Un an après l’Afghanistan, les agences d’espionnage se tournent vers la Chine

WASHINGTON (AP) – Lors d’une récente réunion à huis clos avec les dirigeants du centre antiterroriste de l’agence, le responsable n ° 2 de la CIA a clairement indiqué que la lutte contre al-Qaïda et d’autres groupes extrémistes resterait une priorité – mais que l’argent et les ressources de l’agence seraient se concentrer de plus en plus sur la Chine.

L’attaque au drone de la CIA qui a tué le chef d’Al-Qaida a montré que la lutte contre le terrorisme n’est pas une réflexion après coup. Mais cela n’a pas changé le message que le directeur adjoint de l’agence, David Cohen, avait livré lors de cette réunion quelques semaines plus tôt : alors que les États-Unis continueront de poursuivre les terroristes, la priorité absolue est d’essayer de mieux comprendre et de contrer Pékin.

Un an après la fin de la guerre en Afghanistan, le président Joe Biden et les hauts responsables de la sécurité nationale parlent moins du contre-terrorisme et plus des menaces politiques, économiques et militaires posées par la Chine et la Russie. Il y a eu un pivot silencieux au sein des agences de renseignement, qui déplacent des centaines d’officiers vers des postes axés sur la Chine, dont certains qui travaillaient auparavant sur le terrorisme.

La semaine dernière montre clairement que les États-Unis doivent gérer les deux en même temps. Quelques jours après la mort d’Ayman al-Zawahri à Kaboul, la Chine a organisé des exercices militaires à grande échelle et a menacé de couper les contacts avec les États-Unis suite à la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan.

Les États-Unis sont depuis longtemps alarmés par les ambitions politiques et économiques croissantes de la Chine. La Chine a tenté d’influencer les élections étrangères, organisé des campagnes de cyberespionnage et d’espionnage industriel et détenu des millions de Ouïghours minoritaires dans des camps. Certains experts pensent également que Pékin tentera dans les années à venir de s’emparer par la force de l’île démocratique autonome de Taiwan.

Les responsables du renseignement ont déclaré qu’ils avaient besoin de plus d’informations sur la Chine, notamment après avoir été incapables d’identifier définitivement la cause de la pandémie de COVID-19. Pékin a été accusé de dissimuler des informations sur les origines du virus.

Et la guerre en Ukraine a souligné l’importance de la Russie en tant que cible. Les États-Unis ont utilisé des informations déclassifiées pour exposer les plans de guerre du président russe Vladimir Poutine avant l’invasion et rallier le soutien diplomatique à Kyiv.

Les partisans de l’approche de l’administration Biden notent que les États-Unis ont pu suivre et tuer al-Zawahri, preuve de leurs capacités à cibler les menaces en Afghanistan depuis l’étranger. Les critiques disent que le fait qu’al-Zawahri vivait à Kaboul, sous la protection apparente des talibans, suggère qu’il y a une résurgence de groupes extrémistes que l’Amérique est mal équipée pour contrer.

Le changement de priorités est soutenu par de nombreux anciens officiers du renseignement et législateurs des deux partis qui disent qu’il est en retard. Cela inclut les personnes qui ont servi en Afghanistan et dans d’autres missions contre Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes.

Le représentant Jason Crow, un ancien ranger de l’armée qui a servi en Afghanistan et en Irak, a déclaré qu’il pensait que les États-Unis s’étaient trop concentrés sur le contre-terrorisme au cours des dernières années.

“Une menace existentielle bien plus grande est la Russie et la Chine”, a déclaré Crow, un démocrate du Colorado qui siège aux comités du renseignement et des services armés de la Chambre. Les groupes terroristes, a-t-il dit, « ne détruiront pas le mode de vie américain… comme le peut la Chine ».

La porte-parole de la CIA, Tammy Thorp, a noté que le terrorisme “reste un défi très réel”.

“Même si des crises telles que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des défis stratégiques tels que celui posé par la République populaire de Chine exigent notre attention, la CIA continuera à suivre de manière agressive les menaces terroristes à l’échelle mondiale et à travailler avec des partenaires pour les contrer”, a déclaré Thorp.

Le Congrès a poussé la CIA et d’autres agences de renseignement à faire de la Chine une priorité absolue, selon plusieurs personnes proches du dossier qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de renseignement sensibles. Pousser les ressources vers la Chine a nécessité des coupes ailleurs, y compris dans la lutte contre le terrorisme. Les chiffres précis n’étaient pas disponibles parce que les budgets du renseignement sont classifiés.

En particulier, les législateurs veulent plus d’informations sur le développement de la Chine dans les technologies de pointe. Sous le président Xi Jinping, la Chine a engagé des milliards de dollars d’investissements dans la science quantique, l’intelligence artificielle et d’autres technologies susceptibles de perturber la manière dont les guerres futures sont menées et les économies sont structurées.

Dans le cadre de ce changement, les comités du Congrès tentent de mieux suivre la façon dont les agences de renseignement dépensent leur financement en Chine, cherchant plus de détails sur la façon dont des programmes spécifiques contribuent à cette mission, a déclaré une personne proche du dossier.

“Nous sommes en retard, mais c’est bien que nous nous concentrions enfin sur cette région”, a déclaré le représentant Chris Stewart, un républicain de l’Utah qui siège au House Intelligence Committee. “Cela signifie en personnes, en ressources, en moyens militaires et en diplomatie.”

L’année dernière, la CIA a annoncé qu’elle créerait deux nouveaux “centres de mission” – l’un sur la Chine, l’autre sur les technologies émergentes – pour centraliser et améliorer la collecte de renseignements sur ces questions. La CIA essaie également de recruter plus de locuteurs chinois et de réduire les temps d’attente pour les habilitations de sécurité afin d’embaucher plus rapidement de nouvelles personnes.

Au sein de l’agence, de nombreux agents apprennent le chinois et évoluent vers de nouveaux rôles axés sur la Chine, bien que tous ces emplois ne nécessitent pas de formation linguistique, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Les responsables notent que les officiers du renseignement sont formés pour s’adapter aux nouveaux défis et que beaucoup ont été transférés plus rapidement dans des rôles de lutte contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre 2001. Progrès du travail de lutte contre le terrorisme – y compris une meilleure utilisation des données et différentes sources de renseignement pour construire des réseaux et identifier des cibles – sont également utiles pour contrer la Russie et la Chine, ont déclaré d’anciens officiers.

“C’est la machine d’analyse et de ciblage qui est devenue extraordinaire”, a déclaré Douglas Wise, un ancien officier supérieur de la CIA qui était chef adjoint des opérations au centre de lutte contre le terrorisme.

Le Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA, rebaptisé Centre de mission de lutte contre le terrorisme lors d’une réorganisation en 2015, reste un point de fierté pour de nombreuses personnes qui attribuent à son travail la protection des Américains contre le terrorisme après le 11 septembre. Des officiers de la CIA ont débarqué en Afghanistan le 26 septembre 2001, et faisaient partie d’opérations visant à déplacer les talibans et à trouver et tuer des dirigeants d’al-Qaïda, dont Oussama ben Laden.

Et 13 ans après qu’un agent double a trompé des officiers poursuivant al-Zawahri et s’est fait exploser, tuant sept employés de l’agence, la CIA l’a tué dans une frappe sans faire de victimes civiles.

La CIA a également été impliquée dans certains des moments les plus sombres de la lutte contre le terrorisme. Il exploitait des prisons secrètes « sites noirs » pour détenir des suspects de terrorisme, certains à tort, et une enquête du Sénat a révélé qu’il avait utilisé des méthodes d’interrogatoire qui équivalaient à de la torture. Des unités d’opérations spéciales afghanes d’élite formées par la CIA ont également été accusées d’avoir tué des civils et d’avoir violé le droit international.

Il y a longtemps eu un débat sur la question de savoir si le contre-terrorisme a trop éloigné les agences de renseignement de l’espionnage traditionnel et si une partie du travail de la CIA visant à cibler les terroristes devrait plutôt être effectuée par des forces spéciales relevant de l’armée.

Marc Polymeropoulos est un officier des opérations de la CIA à la retraite et ancien chef de base en Afghanistan. Il a déclaré qu’il était favorable à une plus grande concentration sur la Chine et la Russie, mais a ajouté : “Il n’y a aucune raison de diminuer ce que nous devions faire”.

“Cette notion que d’une manière ou d’une autre tout le travail de CT que nous avons fait, d’une manière ou d’une autre, c’était faux, que nous avons pris notre œil sur la balle – rappelez-vous simplement le 12 septembre ce que tout le monde ressentait”, a-t-il déclaré.

Réorienter les agences vers une plus grande concentration sur la Chine et la Russie prendra finalement des années et nécessitera à la fois de la patience et la reconnaissance que la culture de l’agence prendra du temps à changer, a déclaré Wise.

“Pendant des décennies, nous avons fait du contre-terrorisme”, a déclaré Wise. “Nous devons avoir un plan rationnel pour faire cette adaptation, qui ne prend pas si longtemps que nos ennemis peuvent exploiter un processus glaciaire.”

Marchand Nomaan, Associated Press