Un an après la mort de Mahsa Amini : répression et défiance en Iran

Commentez cette histoire Commentaire

Il y a un an, la mort de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs iraniennes, a déclenché un soulèvement populaire, mené par des femmes et des jeunes, qui a ébranlé les piliers de la République islamique : le régime clérical, la ségrégation sexuelle et la sécurité. État. En fin de compte, le mouvement sans leader, regroupé en plusieurs poches à travers le pays, n’a pas fait le poids face aux gardiens du système autoritaire iranien.

Ses dirigeants religieux sont toujours debout, après avoir brutalement écrasé les manifestations. Plus récemment, ils ont renforcé le type de contrôle social strict qui a donné naissance au mouvement de protestation.

L’année dernière a permis au monde d’apercevoir la colère bouillonnante juste sous la surface d’une société répressive et de documenter les abus du gouvernement. Mais cela a également mis en lumière la résilience du régime et les limites de la responsabilité internationale.

L’autopsie officielle d’Amini indique qu’elle est décédée le 16 septembre 2022 des suites de conditions préexistantes – et non, comme le prétendent sa famille et des groupes de défense des droits, des suites d’avoir été mortellement battue par la police des mœurs. Elle a été arrêtée pour avoir prétendument violé le code vestimentaire strict imposé aux femmes en Iran, qui comprend le port obligatoire du hijab ou du foulard.

Les deux femmes journalistes qui ont annoncé la nouvelle de l’hospitalisation et du décès d’Amini sont toujours emprisonnées et jugées pour trahison.

Ces dernières semaines – à la veille de l’anniversaire de la mort d’Amini – les autorités ont licencié et arrêté des enseignants, des musiciens et des militants pour avoir soutenu le mouvement de protestation ; a menacé de réarrêter quelque 20 000 manifestants en congé ; et ont arrêté des membres des familles de manifestants tués par les forces de sécurité.

Leurs proches ont été tués lors du soulèvement iranien. Puis l’État est venu les chercher.

Mais Téhéran n’est pas sorti indemne du soulèvement, selon des analystes, des défenseurs des droits de l’homme et des Iraniens ordinaires – dont beaucoup disent qu’ils attendent juste la prochaine étincelle. Alors que certaines femmes continuent de défier les restrictions sociales, les factions dures de l’Iran sont en désaccord, disent les experts, ouvrant la voie à la prochaine confrontation.

« La plus grande victoire de ce mouvement, malgré toutes les défaites et toutes les pertes, c’est que les gens sentent qu’ils peuvent apporter un changement », a déclaré Sarah, 40 ans, architecte en Iran.

Elle prévoit d’assister à une manifestation secrètement planifiée samedi pour marquer la mort d’Amini, et reste engagée dans la lutte – « aussi difficile soit-elle, aussi longue et chronophage ».

Sarah a enlevé son foulard en public pour la première fois lors des manifestations de l’année dernière, dans un moment d’exaltation haletante.

Elle arpente toujours tête nue les boulevards de la capitale iranienne, mais la répression a fait des ravages.

« L’ambiguïté et l’anxiété » avec lesquelles vivent les Iraniens « ont provoqué la dépression et l’effondrement mental chez beaucoup de gens autour de moi », a déclaré Sarah, s’adressant au Washington Post à la condition qu’elle soit identifiée par son prénom par crainte pour sa sécurité. .

Les femmes qui se débarrassent de leur foulard et le brûlent sont devenues un acte de défi important au cours des premières semaines du mouvement de protestation. Mais le hijab n’était qu’un symbole parmi tant d’autres, dans un soulèvement qui visait plus profondément à contester le contrôle de l’État.

La mort d’Amini a rapproché des hommes et des femmes, voilés et dévoilés. Différentes classes et ethnies se sont réunies autour d’un chant kurde : « Femme, vie, liberté ».

Le gouvernement a réagi comme il l’avait fait lors des manifestations précédentes, en utilisant une force écrasante pour reprendre les rues. La répression a été particulièrement dure dans le nord-ouest kurde, historiquement marginalisé, d’où était originaire Amini et où les protestations étaient les plus répandues.

Des vidéos montrent des preuves de l’intensification de la répression contre les manifestations iraniennes

L’ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a déclaré que les manifestants étaient des « instigateurs » et des « criminels », soutenus par de néfastes puissances étrangères, et il a félicité les forces de sécurité iraniennes qui « ont sacrifié leur vie pour protéger la population des émeutiers ».

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique, une force parallèle fidèle au guide suprême, a joué un rôle clé dans la répression des manifestations. Pendant six mois, les forces de sécurité tué plus de 500 Iraniens, selon des groupes de défense des droits. Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées. Sept manifestants ont été exécutés à l’issue de procès précipités.

La répression est le « modus operandi » de la République islamique, a déclaré Narges Bajoghli, professeur adjoint à l’Université Johns Hopkins de Baltimore.

Mais si la répression dans les rues était familière, les conséquences ont été plus désastreuses pour le régime. Un facteur qui distingue ces manifestations, a déclaré Bajoghli, « est une fracture au sein des éléments conservateurs et durs au pouvoir ».

Certains partis appellent à assouplir les politiques impopulaires comme le port obligatoire du voile, afin de apaiser le public tout en préservant l’ensemble du système ; d’autres disent : « si nous cédons sur ce point, alors nous pouvons céder sur n’importe quoi », a-t-elle déclaré.

Sarah dit qu’elle ressent cette poussée et cette traction. Mais les éléments les plus réactionnaires semblent avoir le dessus.

La liste des sanctions infligées aux femmes qui désobéissent au code vestimentaire ne cesse de s’allonger. De lourdes amendes. Restrictions bancaires. Fermetures d’entreprises. Temps de prison. Travail forcé. Interdictions de voyager. Être diagnostiqué comme malade mental.

Les autorités ont installé des caméras pour capturer les femmes non voilées dans leurs voitures et dans la rue. En mars, Sara a refusé de payer une amende lorsqu’une caméra de surveillance l’a surprise sans foulard. Quelques semaines plus tard, sa voiture a été mise en fourrière.

« Cette pression s’est clairement accrue et a pris une nouvelle forme », a-t-elle déclaré. « C’est plus systématique. »

Un nouveau projet de loi sur le hijab en discussion au parlement iranien propose jusqu’à dix ans de prison pour tenue inappropriée et des amendes allant jusqu’à 1 000 dollars – une somme impossible en Iran, où l’économie est en chute libre. Un groupe d’experts de l’ONU composé d’experts en sciences humaines a déclaré que la loi serait équivaut à un « apartheid de genre ».

L’avocate des droits de l’homme Sara Hossain a une tâche monumentale devant elle. Basée au Bangladesh, elle dirige la première mission d’enquête indépendante des Nations Unies chargée d’enquêter sur les violations des droits humains liées aux manifestations en Iran, en mettant l’accent sur les femmes et les filles.

C’est un processus lent : le rapport final de la mission n’est attendu qu’en mars.

« Nous essayons de faire de notre mieux pour le faire de manière indépendante et pour comprendre ce qui s’est passé, pour découvrir la vérité », a déclaré Hossain au Post.

Tout au long du soulèvement, l’ONU, les États-Unis et l’Union européenne ont publié des déclarations condamnant la répression contre les manifestants. De nouvelles sanctions occidentales ont visé des responsables iraniens et des entreprises du CGRI liées à la violence, renforçant ainsi l’isolement international de l’Iran.

Mais ce fut une première notable lorsque le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a créé la mission en novembre par 25 voix contre 6, avec 16 abstentions.

Téhéran a rapidement rejeté la mission et exclu ses enquêteurs du pays.

Depuis leur bureau principal à Genève, 16 employés à temps plein s’appuient sur du matériel open source et des entretiens à distance avec des victimes et des témoins oculaires à l’intérieur du pays. Ils collectent et vérifient les preuves de torture, de disparitions forcées, d’arrestations et d’exécutions arbitraires.

« Vendredi sanglant » : des témoins décrivent la répression la plus meurtrière des manifestations en Iran

Le plus grand défi, a déclaré Hossain, est d’assurer la sécurité des personnes interrogées à l’intérieur du pays : l’Iran censure strictement les communications et exerce des représailles contre les Iraniens qui s’expriment. Les appels téléphoniques de base peuvent être compromis. Les VPN utilisés pour contourner la censure en ligne sont coûteux et imparfaits.

« Nous voilà depuis plusieurs mois, toujours nulle part dans le pays », a déclaré Hossain, et « nous avons toujours de grandes difficultés à atteindre les gens à l’intérieur du pays ».

Ceux qu’ils atteignent, dit-elle, veulent que leurs histoires soient connu.

En mai, le président iranien Ebrahim Raisi a créé sa propre commission chargée d’enquêter sur « les troubles », terme officiel utilisé par l’État pour désigner le mouvement de protestation.

L’équipe de Hossain a envoyé des lettres détaillées au comité iranien demandant « quelles mesures ils prennent pour garantir qu’ils peuvent opérer de manière indépendante » et conformément au droit international des droits de l’homme, a-t-elle déclaré.

Ce mois-ci, la commission a finalement envoyé une réponse. Hossain a refusé de commenter son contenu.

Le long chemin vers la responsabilité

En mars, Raïssi a utilisé son discours marquant le nouvel an iranien pour proclamer sa victoire sur les manifestations et projeter une image d’unité nationale : « Le gouvernement n’appartient à aucune faction », a-t-il déclaré.

Mais l’année dernière a rendu les divisions de l’Iran indéniables et les revendications de soutien public des autorités plus ténues.

Exilé en Suède, l’avocat Moein Khazaeli travaille avec Dadban, un réseau mondial offrant aux Iraniens une aide juridique gratuite. Il a assisté au « déclin complet » de tout prétexte d’État de droit.

« Même ceux qui soutenaient [the government] Nous avons désormais perdu toute confiance dans ce système », a-t-il déclaré.

Les manifestants iraniens libérés de prison luttent contre la peur et le traumatisme

Alors que les abus se poursuivent, davantage de responsables pourraient faire l’objet d’accusations à l’étranger, affirment les défenseurs des droits humains.

Ces dernières années, quelque 150 pays ont adopté une forme de compétence universelle, un principe juridique selon lequel certains crimes sont si graves que les restrictions territoriales aux poursuites ne devraient pas s’appliquer.

En juillet dernier, un tribunal suédois a condamné l’Iranien Hamed Nouri, 61 ans, pour crimes de guerre et meurtre en raison de son rôle dans les massacres en Iran en 1988 – c’était la première fois qu’un Iranien était jugé et condamné en vertu de la compétence universelle. Nouri a fait appel.

Dans toute l’Europe, les avocats et les procureurs élaborent des dossiers qui, espèrent-ils, pourront être utilisés pour juger des responsables iraniens s’ils viennent sur le continent, a déclaré Kaveh Moussavi, un avocat iranien spécialisé dans les droits de l’homme basé au Royaume-Uni. Il demande également un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale contre Khamenei – un précédent établi plus tôt cette année lorsque la cour a émis un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa guerre en Ukraine.

Même si les sanctions américaines limitent les déplacements de nombreux hauts responsables, les autorités iraniennes à tous les niveaux pourraient être en danger, a déclaré Nassim Papayianni, responsable de campagne pour l’équipe Iran d’Amnesty International.

« Les autorités iraniennes [need] savoir que même s’ils ne sont pas tenus responsables de leurs crimes en Iran, il existe un moyen de les tenir responsables sur la scène mondiale », a-t-elle déclaré.

« L’ensemble de l’appareil de renseignement et de sécurité iranien perpétue toute cette structure systémique de violations contre les personnes », a-t-elle ajouté.

Deux précédentes missions d’enquête de l’ONU – l’une sur les meurtres et les disparitions forcées en Syrie, l’autre sur la violence d’État contre les Rohingyas au Myanmar – ont été utilisées dans des affaires de compétence universelle et de la CPI en Europe.

De retour en Iran, Sarah ne s’attend pas – « en majuscules » – à ce qu’un responsable iranien soit tenu responsable.

Mais elle affirme que l’année dernière a montré « le vrai visage de ce régime… encourageant les femmes à devenir plus courageuses que jamais dans la lutte contre cette misogynie ».