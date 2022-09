Un an après la mort d’un ami, le demi de coin des Chicago Bears Jaylon Johnson s’efforce de “mettre en lumière son esprit” – Shaw Local

Le téléphone a sonné à quatre heures du matin.

Jaylon Johnson s’est réveillé et a vu le nom de son copain de lycée Carl Holmes sur son téléphone portable. À cet instant, Johnson a senti que quelque chose n’allait pas. Holmes savait qu’il ne fallait pas appeler Johnson au milieu de la nuit pendant le camp d’entraînement. Johnson, le demi de coin des Bears, s’est entraîné le lendemain matin au Halas Hall.

“C’était une de ces choses où c’est comme, il ne m’appelle pas pour me dire quoi que ce soit de bien en ce moment”, a déclaré Johnson à Shaw Local.

L’un des meilleurs amis de Johnson au lycée, Kev’Vion Schrubb, avait été tué par balle aux petites heures du matin du 8 août 2021 à Fresno, en Californie. Schrubb avait 22 ans.

Schrubb était quelqu’un que Johnson appelait son meilleur ami, quelqu’un qu’il appelait un frère. Ils se connaissaient depuis la cinquième année, ayant grandi à Fresno. Le sport, à savoir le basket-ball et le football, les a rapprochés, mais d’innombrables nuits à dormir chez l’autre ont renforcé leur lien. Leur amitié s’est épanouie lorsqu’ils sont entrés au lycée de la Central East High School de Fresno.

Johnson a récemment parlé du meurtre de son ami dans une interview avec Shaw Local juste autour du premier anniversaire de la fusillade le mois dernier. Il se souvient encore de cette sensation de naufrage à quatre heures du matin. Il n’y avait pas de préparation pour des nouvelles comme ça. Johnson n’a pas dormi du reste de la nuit. Le matin, il a raconté à ses entraîneurs ce qui s’était passé, mais il n’a pas manqué l’entraînement.

Les circonstances entourant la fusillade restent floues. Schrubb a été abattu plusieurs fois lors d’une fête à Fresno. Selon une déclaration de la police de Fresno à l’époque, il y avait “une perturbation physique entre deux groupes de sujets masculins” qui a conduit à des coups de feu.

Selon les journaux d’appels du 911 obtenus par Shaw Local, les résidents à proximité ont déclaré avoir entendu entre huit et 12 coups de feu peu après minuit.

Un an plus tard, aucune arrestation n’a été effectuée. Un porte-parole de la police de Fresno a déclaré que l’enquête était toujours en cours.

“C’est beaucoup de choses qu’il dit, dit-elle, en termes de vérité”, a déclaré Johnson. “Mais j’ai l’impression que c’est juste qu’il était au mauvais endroit au mauvais moment.”

Johnson est frustré qu’une arrestation n’ait pas été faite, mais sait que cela ne ramènera pas son ami.

“C’est certainement quelque chose que vous voulez une solution”, a déclaré Johnson. “Vous voulez que quelque chose soit fait.”

Ces premiers jours, la mort de Schrubb ne semblait pas réelle. Alors Johnson a continué. Le camp d’entraînement est l’une des périodes les plus occupées de l’année dans la NFL. Il y avait du travail à faire. Johnson entamait sa deuxième saison professionnelle. Après une année recrue réussie en 2020, il était maintenant le demi de coin en vedette dans la défense des Bears. Il savait que Schrubb aurait voulu qu’il continue à travailler.

Lorsque Johnson a pris une journée personnelle et est retourné à Fresno pour les funérailles, environ deux semaines après la fusillade, c’est à ce moment-là que la finalité de la mort de son ami l’a frappé.

“Voir sa famille blessée”, a déclaré Johnson. « Voir tous les gars réunis et juste voir la douleur de son départ. Vraiment voir son corps était différent, c’était quelque chose de différent pour moi.

À ce jour, Johnson tapera la lettre K dans ses contacts et verra apparaître le nom de son ami. Ça fait un peu mal à chaque fois.

Johnson et ses amis se sont rapprochés de leur conseillère de lycée Shimeka Conway. De gauche à droite : Kev’Vion Schrubb, Jaylon Johnson, Shimeka Conway, Malik White et Carl Holmes (devant). (Photo fournie par Shimeka Conway)

‘Quelque chose de spécial’

Au lycée, Schrubb et Johnson couraient dans le même cercle. Il y avait une poignée de garçons qui étaient serrés et ils ont tous joué au football ensemble à Central East. Shimeka Conway était l’une de leurs conseillères à Central East, et il lui incombait de s’assurer que les athlètes ayant des aspirations universitaires s’occupaient de leurs études.

Elle a passé beaucoup de temps avec Johnson, qui a ensuite joué au football universitaire dans l’Utah, et Schrubb, qui a brièvement joué au football universitaire dans la Division II Western Colorado. Johnson et ses amis ont commencé à appeler Conway leur tante. Ils restent proches à ce jour.

“Je l’appelle [Johnson] mon neveu maintenant », a déclaré Conway. « Comme si j’étais sa tante et qu’il était mon neveu. J’appelle aussi Kev mon neveu. Notre relation s’est définitivement étendue en dehors de l’école.

Johnson et Schrubb se sont connus en pratiquant des sports pour les jeunes, et eux et leurs amis avaient pour mission de jouer pour le football du Centre-Est. Schrubb était, selon les mots de Johnson, un « athlète anormal ». Parmi leurs amis, il a grandi le plus vite et était plus grand et plus fort que tout le monde dans sa classe.

“Il était l’homme-enfant du groupe”, a déclaré Johnson. «Il avait une voix grave depuis la cinquième année, a toujours eu une voix grave. Il avait toujours un pack de huit, les muscles pointant d’avant en arrière.

Johnson a toujours été le gars le plus travailleur de la salle, a déclaré Kyle Biggs, leur entraîneur de football au lycée. Biggs a pris la relève en tant qu’entraîneur de football du Centre-Est pendant l’intersaison avant leur dernière année. Sur le terrain de football, Johnson et Schrubb ont tous deux joué le cornerback. Ils ont été chargés de verrouiller les meilleurs receveurs de l’adversaire. Les deux ont également joué le receveur large en attaque.

Biggs a déclaré que si un joueur était contrarié ou si quelqu’un manquait un entraînement, Biggs se rendait à Schrubb pour savoir pourquoi.

“Dès que je suis entré sur le campus, j’ai su qu’ils allaient être quelque chose de spécial”, a déclaré Biggs. «Ils allaient faire quelque chose. Que ce soit dans le football ou dans un autre domaine, ils allaient réussir simplement parce qu’ils avaient cette motivation et cette détermination.

Au cours de leur saison senior, l’équipe de football est allée 11-2. Biggs a rappelé un jeu contre Buchanan au cours de cette saison lorsque Johnson et leur ami Malik White ont bloqué trois ou quatre défenseurs pour Schrubb. Cela incarnait leur relation, aux yeux de Biggs.

“Peu importe qui a obtenu le crédit, qui a fait le jeu, ils allaient tous s’entraider”, a déclaré Biggs.

Kev’Vion Schrubb (à gauche) et Jaylon Johnson (Photo fournie par Jaylon Johnson)

“Garder son nom vivant”

Après le lycée, Schrubb est brièvement parti à l’université, mais son cœur est resté à Fresno. Conway ne pouvait pas répéter assez à quel point Schrubb aimait sa ville natale. Il est retourné à Fresno et a lancé sa propre ligne de vêtements, Pas d’amour. Pendant que ses pairs étaient à l’université, il n’avait pas peur de suivre son propre chemin. C’est quelque chose que Johnson aimait chez son ami. Schrubb était un entrepreneur, et il était fier d’être un entrepreneur. Il a également utilisé sa plateforme pour redonner à la communauté, faisant fréquemment don de vêtements aux sans-abri de Fresno.

Johnson se souvient que Schrubb partageait des vêtements et des chaussures avec lui quand ils grandissaient. Il était parfaitement logique pour Johnson que Schrubb fasse la même chose à l’âge adulte.

Schrubb a également toujours gardé un œil sur l’équipe de football du Centre-Est. Biggs a déclaré que Schrubb viendrait à de nombreux matchs et parfois même à l’entraînement, longtemps après la fin de ses jours de jeu.

“Juste ce sourire contagieux qu’il avait et à quel point tout le monde, vous ne pouviez pas trouver quelqu’un qui avait une chose négative à dire sur l’enfant”, a déclaré Biggs.

De temps en temps, Schrubb entrait dans le bureau de Conway et disait à sa « tante » qu’il était temps de sortir pour le déjeuner.

“Littéralement, parfois, je tapais, je levais les yeux et ce grand sourire se tenait juste devant ma porte”, a déclaré Conway.

Dans les semaines qui ont précédé sa mort l’année dernière, Schrubb a dit à Conway à quel point il était excité d’accompagner sa petite sœur à l’école le premier jour de sa première année à Central East.

Il n’en a jamais eu l’occasion. À la mort de Schrubb, Johnson savait qu’il devait faire quelque chose pour honorer son ami. C’est alors qu’il a créé une fondation à but non lucratif au nom de Schrubb, Kevvy’s Vision.

“Pour la plupart, de jeunes hommes afro-américains, ils sont abattus, leurs meurtres ne sont pas résolus et ils sont tout simplement oubliés”, a déclaré Conway, membre du conseil d’administration de Kevvy’s Vision. « C’est juste que c’est arrivé et ils sont oubliés. Pour nous, pour Jaylon, il est important que Kev ne soit pas oublié.

L’année dernière, autour des vacances, Kevvy’s Vision a fourni des cadeaux et des produits d’épicerie à plus de 100 familles de la région de Fresno. Au cours de l’été, l’organisation à but non lucratif a parrainé un camp de football à Central East.

Johnson, 23 ans, n’est pas un participant passif aux efforts, a déclaré son frère Johnny Johnson. Il est au téléphone avec des vendeurs, il aide à organiser des événements.

“Il ne se contente pas d’ouvrir l’association à but non lucratif et tout le monde le fait”, a déclaré Johnny Johnson, qui vit avec son frère et lui sert d’entraîneur personnel. “Non. Il a des réunions Zoom, il est au téléphone, il passe des appels téléphoniques. Il est en fait dedans.

Depuis la mort de Schrubb, Jaylon Johnson a regardé la vie un peu différemment. Il a deux objets suspendus dans son casier à Halas Hall. D’un côté, il y a une photo de sa fille de 2 ans. De l’autre côté, il y a une copie de la nécrologie de Schrubb.

Depuis que cet appel téléphonique de 4 heures du matin l’a réveillé, Johnson pense davantage à l’impact qu’il a sur le monde et à l’impact qu’il laissera derrière lui lorsqu’il sera parti un jour. Il veut qu’on se souvienne de lui pour le bien qu’il a fait, et il veut la même chose pour son ami.

“Les gens se souviennent de lui pour les bonnes raisons”, a déclaré Johnson. « Garder son nom en vie, j’ai l’impression, va vraiment le faire. Faites la lumière sur son esprit et sur ce qu’il représentait.