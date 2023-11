Un an après la libération, les Ukrainiens de Kherson gardent espoir malgré les bombardements incessants

Marquer l’anniversaire de la défaite de la Russie le 11 novembre est une occasion douce-amère, disent de nombreux habitants, alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit sans produire les gains spectaculaires que beaucoup espéraient. Mais ceux qui restent restent convaincus qu’un jour, la vie normale reviendra.

“Quand on a vécu sous l’occupation, on sait ce que signifie la liberté”, a déclaré Grigori Malov, propriétaire d’un restaurant sur trois encore en activité dans la ville. « C’est pourquoi nous avons une attitude particulière à l’égard de la poursuite des bombardements. Nous pouvons y résister parce que nous savons que cela pourrait être pire.

La fuite des troupes russes de Kherson, sous l’assaut prolongé de l’Ukraine, il y a un an, a été l’un des plus grands succès de l’Ukraine dans la guerre et a été considérée comme un point d’inflexion. Le président Volodymyr Zelensky a parcouru triomphalement les rues de la ville nouvellement libérée, saluant le retrait de la Russie comme le « début de la fin de la guerre ». Beaucoup espéraient que cela servirait de tremplin pour de nouvelles avancées dans les territoires occupés.

Aujourd’hui, les deux camps sont engagés dans une bataille d’usure dans l’impasse.

Samedi, journée pluvieuse et nuageuse, l’ambiance était feutrée et peu d’habitants sont venus marquer le coup, craignant des attaques russes. Une poignée de personnes sont venues drapées de drapeaux ukrainiens et sont restées un moment devant un monument devant le bâtiment administratif, puis sont reparties.

Malov n’a pas travaillé pendant les neuf mois qu’il a vécus sous l’occupation russe. Après que la ville soit revenue sous contrôle ukrainien, il a ouvert son restaurant, qui comprend un café au dernier étage et un restaurant au sous-sol, pour contribuer à redonner vie à la ville. Les habitants célèbrent les anniversaires en trinquant, alors que les combats se poursuivent à quelques kilomètres seulement.

Les soldats ukrainiens, qui se reposent entre deux missions sur la ligne de front, sont des clients fréquents et viennent au restaurant de Malov pour manger des bols de pâtes ou des pizzas au fromage et partager un rire. Parfois, Malov organise même des soirées humoristiques, lorsqu’il peut trouver un animateur.

“Je pense que nous remplissons une fonction importante, nous donnons aux gens la possibilité de se détendre”, a-t-il déclaré. “Maintenant, c’est encore plus important qu’avant.”

Les bruits des incendies entrants et sortants résonnent en permanence et les habitants doivent organiser leurs journées en prévision de ceux-ci. Ils sont plus fréquents le matin et en fin d’après-midi, ont indiqué les habitants. Les alarmes contre les raids aériens résonnent presque sans cesse, à toute heure de la journée.

Entre 40 et 80 obus de différentes variétés atterrissent quotidiennement dans la ville de Kherson, a déclaré Oleksandr Tolokonnikov, porte-parole de l’administration régionale d’État de Kherson.

« Chaque jour, les gens doivent prendre en considération les bombardements », a-t-il déclaré. Tolokonnikov était dans la ville le 12 novembre, un jour après sa reprise, et a rappelé la joie de la foule accueillant le retour des forces ukrainiennes.

Quelques jours plus tard, les bombardements ont commencé et n’ont pas cessé depuis, a-t-il déclaré.

Mis à part les problèmes de sécurité, il estime que gagner un revenu constitue un autre défi pour les Ukrainiens vivant à Kherson. Il n’y a pas d’emploi pour les près de 71 000 habitants de la ville, qui comptait 300 000 habitants avant la guerre. La plupart de ceux qui restent sont des personnes âgées, a-t-il expliqué.

Dmytro et Olena étaient un spectacle rare : un jeune couple en rendez-vous. Ils se sont rendus au bâtiment administratif régional de Kherson pour brandir le drapeau ukrainien et prendre des photos à l’occasion de l’anniversaire de la libération de la ville.

« Ce n’est peut-être pas sûr en ville, mais nous sommes chez nous, nous ne voulons pas déménager ailleurs », a déclaré Olena. “Nous passons du temps à la maison, nous essayons de vivre, de travailler et de ne pas partir.”

Ils se sont exprimés à condition que seuls leurs prénoms soient utilisés. Leurs familles vivent toujours sous occupation sur la rive gauche du fleuve, ont-ils expliqué.

Konstantin Krupenko a supervisé les employés municipaux pendant qu’ils nettoyaient les rues, enlevant les feuilles d’automne tombées avant la célébration de l’anniversaire. Les hommes portaient des gilets pare-balles et fumaient entre deux sacs de feuillage. Au cours de l’été, Krupenko a perdu l’un de ses ouvriers, touché par un éclat d’obus provenant d’une fusée Grad. Un autre travailleur a subi une commotion cérébrale.

Le déblayage des feuilles est une tâche inhabituelle pour les employés municipaux de Kherson, a déclaré Krupenko. Ils sont généralement envoyés pour enlever les décombres des sites d’explosion.

« Parfois, c’est grand, parfois c’est plus petit, sur les maisons », a-t-il déclaré, décrivant d’un ton neutre leur routine de travail.

« Jour après jour, il y a quelque chose. »