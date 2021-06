Un an après l’Australie-Nouvelle-Zélande confirmée comme hôte de la Coupe du monde féminine

Peu de gens reconnaissent le nom de Jane Fernandez. Elle n’est pas du genre à attirer l’attention sur elle ou à se vanter de ses succès. Mais si vous êtes un fan de football australien, vous savez certainement qui est Jane Fernandez.

En fait, vous avez probablement vu cette photo d’elle. Vous connaissez celle-ci : elle a été prise à l’intérieur du siège de Football Australia aux premières heures du 26 juin 2020, lorsque le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé que l’Australie et la Nouvelle-Zélande étaient les co-organisateurs de la Coupe du monde féminine 2023.

Prise une fraction de seconde après l’annonce, la photo capture la réaction de ceux qui ont la chance d’être dans la pièce : poings serrés, bras levés en l’air, visages écarquillés de joie. Et là, juste au milieu, sautant plus haut que quiconque, était l’architecte de tout : Jane Fernandez.





« Je prétends toujours que j’ai dépassé Alanna Kennedy », a ri Fernandez en parlant à Le podcast The Far Post d’ESPN. « Nous devrons avoir un barrage à son retour en Australie à un moment donné.

« Les Matilda étaient phénoménaux. Lydia [Williams], oh mon Dieu, le regard sur son visage.

« La journée a été très stressante. Il y avait cette énergie autour de nous tous – cette anticipation – parce que nous avions une idée de l’endroit où nous pourrions être positionnés parmi tous ceux qui ont pu voter… mais nous n’avions aucune idée, et vous ne savez jamais jusqu’à ce que les votes soient exprimés.

« Le soulagement est un très bon mot à utiliser. Il a fallu un certain temps pour qu’il s’imprègne; c’était une sorte de mélange de joie et de soulagement parce que nous avions juste travaillé si dur et si longtemps dessus.

« J’ai aussi travaillé sur les hommes [2022 World Cup] soumission, j’ai donc vécu l’expérience de cela, et c’était un peu comme: « Enfin, nous avons travaillé si dur et nous avons en fait remporté la médaille d’or. »

« C’est ce que nous disions: c’était comme si nous avions gagné l’or. Vous vous entraînez si dur, si vous voulez, et vous y mettez tellement, et puis vous repartez avec l’or. »

Jane Fernandez, à gauche, frappe l’air alors que l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont annoncées comme hôtes de la Coupe du monde féminine 2023. Les Matildas/Twitter

Cela fait maintenant exactement un an depuis ce moment emblématique, et bien qu’il n’y ait pas encore eu grand-chose d’annoncé publiquement, Fernandez et son équipe ont travaillé sans relâche dans les coulisses pour mettre les bases en place pour les deux prochaines années.

Cela inclut un nouveau rôle pour Fernandez elle-même, qui est passée d’employée de Football Australia à maintenant pour la FIFA en tant que directrice des opérations de l’Australie pour la Coupe du monde féminine 2023.

« Je suis responsable de la majorité de tous les domaines fonctionnels clés du tournoi, en veillant à ce que tous les éléments constitutifs soient en place, en veillant à ce que nous respections les normes et les exigences contenues dans des millions d’accords », a déclaré Fernandez. .

« Tous ceux qui travaillent sur le tournoi seront employés par l’entité locale, qui appartient à la FIFA … donc, vraiment, nous faisons tous partie de la FIFA; nous sommes en quelque sorte une seule équipe. Donc je pense que cela aide aussi, sachant que nous sommes tous dans la même équipe, nous construisons tous ensemble.

« Mais c’est plus que 64 matchs de football de première classe. Nous voulons capturer les cœurs et les esprits ; nous voulons faire de ce tournoi une célébration culturelle. Nous voulons nous assurer que nous impliquons tous les différents festivals qui ont lieu en hiver à travers l’Australie, il s’agit de s’assurer que tout le monde adhère à la vision, s’y oppose et organise la meilleure Coupe du Monde Féminine de la FIFA jamais réalisée. C’est pourquoi nous sommes ici. »

Alors, à quoi ressemble désormais une journée dans la vie de Fernandez ?

« Beaucoup de rencontres, et surtout parce que c’est tout [Microsoft] Teams ou Zoom », a-t-elle déclaré. « Beaucoup d’appels tard dans la nuit – même si je dois dire que c’est pire pour mes collègues en Nouvelle-Zélande en fonction des fuseaux horaires.

« Ce sur quoi nous nous sommes concentrés au cours de l’année dernière – la première vraie priorité – était de mettre en place cette entité locale. Cela aidait donc en quelque sorte à fournir des conseils, en étant la personne-ressource entre les gouvernements, entre les avocats, entre l’équipe de la FIFA Zurich, et juste vraiment coordonner la réponse à cela.

« L’autre élément clé qui se déroulait en même temps était la sélection des villes hôtes et la sélection des stades. Dans la candidature, nous avons proposé 13 sites, mais 10 ont été sélectionnés dans neuf villes hôtes à travers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais il y a eu beaucoup de travail de préparation et de présentation à la FIFA car ils ne pouvaient pas être là pour sélectionner.

« Et puis, dans la foulée, la campagne de recrutement. On est comme une start-up, vraiment, c’est tout autour de la constitution de l’équipe, de la nomination des chefs de service, ce qu’on est à mi-chemin. J’ai réalisé environ 70 entretiens, facilement. Cela a donc pris beaucoup de temps. C’est vraiment une start-up, donc jette les bases pour s’assurer que nous sommes prêts à réussir. C’est le but de cette phase. «

L’autre étape majeure pour Fernandez et son équipe est l’organisation de la première tournée d’inspection post-victoire de la FIFA, qui doit avoir lieu la semaine prochaine. Mais, comme cela s’est produit partout au cours des 18 derniers mois, la pandémie de coronavirus a jeté une clé dans les travaux.

« La FIFA se serait normalement rendue en Australie et en Nouvelle-Zélande plusieurs fois au cours de l’année dernière », a déclaré Fernandez. « Nous sommes sur le point d’embarquer pour notre tournée d’inspection de la FIFA, donc l’équipe de la FIFA inspecte actuellement la Nouvelle-Zélande; ils ont volé de Zurich en Nouvelle-Zélande, les ont mis en quarantaine pendant 14 jours, et ils inspectent actuellement [there].

« Et tout comme hier, nous avons dû reconstruire totalement notre itinéraire pour la FIFA en raison des dernières épidémies de COVID et des implications frontalières à cela.

« Nous sommes donc maintenant sur une mission de surveillance, en nous assurant que nous pouvons amener l’équipe de la FIFA dans chaque ville où ils doivent se rendre. Nous sommes convaincus – croisons les doigts – que nous l’avons fait, mais nous devons être flexibles et agiles. Cela signifie que certains d’entre nous ne peuvent pas se rendre dans toutes les villes en se basant uniquement sur les exigences.

« Avant cette dernière épidémie de COVID, nous espérions pouvoir leur montrer un certain nombre de villes hôtes et ce qu’elles ont à offrir. Il n’y a pas beaucoup de temps, cependant, je dois dire: c’est à peu près monter dans un avion, atterrir , aller à l’hôtel, puis le lendemain aller au stade, aller sur les sites d’entraînement, monter dans un avion, aller dans la prochaine ville.

« Cependant, dans certaines villes – comme maintenant, nous terminerons à Sydney – il y aura une opportunité de leur montrer d’autres sites. »

Une fois l’inspection de la FIFA terminée, Fernandez et son équipe passeront à la prochaine étape de la planification opérationnelle. C’est, dit-elle, que les fans commenceront à voir le tournoi prendre vie.

« Il y aura beaucoup de jalons – des livrables – qui se réuniront tous en même temps », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi il est vraiment important d’avoir les bons joueurs aux bonnes positions [and] établir la confiance avec l’équipe; ils savent ce qu’ils ont à livrer.

« Nous passons donc à la phase opérationnelle, vraiment, où nous commençons à développer le concept d’opérations, comment nous allons organiser le tournoi en Australie et en Nouvelle-Zélande, en veillant à ce que nous organisions un tournoi où il y a une apparence cohérente. .

« L’une des autres choses clés sur lesquelles la FIFA se concentre en ce moment avec nous est la construction de la marque pour le tournoi. Le travail dans les coulisses autour de cela a commencé, ce qui est passionnant. Il n’en est qu’à ses balbutiements pour le moment, mais ce genre de choses — ces jalons importants — arriveront plus tôt que nous le pensons. Espérons que nous pourrons commencer à promouvoir ce backend de cette année et ensuite, à partir de là, ces jalons vont vraiment arriver rapidement.

« Il y a beaucoup de travail à faire et nous voulons nous assurer que nous pouvons commencer à raconter l’histoire de la Coupe du monde féminine et commencer à partir de là, pour nous assurer que la sensibilisation est là.

« Les portes s’ouvriront à l’heure le 20 juillet [2023]. Il n’y a aucune procrastination du tout. »