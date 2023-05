Un an après le meurtre de Shireen Abu Akleh, le CPJ constate une tendance à l’impunité israélienne

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Un an après que la journaliste palestinienne américaine Shireen Abu Akleh a été abattue lors d’un raid de l’armée israélienne en Cisjordanie, probablement par un soldat israélien, personne n’a été inculpé, sanctionné ou autrement tenu responsable. Et personne ne le sera probablement, selon une nouvelle analyse des meurtres de journalistes couvrant Israël et la Cisjordanie au cours des deux dernières décennies. Malgré le tollé international qu’il a provoqué, le meurtre d’Abou Akleh s’est installé dans une étude de cas de la capacité d’Israël à esquiver la responsabilité.

Le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York, s’est concentré sur les cas de 20 journalistes dont il a attribué la mort aux Forces de défense israéliennes (FDI) depuis 2001. Le groupe a trouvé des similitudes systémiques dans la réponse d’Israël, dont la plus fondamentale : personne n’a été accusés ou tenus pour responsables de l’un d’entre eux.

Le rapport indique qu’Israël a répondu aux incidents avec des variantes d’un manuel standard, y compris des dénis de responsabilité préventifs, la réduction des preuves contraires et des témoignages, et des enquêtes internes opaques qui n’ont jamais abouti à des accusations – même lorsqu’il a produit des déclarations de culpabilité possible, comme cela s’est produit. dans le cas d’Abu Akleh, un correspondant chevronné d’Al Jazeera.

« Le meurtre de Shireen Abu Akleh a illustré tout ce qui ne va pas dans ce processus », a déclaré Robert Mahoney, directeur des projets spéciaux du CPJ et l’un des rédacteurs du rapport. « En commençant par des récits trompeurs ou faux diffusés immédiatement qui ont été lentement reculés jusqu’à ce que nous atteignions le point cinq mois plus tard, lorsque les résultats de l’enquête interne de Tsahal ont révélé qu’il y avait une forte probabilité que les forces de Tsahal aient accidentellement tiré sur Shireen.

Des foules massives et des passages à tabac par la police lors des funérailles d’un journaliste à Jérusalem

Ni le ministre israélien des Affaires étrangères ni le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu n’ont voulu commenter le rapport. Tsahal a refusé de répondre à ses détails, mais a fourni une longue déclaration disant qu’elle ne « ciblait pas les non-combattants » et défendant son enquête sur les décès comme étant légale et certifiée par « plusieurs décisions de la Cour suprême ».

« Tsahal regrette tout préjudice causé aux civils lors d’activités opérationnelles et considère que la protection de la liberté de la presse et du travail professionnel des journalistes est d’une grande importance », indique le communiqué.

Les auteurs du rapport ont examiné plus de deux douzaines de cas de journalistes tués alors qu’ils faisaient des reportages en Cisjordanie et dans la bande de Gaza au cours des dernières décennies, passant en revue la couverture médiatique et interrogeant des témoins et des familles. Ils ont éliminé ceux clairement tués par des hommes armés palestiniens ou des engins explosifs, en se concentrant sur les décès attribuables aux tirs de Tsahal.

Même si les meurtres n’étaient pas intentionnels – comme l’ont déclaré les FDI dans le cas d’Abu Akleh – l’armée a toujours l’obligation de protéger les reporters, qui sont considérés comme des civils et des non-combattants en vertu du droit international. La plupart des reporters tués – au moins 13, selon le rapport – étaient clairement identifiables comme journalistes.

Un caméraman de Reuters, Fadel Shana, portait un gilet pare-balles bleu standard portant l’inscription « PRESS » et se tenait à côté d’une voiture portant l’inscription « TV » lorsqu’il a été touché par un projectile de char israélien à Gaza en 2008, selon un récit du rapport.

Abu Akleh et son équipage expérimenté portaient le même type d’équipement de protection marqué lorsqu’ils ont été tirés dessus. Les membres d’équipage survivants ont déclaré au Washington Post qu’ils s’efforçaient, comme toujours, de rester à l’écart du danger et de se rendre évidents et non menaçants pour les forces de Tsahal en vue.

« Tout ce que l’armée israélienne nous dit de faire, nous le faisons », a déclaré le producteur de longue date Ali al-Samudi en mai 2022 dans une interview depuis le lit d’hôpital où il se remettait d’une blessure à l’épaule quelques heures après l’incident, son propre gilet de presse taché de sang. sur la table à côté de lui.

L’équipe était entrée à Jénine, un foyer d’activités militantes palestiniennes et un site fréquent d’incursions de Tsahal, le 11 mai de l’année dernière après des informations faisant état de soldats israéliens menant un raid. Ils sont arrivés après la fin de l’action la plus chaude et se sont positionnés bien loin des blocs où les combats avaient éclaté.

Ils ont essuyé une rafale de feu soudaine, selon la vidéo et plusieurs témoignages. Abu Akleh a été tué d’une balle dans la tête.

La réponse israélienne qui a suivi a suivi en grande partie le schéma décrit par le rapport du CPJ.

Les responsables israéliens ont immédiatement publié diverses déclarations affirmant qu’Abu Akleh avait « très probablement » été touché par un tireur palestinien lors d’un tir croisé, malgré les témoignages de première main selon lesquels il n’y avait pas eu d’échange de tirs dans la région à l’époque.

Au cours des quatre mois suivants, la position d’Israël a changé à mesure que les preuves s’accumulaient contredisant ses affirmations initiales. En septembre – après une analyse balistique par les États-Unis et des examens médico-légaux vidéo par plusieurs organes de presse, dont le Washington Post – Tsahal a reconnu qu’il y avait une « forte probabilité » que la balle ait été tirée par erreur par l’un de ses soldats.

L’armée a refusé de rendre publiques les preuves de son examen et a déclaré à l’époque que personne ne serait puni pour la fusillade.

Les critiques affirment que le manque répété de transparence d’Israël dans les enquêtes et son incapacité à tenir quiconque pour responsable ont alimenté le scepticisme international quant à l’engagement du pays à protéger les journalistes.

« S’il y avait des enquêtes appropriées sur ces incidents, cela dissiperait beaucoup de doutes », a déclaré Mahoney. « Le cas de Shireen en est un parfait exemple. »

Tous sauf deux des 20 journalistes dont les décès sont passés en revue dans le rapport étaient palestiniens. Plus encore que les reporters étrangers – qui viennent avec le soutien des agences de presse internationales et, implicitement, de leurs ambassades nationales – les reporters locaux travaillent souvent sans soutien dans un environnement hostile et imprévisible.

Beaucoup disent que les conditions sont pires que jamais, même ceux qui ont couvert les périodes les plus sanglantes du conflit israélo-palestinien.

Ahmad Mashal, un producteur indépendant basé à Jérusalem depuis près de 30 ans, a déclaré que c’étaient des officiers israéliens qui demandaient aux journalistes de changer de position ou d’arrêter de filmer, expliquant leurs raisons d’interférer dans les reportages et montrant souvent leur autorité légale pour le faire. Désormais, des soldats de tous âges, ainsi que des colons armés, se sentent habilités à harceler ou à menacer des journalistes sans prétention, a-t-il déclaré.