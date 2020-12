La bête quotidienne

Les conservateurs blancs pensent qu’ils sont les vraies victimes de l’Amérique

Les conservateurs sont officiellement devenus un triste groupe d’hommes en colère, amers, pleurnichards, radicalisés et principalement blancs, qui craignent d’être rendus inutiles par les changements démographiques inévitables du 21e siècle américain et, en tant que tels, s’appellent maintenant, attendez-les, des «victimes». Lors de son rassemblement électoral en Géorgie ce week-end, le président Trump a assuré à ses partisans sans masque: «Nous sommes tous des victimes. Tout le monde ici, tous ces milliers de personnes ici ce soir, ce sont tous des victimes. Chacun de vous. »Quelle déclaration stupéfiante d’impuissance, qui soulève la question: victimes de qui et de quoi, Monsieur le Président? Je suis si heureux que vous ayez posé la question: ils sont victimes de l’Amérique plus jeune et plus diversifiée qui a rejeté Trump et voté pour Joe Biden. Ils sont victimes de leur propre mécontentement et ressentiment des hommes blancs. Oui, Trump a augmenté sa part de vote parmi les femmes blanches, mais ce sont des hommes comme lui – plus âgés, plus riches, plus puissants – qui ouvrent la voie à la politique de la victimisation. La menace autoritaire dans ce pays n’est pas le socialisme Ils mentent ouvertement. Ils déforment la vérité. Ils affirment que leur patrimoine leur est volé lorsque les drapeaux et monuments confédérés sont retirés des lieux publics. Ils dénoncent la théorie critique de la race, la diversité et la formation à l’inclusion, appellent à la justice sociale et à la réforme de la police, et l’appellent «socialisme», qu’ils associent à chaque démocrate d’AOC à Biden. Ces gens sont fous. Mais plus que cela, ce sont de mauvais hypocrites. L’un de mes biens les plus précieux était mon exemplaire dédicacé du Livre des vertus par l’ancien secrétaire américain à l’Éducation et le dévot conservateur Bill Bennett. Bill était un homme vertueux et un défenseur de la Constitution américaine jusqu’à ce que Donald J. Trump devienne président des États-Unis. Tout cela est sorti par la fenêtre alors qu’il rejoignait Paula White, Franklin Graham, Pat Robertson, Newt Gingrich et tant de soi-disant conservateurs chrétiens pour sucer un Birther ouvertement sectaire et sexiste qui trompe ses femmes, paye les stars du porno , tâtonne les jeunes candidates au concours de beauté et a été accusée de manière crédible d’agression sexuelle par pas moins de 20 femmes.Ces supposés conservateurs ont déjà parlé de vaincre le communisme, de sortir les pauvres de la pauvreté, de l’accession à la propriété et de la croissance des petites entreprises. Ils croyaient au caractère sacré du mariage et de la famille et à la promesse de l’Amérique comme phare pour le monde. Maintenant ils suivent un imbécile d’homme sans gouvernail. Un charlatan. Un monstre sans âme qui a coûté la vie à d’innombrables Américains avec sa réponse irréfléchie au COVID-19.Leur intrépide chef, Donald Trump, n’a aucune idée. Il n’a aucun espoir d’offrir une nation de personnes malades, malades et en deuil. Il ne pense qu’à lui-même. Tout le monde s’en prend à moi. Ils sont après moi. Ils sont après nous. Nous sommes tous des victimes. J’ai toujours admiré le libre marché, les valeurs, les républicains conservateurs de la défense pro-nationale comme Jack Kemp et Jeane Kirkpatrick, qui ont formé «Empower America» dans les années 1990. Ces deux-là nous ont quittés et j’aimerais penser qu’ils auraient mieux su que de suivre un fluage raciste comme Trump.Je sais que Bennett, qui est toujours avec nous, ne savait pas mieux ou s’en moquait. Après l’avoir entendu défendre les attaques de Trump contre les responsables électoraux et le refus de concéder une élection qu’il a mal perdue, j’ai jeté le livre que Bennett m’a donné et j’ai signé pour moi à la poubelle. Pour ma part, j’essaie de comprendre et de rester ouvert au dialogue avec ces «Trumpsters», alors la semaine dernière, j’ai invité quelqu’un qui est un ami, un voisin, un conservateur américain, un homme d’affaires, et oui, Trump 2020 votant sur mon podcast One America, où nous avons parlé de la façon dont il considère le monde comme un homme blanc conservateur. J’ai été éclairé par notre dialogue. Il était franc. Réfléchi. Et il m’a aidé à voir au-delà de la rhétorique des incendies de poubelle de Trump, et après avoir parlé avec lui et l’avoir vraiment écouté, je comprends comment Trump a exploité la frustration des Blancs en 2016 et 2020 avec les exigences de la justice raciale, de la justice économique et de la diversité de l’Amérique. Conclusion: la grande majorité de ces «conservateurs» de New Jack Trump n'ont aucune valeur. Ils détestent la Constitution américaine, qui épouse la liberté américaine, et ils sont victimes de leur propre création. Ils sont tellement concentrés sur le passé des hommes blancs, où ils ont couru et étaient en charge de tout, qu'ils ne peuvent pas voir l'Amérique audacieuse, courageuse, brillante et diversifiée se tenir devant eux.