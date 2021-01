« Je suis fier de notre merveilleuse patrie et de notre peuple et de l’esprit national indéfectible », a déclaré Xi dans une vidéo enregistrée depuis son bureau à Pékin. « Avec solidarité et résilience, nous avons écrit l’épopée de notre lutte contre la pandémie. »

Ce fut un revirement brutal depuis les premières semaines de 2020, lorsque le stock de Xi semblait être battu alors que le coronavirus éclatait à Wuhan, la nation bourdonnait de rage et de panique, et le dirigeant chinois n’était nulle part en public pendant des jours.

Dès que la Chine a maîtrisé le virus en avril, Xi a traversé Wuhan et le gouvernement a commencé à transformer la catastrophe en un triomphe du peuple chinois et de son gouvernement. Jeudi – un an jour pour jour depuis que le médecin de Wuhan, Li Wenliang, a divulgué pour la première fois des rapports de tests de coronavirus positifs à des amis et a été arrêté par la police pour avoir répandu des « rumeurs » – Xi s’est émerveillé de la façon dont les travailleurs de première ligne étaient préjudiciables à leurs missions. rempli leur vie et comment les volontaires médicaux ont marché de l’avant sans hésitation.

Le discours de 12 minutes a été diffusé simultanément sur presque tous les médias d’État et leurs comptes sur des plateformes de médias sociaux telles que YouTube, qui est interdit en Chine.

Mis à part une courte ligne de condoléances à «tous les malheureux infectés par le coronavirus», le discours de Xi était hérissé de positivité et de sentiment nationaliste alors qu’il parlait du courage et de la ténacité de la Chine.

Les facettes controversées d’une année tumultueuse pour la politique intérieure et étrangère de la Chine ont été ignorées. L’indignation nationale et internationale suscitée par la réponse initiale de la Chine à la pandémie et sa couverture, les critiques de la diplomatie musclée de la Chine, la fureur de la répression de Hong Kong et d’autres problèmes ont été balayées alors que l’émission montrait des images de Xi parlant cordialement lors d’une vidéoconférence avec les dirigeants européens comme Angela Merkel d’Allemagne, Emmanuel Macron de France et la présidente de la Commission européenne Ursula von de Leyen.

« Ce dont nous avons le plus parlé, c’est de rester unis pour lutter contre la pandémie », a déclaré M. Xi, décrivant comment il « avait eu beaucoup de conversations avec d’anciens et de nouveaux amis par vidéo ». « Les gens du monde entier doivent unir leurs forces et se soutenir les uns les autres pour dissiper la morosité de la pandémie. »

Le discours optimiste de Xi est intervenu à un moment où le sentiment nationaliste en Chine est en hausse en raison du succès du gouvernement dans le contrôle de l’épidémie, d’un torrent de couverture triomphante dans les médias d’État et d’un black-out de la dissidence. Bien qu’il existe peu de sources de sondages d’opinion publique fiables en Chine, l’opinion de Xi a décliné ailleurs. Un sondage effectué en octobre par le Pew Research Center a révélé que la méfiance à l’égard de Xi avait augmenté dans de nombreux pays occidentaux, ainsi qu’au Japon, en Corée du Sud et en Australie.

Alors que la plupart des pays du monde aimeraient oublier l’année écoulée, elle est considérée comme une année de succès pour les dirigeants chinois, a déclaré Victor Shih, professeur à l’Université de Californie à San Diego.

« Dans l’ensemble, le parti a vu 2020 comme une année de triomphe et de justification, le discours reflétera donc de tels sentiments », a déclaré Shih, notant que Xi a exhorté les responsables à faire plus confiance à la supériorité de leur système politique léniniste. .

Pour Xi, le discours a marqué une année charnière 2021, une année importante dans le calendrier politique chinois. La Chine accueillera un certain nombre d’événements pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste, et Xi a précédemment décrit l’objectif de transformer la Chine en une «société modérément prospère» d’ici cette année-là en tant qu’étagère centrale de son gouvernement. Plus tôt ce mois-ci, M. Xi a déclaré que près de 100 millions de Chinois avaient été libérés de l’extrême pauvreté depuis le début de son mandat en 2013. Le seuil de pauvreté extrême est fixé par le gouvernement chinois à environ 600 dollars par an, ce que certains critiques jugent trop bas.

Jeudi, il a offert une défense vocale de la direction du parti depuis 1949, lorsque les révolutionnaires communistes ont pris le contrôle total de la Chine et ont déclaré « un succès décisif » sur la pauvreté.

Xi a comparé le Parti communiste à un petit bateau fragile qui « est devenu un grand navire naviguant sur le développement stable et à long terme de la Chine ». Lorsque le parti célébrera le centenaire de sa fondation l’année prochaine, les citoyens chinois doivent croire qu’ils « réaliseront sûrement le grand rajeunissement de la nation chinoise », a-t-il dit.

Le dur travail ne fait que commencer, a-t-il déclaré.