que ça faisait mal», dit-il. «Je n’avais nulle part où exprimer mes émotions. Tu veux tuer quelqu’un, tu es tellement en colère, tu sais? «

L’épidémie a mis à rude épreuve les relations de Zhu. Son voisin, un ami d’enfance, s’est disputé avec Zhu après que les médecins ont dit à la mère du voisin qu’elle avait juste une infection pulmonaire régulière.

«Je l’ai interrogé. «Comment pouvez-vous être sûr que ce que l’hôpital vous a dit était la vérité?», Se souvient Zhu. «J’ai dit que tu devais toujours faire attention.»

Une semaine plus tard, la mère de son ami est décédée. Sur son certificat de décès, le coronavirus a été cité comme cause. Ils se sont disputés le jour de sa mort, l’ami de Zhu l’accusant de maudire sa mère. Les deux ne se sont plus parlé depuis.

En avril, le verrouillage a été levé après 76 jours. Mais alors que d’autres retournaient au travail, Zhu a demandé un congé médical d’un an et s’est enfermé. Sa quarantaine a duré près de 400 jours et compte.

Il a refusé d’aller aux funérailles de son cousin et de sa tante cet été-là, même s’il n’y avait plus de nouveaux cas à Wuhan. Ses beaux-parents en colère ont coupé le contact.

Des poches de personnes partageant les mêmes idées parsèment toujours la Chine, des intellectuels renégats à Pékin à un café punk en Mongolie intérieure où les affiches et les autocollants disent «évitable et contrôlable» – se moquant tranquillement de la phrase standard utilisée par les fonctionnaires pour minimiser le virus.

À Wuhan, des cercles de dissidents se rassemblent sur des chats cryptés pour échanger des renseignements. Lors de petits rassemblements autour du thé, ils se plaignent des incohérences dans la ligne du parti avec un soupçon de fierté, affirmant qu’ils se sont sauvés du virus en ne faisant pas confiance au gouvernement.

Mais sous le regard attentif des caméras d’État et des censeurs, il y a peu de place pour s’organiser ou se connecter. Avant l’anniversaire du verrouillage cette année, la police a chassé au moins un dissident de Wuhan. Il était bei luyou, ou «touriste», la phrase ludique utilisée par les militants pour décrire comment la police emmène les fauteurs de troubles en vacances involontaires à des moments sensibles.

Dans son auto-quarantaine, Zhu a trouvé du réconfort dans la littérature. Il est attiré par les écrivains soviétiques qui se moquent du vaste appareil de propagande de Moscou. Il est également convaincu que le virus pourrait se propager largement, même si le nombre officiel de cas en Chine est désormais bien inférieur à celui de la plupart des autres pays.

«Ils mentent depuis si longtemps», a déclaré Zhu, «si longtemps que même s’ils ont commencé à me dire la vérité, je ne le croirai pas.

La journaliste vidéo de l’Associated Press Emily Wang et le photographe Ng Han Guan ont contribué à ce rapport.