Un an après la fusillade d’Uvalde, l’enquête sur la réponse de la police se poursuit

AUSTIN, Texas (AP) – Une enquête criminelle au Texas sur la réponse hésitante de la police à la fusillade de l’école élémentaire Robb est toujours en cours alors que mercredi marque un an depuis qu’un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants dans une classe de quatrième année à Uvalde.

L’enquête continue souligne les retombées durables de la fusillade la plus meurtrière dans les écoles du Texas et comment les jours qui ont suivi l’attaque ont été gâchés par les autorités qui ont donné des récits inexacts et contradictoires sur les efforts déployés pour arrêter un adolescent armé d’un fusil de type AR.

L’enquête s’est déroulée parallèlement à une nouvelle vague de colère publique aux États-Unis face à la violence armée, à de nouveaux appels à une réglementation plus stricte des armes à feu et à des contestations judiciaires concernant les autorités d’Uvalde qui continuent de retenir les dossiers publics liés à la fusillade et à la réponse de la police.

Voici un aperçu de ce qui s’est passé au cours de l’année qui s’est écoulée depuis l’une des fusillades de masse les plus meurtrières aux États-Unis :

CONTRÔLE POLICIER

Un rapport accablant des législateurs du Texas a mis en scène près de 400 officiers d’un éventail d’agences fédérales, étatiques et locales. Les conclusions ont montré comment des officiers lourdement armés ont attendu plus d’une heure pour affronter et tuer le tireur de 18 ans. Il a également accusé la police de ne pas « avoir donné la priorité au sauvetage de vies innocentes plutôt qu’à sa propre sécurité ».

Tous les étudiants tués avaient entre 9 et 11 ans.

Au moins cinq officiers qui ont fait l’objet d’une enquête après la fusillade ont été licenciés ou ont démissionné, bien qu’un décompte complet ne soit pas clair. Le chef du département de la sécurité publique du Texas, le colonel Steve McCraw, a imputé une grande partie du blâme après l’attaque au chef de la police de l’école d’Uvalde, qui a ensuite été limogé par des administrateurs.

McCraw avait plus de 90 de ses propres officiers à l’école – plus que toute autre agence – et a repoussé les appels de certaines familles et législateurs d’Uvalde à démissionner également.

La procureure du district du comté d’Uvalde, Christina Mitchell, a déclaré la semaine dernière que les Texas Rangers enquêtaient toujours sur la réponse de la police et que son bureau présenterait finalement les conclusions à un grand jury. Elle a dit qu’elle n’avait pas de calendrier pour la fin de l’enquête.

APPELS À L’INTENSIFICATION DU CONTRÔLE DES ARMES À FEU

Le président Joe Biden a signé le projet de loi sur la violence armée le plus radical du pays depuis des décennies un mois après la fusillade. Il comprenait des vérifications des antécédents plus strictes pour les plus jeunes acheteurs d’armes à feu et a ajouté plus de financement pour les programmes de santé mentale et l’aide aux écoles.

Cela n’est pas allé aussi loin que les restrictions demandées par certaines familles d’Uvalde qui ont appelé les législateurs à relever l’âge d’achat des fusils de style AR. Dans le Capitole du Texas contrôlé par le GOP, les républicains ont rejeté cette année pratiquement toutes les propositions visant à renforcer les lois sur les armes à feu face aux protestations des familles et des démocrates.

Le gouverneur républicain Greg Abbott a également rejeté les appels à des lois plus strictes sur les armes à feu, tout comme il l’a fait après des fusillades de masse dans une église de Sutherland Springs en 2017 et dans un Walmart d’El Paso en 2018. Le problème n’a pas détourné les électeurs texans d’Abbott, qui a facilement a remporté un troisième mandat quelques mois après la fusillade d’Uvalde.

UVALDE PEIGNE

Le district scolaire d’Uvalde a définitivement fermé le campus Robb Elementary et des plans pour une nouvelle école sont en cours. Les écoles d’Uvalde seront fermées mercredi.

Une douzaine d’élèves dans la salle de classe où la fusillade s’est déroulée ont survécu à l’attaque. Certains sont retournés en classe en personne l’automne dernier. D’autres ont fréquenté l’école virtuellement, y compris une fille qui a passé plus de deux mois à l’hôpital après avoir été abattue à plusieurs reprises.

Veronica Mata, une enseignante de maternelle à Uvalde, est également retournée en classe cette année après que ses 10 filles, Tess, aient été parmi les personnes tuées dans l’attaque.

Certaines familles d’Uvalde ont intenté des poursuites contre le fabricant d’armes et les forces de l’ordre.

Paul J. Weber, The Associated Press