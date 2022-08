Un an après la guerre en Afghanistan, Biden peine à retrouver pied

WASHINGTON (AP) – Les 12 mois qui se sont écoulés depuis la fin chaotique de la guerre américaine en Afghanistan n’ont pas été faciles pour Joe Biden.

Le nouveau président volait haut au début de l’été 2021, l’électorat américain approuvant largement la performance de Biden et lui donnant des notes élevées pour sa gestion de l’économie et de la pandémie de coronavirus.

Mais en août, le retrait désordonné des troupes américaines d’Afghanistan a semblé marquer le début d’une mauvaise passe pour lui.

C’était une fin de livre inquiétante pour la guerre américaine de 20 ans : le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis s’est effondré, un attentat macabre a tué 13 soldats américains et 170 autres, et des milliers d’Afghans désespérés sont descendus sur l’aéroport de Kaboul à la recherche d’une issue avant la finale. Des avions-cargos américains sont partis au-dessus de l’Hindu Kush.

Le retrait désastreux était, à l’époque, la plus grande crise à laquelle l’administration relativement nouvelle avait été confrontée. Cela a laissé de vives questions sur la compétence et l’expérience de Biden et de son équipe – les deux piliers centraux de sa campagne pour la Maison Blanche.

À l’approche du premier anniversaire de la fin de la guerre en Afghanistan, l’épisode – un tournant dans la présidence de Biden – continue de résonner alors qu’il s’efforce d’ébranler les sondages lamentables et de renforcer la confiance américaine dans son administration avant les élections critiques de mi-mandat de novembre.

“Ce fut un moment charnière dont il ne s’est jamais vraiment remis”, a déclaré Christopher Borick, directeur de l’Institut d’opinion publique du Muhlenberg College en Pennsylvanie. «Les choses allaient très bien en ce qui concerne la façon dont les électeurs le voyaient en termes de stabilité de l’économie et la façon dont le gouvernement a abordé la pandémie, des questions qui sont plus prioritaires pour l’électorat américain que la guerre en Afghanistan. Mais l’Afghanistan a brisé cette image de compétence, et il n’a jamais vraiment été capable de la réparer.

La débâcle en Afghanistan n’était que le début d’une série de crises pour Biden.

Alors que Biden faisait toujours face aux retombées du retrait afghan l’été dernier, les cas de COVID-19 ont recommencé à augmenter. Au cours des mois à venir, se sont ajoutées des tensions sur l’économie causées par l’inflation, les pénuries de main-d’œuvre et l’invasion russe de l’Ukraine. La somme de cela a laissé les Américains fatigués.

Dans les semaines qui ont précédé la dérive de l’Afghanistan, Biden avait le vent en poupe. Son taux d’approbation était de 59% dans un sondage de juillet 2021 réalisé par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Un sondage AP-NORC réalisé le mois dernier place sa note à 36%.

Les responsables de la Maison Blanche et les alliés de Biden espèrent que le président est maintenant à un autre tournant – celui-ci en sa faveur.

L’administration a récemment remporté des victoires très médiatisées à Capitol Hill, notamment l’adoption de la loi CHIPS et Science Act de 280 milliards de dollars conçue pour stimuler l’industrie américaine des semi-conducteurs. Le Congrès a également adopté un programme pour traiter les anciens combattants qui pourraient avoir été exposés à des substances toxiques provenant de la combustion de fosses à ordures sur des bases militaires américaines.

Et au cours du week-end, la Maison Blanche a conclu l’accord sur une législation de grande envergure concernant les soins de santé et le changement climatique qui augmente également les impôts sur les hauts revenus et les grandes entreprises, un paquet qui, selon l’administration, contribuera également à atténuer l’impact d’une inflation élevée.

Les victoires législatives ont suivi Biden ordonnant l’attaque de drones de la CIA à Kaboul qui a tué le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri, qui, avec Oussama ben Laden, a orchestré les attentats du 11 septembre. Biden dit que l’opération valide la décision de se retirer d’Afghanistan.

“J’ai pris la décision de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis … et que nous serions en mesure de protéger l’Amérique et d’éradiquer le terrorisme en Afghanistan ou n’importe où dans le monde”, a déclaré Biden lors d’un rassemblement virtuel du Comité national démocrate la semaine dernière. “Et c’est exactement ce que nous avons fait.”

Biden a remporté d’autres grandes victoires législatives après la débâcle de l’Afghanistan.

En novembre, il a signé un accord d’infrastructure de 1 billion de dollars pour financer la reconstruction de routes, de ponts et d’autres grands projets En avril, le Sénat a confirmé le candidat historique de Biden à la Cour suprême des États-Unis, Ketanji Jackson Brown, qui est devenue la première femme noire à servir sur le tribunal de grande instance. Et en juin, Biden a remporté une autre victoire alors que le Congrès a adopté les modifications les plus importantes des lois sur les armes à feu en près de 30 ans.

Mais ces réalisations législatives n’ont pas été récompensées par une amélioration de sa position auprès des électeurs.

Eric Schultz, conseiller principal de l’ancien président Barack Obama, affirme qu’il y a des raisons pour que la Maison Blanche espère que l’élan change avec les récentes victoires législatives.

“La question est:” Qu’est-ce que les démocrates ont apporté lorsqu’ils sont arrivés au pouvoir en 2020? “”, A déclaré Schultz. “Et je pense que pour les démocrates qui se présentent en novembre, nous avons une réponse encore meilleure à cette question qu’il y a quelques semaines à peine.”

Schultz a ajouté que l’opération qui a tué al-Zawahri offrait également des preuves solides que les instincts de Biden en tant que commandant en chef étaient corrects.

“Personne ne pensait que l’Afghanistan allait être une panacée d’arcs-en-ciel et de licornes après notre départ”, a déclaré Schultz. “Mais le président a pris la bonne décision selon laquelle, sur la base des intérêts de sécurité nationale des États-Unis, nous pouvions exécuter nos impératifs de contre-terrorisme sans avoir des milliers de soldats sur le terrain.”

William Howell, politologue et directeur du Center for Effective Government de l’Université de Chicago, a déclaré que le plus gros frein à la position de Biden auprès des Américains était l’inflation galopante et une pandémie incessante.

Mais la débâcle de l’Afghanistan est devenue un moment déterminant dans la présidence de Biden, a-t-il déclaré, marquant le moment où l’électorat américain a commencé à remettre en question la capacité de Biden à tenir sa promesse de campagne d’inaugurer une ère de plus grande empathie et de collaboration avec des alliés après quatre ans de président Donald Trump. L’approche “l’Amérique d’abord”.

“L’Afghanistan reste important à l’avenir alors qu’il essaie de faire valoir cet argument central de compétence en 2020”, a déclaré Howell. “Les images de l’Afghanistan vont rester la pièce A dans la réfutation par l’autre partie de la revendication de compétence.”

L’administration, pour sa part, a repoussé ce qui, perdu dans la critique de l’effort de retrait américain, est que dans les derniers jours de la guerre, les États-Unis ont réussi le plus grand pont aérien de l’histoire américaine, évacuant quelque 130 000 citoyens américains, citoyens de pays alliés , et des Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis.

Biden continue de faire face aux critiques des défenseurs des réfugiés immigrés selon lesquelles l’administration n’a pas réussi à réinstaller les Afghans qui ont aidé l’effort de guerre américain.

Depuis le mois dernier, plus de 74 000 demandeurs afghans étaient toujours en attente de visas d’immigrant spéciaux qui aident les interprètes militaires et d’autres personnes travaillant sur des contrats financés par le gouvernement à déménager aux États-Unis et à leur ouvrir la voie pour recevoir une carte verte. Ce total ne compte que le demandeur principal et n’inclut pas les conjoints et les enfants. Plus de 10 000 de ce groupe de candidats avaient reçu l’approbation d’un chef de mission critique, selon les données du département d’État.

Quelques jours après la chute inattendue de Kaboul l’année dernière, le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a promis que la Maison Blanche “conduirait un vaste lavage à chaud” et “examinerait tous les aspects” du retrait de fond en comble. Mais cet effort a traîné en longueur et ne devrait pas être achevé avant le 30 août, anniversaire de la fin de la guerre par Biden.

La Maison Blanche n’a pas encore précisé comment le président célébrera l’anniversaire d’une guerre qui a coûté la vie à plus de 2 400 soldats américains et blessé près de 21 000 autres. Les républicains sont certains de ressusciter les critiques du retrait de l’administration.

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré aux journalistes que si éliminer al-Zawahri était un triomphe pour la communauté du renseignement, le moment a également confirmé que les talibans – chassés du pouvoir par les forces américaines après le 11 septembre pour refuser à al-Qaïda un refuge – sont abritant à nouveau al-Qaïda.

« Il convient de noter où se trouvait Zawahri : à Kaboul. Donc al-Qaida est de retour à la suite du retour au pouvoir des talibans », a déclaré McConnell. « Cette décision précipitée de se retirer il y a un an a produit le retour des conditions qui existaient avant le 11 septembre.

Aamer Madhani, Associated Press