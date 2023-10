Nous sommes le 27 octobre 2023 : exactement un ans après qu’Elon Musk ait repris Twitter.

Beaucoup de choses ont changé. D’une part, la plateforme ne s’appelle même plus Twitter. Musk a changé le nom en “X”. Chris Taylor de Mashable vient de a publié un article en examinant certaines des plus grandes décisions de Musk qui ont modifié le cours de l’entreprise.

Dans cet article, cependant, nous allons nous concentrer strictement sur les chiffres et les effets étonnants des décisions de Musk – et cela ne s’annonce pas très bon.

Le plus frappant des indicateurs en chute libre de X est le nombre quotidien d’utilisateurs actifs, un chiffre sur lequel la société s’est historiquement concentrée pour signaler sa croissance. En novembre 2022, environ un mois après son acquisition, Musk se vantait que la plateforme passait de plus de 254 millions d’utilisateurs actifs quotidiens avant son rachat à près de 260 millions un mois plus tard.

Cependant, lors d’une interview lors d’une conférence technique le mois dernier, Linda Yaccarino, PDG de X partagé que la plateforme compte actuellement 245 millions d’utilisateurs actifs quotidiens par mois, soit une perte d’environ 3,7 pour cent.

Les nouvelles données de X dressent un tableau sombre

Dans un série de diapositives que Musk a publié en novembre dernier, il a fait la promotion d’autres mesures de la plateforme telles que les « inscriptions de nouveaux utilisateurs » et les « minutes actives ». Selon la diapositive, la plateforme, alors encore connue sous le nom de Twitter, générait en moyenne deux millions d’inscriptions de nouveaux utilisateurs par jour. En outre, Musk affirmait alors que les utilisateurs passaient huit milliards de minutes actives sur la plateforme.

Cependant, dans un nouveau article de blog de Yaccarino commémorant le premier anniversaire du rachat de Musk, les données de l’entreprise montrent également une baisse de ces mesures. Selon le message, les nouvelles inscriptions quotidiennes s’élèvent à 1,5 million et les minutes actives passées sur la plateforme sont tombées à 7,8 milliards. Cela représente une baisse de 500 000 inscriptions quotidiennes et de 200 millions de minutes actives.

Grâce aux données de la société d’analyse mobile Sensor Tower, le le journal Wall Street aussi trouvé que X est la seule grande plate-forme de médias sociaux à connaître une perte d’utilisateurs mobiles actifs quotidiennement au cours de l’année écoulée. L’utilisation a chuté de 16 pour cent au cours des 11 derniers mois.

De plus, en ce qui concerne les applications mobiles de X, les téléchargements sont également en baisse. Mais le tableau d’ensemble est ici une histoire bien plus intéressante. Le rachat de Musk a en fait entraîné une augmentation des téléchargements de l’application mobile de X pendant trois trimestres consécutifs par rapport à avant l’acquisition. Cependant, au cours du trimestre le plus récent, qui comprend la période au cours de laquelle Musk a changé le nom de Twitter à X, les téléchargements d’applications mobiles ont considérablement diminué de 38 %, soit le nombre de téléchargements d’applications le plus bas de la plateforme depuis 2019.

Et il ne s’agit pas seulement d’un déclin du mobile. Selon la société d’analyse Web SimilaireWeb le trafic vers le site Web de X est en baisse de 14 pour cent par rapport à l’année dernière.

Les revenus publicitaires ne semblent pas bons non plus

Cependant, aucun de ces chiffres n’est comparable à la baisse des revenus publicitaires de X. Musk a eu du mal à retenir les annonceurs depuis les premiers jours de son mandat. Au cours de ses premières semaines à la barre, moitié des plus grands annonceurs de l’entreprise ont arrêté de diffuser des publicités sur la plateforme en raison des décisions de modération de contenu de Musk et de ses pitreries douteuses. UN rapport de Reuters plus tôt ce mois-ci a révélé que les revenus publicitaires de la société Musk avaient diminué chaque mois depuis le rachat. Sur une période de 10 mois se terminant en août, les revenus globaux de Twitter ont chuté de 60 %.

L’un des indicateurs dans lesquels l’entreprise s’est développée concerne les abonnés X Premium. Cependant, il y a plus à cela, qui ne dresse pas un tableau aussi rose. Lorsque Elon Musk a repris la plateforme, le service d’abonnement, alors connu sous le nom de Twitter Blue, n’était pas vraiment une priorité de l’entreprise. Il était plutôt traité comme une expérience et comptait des dizaines de milliers d’utilisateurs payants. Aujourd’hui, alors que Musk et sa société dépendent de X Premium pour compenser les milliards de dollars de revenus publicitaires perdus, des estimations tierces indiquent que ce chiffre est loin d’être proche.

En août, Mashable signalé sur les données collectées par Travis Brown, un chercheur indépendant qui suit les abonnements X Premium, qui a constaté qu’il y avait un peu moins d’un million d’abonnés. Aujourd’hui, il semble probable qu’il y ait au total environ 1 million d’abonnés X Premium payant à l’entreprise 8 $ par mois. Mais ces totaux sont loin des milliards de dollars que X devait rattraper grâce aux annonceurs partis. Comparée à Snapchat, un concurrent des médias sociaux qui a également lancé son propre service d’abonnement payant l’année dernière à peu près au même moment que X, la plateforme d’Elon Musk n’a pas l’air si belle. Snapchat a récemment annoncé avoir inscrit 5 millions d’utilisateurs payants à son service d’abonnement en seulement 12 mois environ.

Même si les choses ne s’annoncent pas très bien pour X, les choses avancent toujours. Pour l’instant. Musk a payé 44 milliards de dollars pour l’entreprise et il a payé beaucoup trop cher. Il a également déclaré à plusieurs reprises que l’entreprise n’avait pas encore atteint un flux de trésorerie positif. Et les investisseurs verront une sorte de retour sur investissement à un moment donné. Combien de temps encore le X de Musk pourra-t-il continuer à avancer ? Nous le saurons probablement bientôt.