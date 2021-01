Les amateurs de plage sans masque à Ipanema Beach, plus tôt ce mois-ci. | Fernando Souza / alliance de photos via Getty Images

GaysOverCovid est une étude de cas expliquant pourquoi la honte et la réprimande du public font plus de mal que de bien.

Le 31 décembre, un groupe d’hommes homosexuels avait l’intention de célébrer le passage d’une autre année avec une croisière en pleine mer, juste au large de Puerto Vallarta. Ce jour-là, l’océan avait d’autres plans.

De la terre ferme, j’ai d’abord vu les vidéos sur Twitter – des hommes en gilets de sauvetage et speedos tirant d’autres hommes en gilets de sauvetage et speedos sur des bateaux de sauvetage. Le site d’information local Out and About PV a confirmé qu’un bateau avait coulé, signalant que tous les fêtards avaient été sauvés sans dommage. Et puis le compte Instagram désormais tristement célèbre «GaysOverCovid» l’a rendu viral.

Au cours des derniers mois et avec un pic dans les jours entourant le réveillon du Nouvel An, @GaysOverCovid a multiplié de manière exponentielle son nombre d’abonnés sur Instagram à plus de 133000 depuis sa création en juillet. Le secret du nombre croissant d’abonnés – peut-être pas le nom, qui ne sort pas vraiment de la langue – est la honte.

GaysOverCovid (GOC) et les nombreux comptes imitateurs comme celui-ci republient le contenu des médias sociaux de personnes qui enfreignent les directives sur les coronavirus en organisant des fêtes, en voyageant et en assistant à d’énormes rassemblements. Dans le cas du GOC, les contrevenants sont principalement des hommes homosexuels blancs, y compris des influenceurs avec des milliers de leurs propres adeptes, qui vont à des fêtes massives et sans masque. (Ces événements, connus généralement et même pré-Covid comme des partis de circuit, valent leur propre article.) Ne soyez pas comme les «gays over covid», prévient le compte, ou vous pourriez finir par être un exemple.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par GaysOverCovid (@gaysovercovid)

La sortie de ceux qui bafouent ouvertement les directives sanitaires et mettent les autres en danger peut être satisfaisante. Lorsque des fêtes massives sont fermées – ou lorsque, par un coup du sort, l’océan décide d’avaler une barque de fêtards non masqués – cela peut ressembler beaucoup à la justice. (Heureusement, à Puerto Vallarta, personne sur le bateau chaviré n’a été signalé blessé.)

Mais la montée en puissance de GOC a entraîné une autre conversation sur le point de savoir si schadenfreude fait du bien. Les grandes initiatives de santé publique pour lutter contre l’alcool au volant et la fumée secondaire reposent sur la honte, mais ces préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de la pandémie de coronavirus. Et si vous demandez à des experts en santé publique, aussi satisfaisants que le châtiment que les autres peuvent ressentir, ils ont appris que cela peut réellement nuire en cas de crise de santé publique urgente.

Pourquoi faire honte à quelqu’un est la bonne chose à faire

Le principal attrait du récit de GOC, pour moi, était le manque de conscience de soi de certains de ses sujets. Vouloir aller à une fête après avoir passé les 10 derniers mois à l’intérieur est normal. Vouloir sortir avec des inconnus est normal. Il est normal de vouloir à nouveau voyager dans un autre pays. Ce qui est déconcertant, ce n’est même pas que les gens enfreignent toutes ces règles (s’il vous plaît, ne le faites pas), mais plutôt qu’ils publient à ce sujet sur les réseaux sociaux. D’autant plus déroutant s’ils étaient, comme certains des sujets du GOC, des professionnels de la santé ou s’ils avaient des suivis majeurs dans les médias sociaux et des parrainages rémunérés.

Le désir de publier votre folie sur les réseaux sociaux est malheureusement commun. Mais en discutant avec des experts en santé publique et des spécialistes du comportement en santé publique, le désir de faire honte aux gens est également assez courant. La honte est l’un des outils que nous utilisons pour établir des limites, et ces limites établissent la structure et le comportement que nous, en tant que société civile, approuvons et désapprouvons.

« La punition et la honte sont parmi les moyens les plus puissants et les plus puissants d’essayer de remettre les gens en ligne »

David Abrams, professeur de sciences sociales et comportementales à NYU qui étudie la toxicomanie, a déclaré que nous voyons d’abord les limites d’un comportement acceptable et inacceptable dans l’enfance. Enfants, nous avons appris des choses comme se laver les mains, partager des jouets ou faire nos devoirs avant de regarder la télévision. Lorsque nous enfreignions les règles, nous étions honteux.

«Punition et honte, je pense, [are some of] les moyens les plus forts et les plus puissants d’essayer de remettre les gens en ligne lorsqu’ils s’écartent », m’a dit Abrams.

Faire honte et embarrasser les gens sur les réseaux sociaux consiste essentiellement à reproduire ce qu’on nous a appris à faire lorsque nous voyons un mauvais comportement; c’est une tentative de remettre ce comportement en ligne. Le ridicule, à sa manière, établit une limite; dans ce cas, la limite qu’elle tente de communiquer est «vous ne devriez pas voyager à l’étranger pour faire la fête et vous amuser avec un groupe de personnes dans un endroit où les hôpitaux sont à leur capacité, puis rentrer chez vous et potentiellement mettre en danger toute personne avec laquelle vous entrez en contact. . »

Mais c’est la même motivation et le même message que de faire honte aux gens qui vont à des concerts ou de faire honte aux gens qui organisent des mariages ou de faire honte aux gens qui ne portent pas de masques.

Abrams a souligné que parfois cette honte fonctionne. En avril de l’année dernière, le vice-président Mike Pence a rendu visite à la clinique Mayo sans masque. Cette visite a été photographiée et captée par les organes de presse qui ont souligné qu’il ne se mettait pas seulement en danger, mais qu’il mettait également des personnes à risque en danger. Après cet exemple, Abrams a déclaré que Pence avait commencé à adhérer plus souvent aux masques, en particulier en public.

Après que le GOC ait appelé divers fêtards, certains se sont excusés publiquement. Barry’s Bootcamp, où au moins un partier travaillait, a envoyé une note d’entreprise sur la mise en quarantaine et la distanciation sociale. Un peu comme l’exemple de Pence d’Abrams, certaines personnes qui avaient honte ont montré des remords et ont promis un meilleur comportement à l’avenir.

Mais le problème est que si la honte peut être efficace pour certaines personnes, elle a ses inconvénients. Et dans le domaine de la santé publique, les experts affirment que les inconvénients ont toujours été supérieurs aux avantages.

«La honte a des conséquences négatives, dont la moindre n’est pas de vous sentir embarrassé et coupable», a déclaré Abrams. «Et en fait, cela vous donne envie de vous enfuir et de vous sentir mal dans votre peau.»

Se sentir mal dans sa peau ne se traduit pas toujours par un bon comportement.

La honte ne marche pas

L’inconvénient de la honte des individus est qu’elle peut provoquer des réactions négatives et des comportements plus négatifs. C’est arrivé avec l’épidémie de VIH / SIDA qui afflige encore les États-Unis aujourd’hui. Cela arrive avec la toxicomanie et la maladie mentale. Une réaction défavorable et très grave à la honte est qu’elle n’encourage pas les gens à obtenir l’aide dont ils ont besoin.

«Faire honte aux gens dans n’importe quelle situation crée vraiment un obstacle pour les individus», a déclaré Jen Balkus, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université de Washington. Balkus dit que cet obstacle peut rendre plus difficile la «reconnaissance des situations dans lesquelles ils ont pu rencontrer des risques».

En évaluant la manière dont l’épidémie de VIH / SIDA a été gérée, les responsables de la santé publique ont appris que la honte n’élimine pas les comportements à risque. Au lieu de cela, la honte a poussé les gens à cacher ou à ne pas divulguer ce comportement. Ces réactions sont ce que craignent Balkus et les responsables de la santé publique et ce qu’ils disent se passer dans la pandémie actuelle.

«Les individus qui pourraient être honteux par leurs pairs ou d’autres pourraient ne pas divulguer qu’ils étaient autour de personnes où il pourrait y avoir une opportunité d’exposition», a déclaré Balkus à propos de la pandémie de Covid-19. En conséquence, ils peuvent ne pas se sentir à l’aise pour se faire tester, et ils peuvent ne pas mettre en quarantaine ou envisager d’autres précautions.

Le VIH / SIDA et le Covid-19 sont deux maladies très différentes, et la comparaison entre les deux n’est pas linéaire. Mais Balkus a déclaré que les leçons que les épidémiologistes ont tirées de la lutte contre l’épidémie de VIH / sida pourraient éclairer les conversations que nous avons sur le coronavirus. Cela signifie éliminer la stigmatisation, encourager les gens à se faire tester, promouvoir un meilleur comportement et réduire les risques, et apprendre aux gens ce qu’il faut faire s’ils sont exposés.

«Nous avons appris de l’épidémie de VIH comment parler avec les gens et travailler avec eux»

«Nous avons appris de l’épidémie de VIH comment parler avec les gens et travailler avec eux», a déclaré Balkus, ajoutant qu’il était important d’avoir «un dialogue ouvert pour comprendre quels comportements les gens adoptent et quels choix ils pourraient faire pour réduire les risques. » Une bonne communication n’atténue pas entièrement les risques, mais «il s’agit d’aider les gens à prendre les meilleures décisions du moment», m’a-t-elle dit.

L’objectif est de passer de la honte aux gens à un meilleur comportement à la modélisation et à l’encouragement d’un meilleur comportement – l’autre côté, plus puissant, de la frontière.

Balkus et Abrams ont tous deux déclaré qu’un encouragement positif constant est un outil beaucoup plus efficace en santé publique. Son absence peut également aider à expliquer pourquoi les gens se rendent, par exemple, à des fêtes géantes malgré le niveau de risque impliqué.

En raison de la variation des règles – comme la façon dont les restrictions de restauration à l’intérieur et les limites de capacité varient d’un État à l’autre – et le comportement incohérent des dirigeants publics, il y a confusion, doute et même mépris des directives parmi la population en général. Qu’il y ait tant de gens qui se rendent à ces soirées ou qui ne portent pas de masques ou qui ne prêtent pas attention aux mesures de distanciation sociale semble indiquer un échec à faire passer un message plutôt qu’un nombre effarant d’échecs individuels.

C’est un échec au niveau structurel et politique, a déclaré Balkus. «Depuis le tout début de la pandémie, nous avons eu une réponse fragmentée et état par état. Cela a rendu extrêmement difficile à la fois d’essayer de maîtriser la transmission et de la maintenir aussi faible que possible, et de garder nos communautés aussi sûres que possible en ce moment », a-t-elle déclaré.

Ce qui rend tout cela frustrant, c’est que la honte semble provenir d’un lieu de préoccupation et de sécurité. Il n’est pas mal de s’inquiéter du danger que présentent ces partis. Ce n’est pas parce que les responsables de la santé publique reconnaissent que la honte est mauvaise qu’ils pensent que ces partis ne présentent pas de danger.

Il y a des moments où la honte a fonctionné: aux États-Unis, nous avons effectivement fait honte à la conduite avec facultés affaiblies et à la fumée secondaire, parvenant à un consensus. Les rassemblements géants pendant la pandémie – fêtes de circuit, mariages, célébrations clandestines, etc. – ont beaucoup en commun avec ces préoccupations de sécurité publique. Les participants à ces événements pourraient potentiellement infecter des personnes qui n’auraient même pas assisté, de la même manière qu’un conducteur ivre pourrait causer un accident mortel avec un autre conducteur ou un fumeur pourrait affecter les non-fumeurs autour d’eux.

Balkus et Abrams ont déclaré qu’il y avait des similitudes, mais la principale différence est que les États-Unis avaient des années et des années pour freiner la conduite en état d’ébriété et le tabagisme. Nous n’avons pas ce genre de temps avec la pandémie. On nous a tous demandé de changer notre comportement en si peu de temps, et la solution n’est pas de s’éviter les uns les autres. Il s’agit plutôt de prendre soin les uns des autres et de vraiment se concentrer sur l’amplification et la promotion des politiques et directives de santé publique de manière claire et utile.

Et les experts comprennent que trouver cet équilibre entre la honte, l’inquiétude, la stigmatisation, l’empathie et la politique n’est pas facile.

«Nous sommes tous confrontés à cette pandémie ensemble. Personne n’est exclu des épreuves. Et donc je pense que pour nous tous, c’est juste, c’est vraiment juste un défi à la fois de trouver cette empathie pour les autres et de prendre soin de nous-mêmes. Mais je pense que c’est très important à faire », a-t-elle déclaré.