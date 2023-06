Un an après la chute de Roe, 25 millions de femmes vivent dans des États avec des interdictions d’avortement ou des restrictions plus strictes

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Il y a un an, la Cour suprême des États-Unis a annulé un droit à l’avortement vieux de cinq décennies, provoquant un changement radical dans les débats sur la politique, les valeurs, la liberté et l’équité.

Vingt-cinq millions de femmes en âge de procréer vivent désormais dans des États où la loi rend les avortements plus difficiles à obtenir qu’ils ne l’étaient avant la décision.

Les décisions concernant la loi sont en grande partie entre les mains des législateurs et des tribunaux des États. La plupart des États dirigés par les républicains ont restreint l’avortement. Quatorze interdisent l’avortement dans la plupart des cas à n’importe quel moment de la grossesse. Vingt États à tendance démocrate ont un accès protégé.

Voici un aperçu de ce qui a changé depuis la décision Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

DES LOIS ONT ÉTÉ ADOPTÉES DANS 25 ÉTATS POUR INTERDIRE OU RESTREINDRE L’ACCÈS À L’AVORTEMENT

L’été dernier, alors que les femmes et les prestataires de soins médicaux commençaient à naviguer dans un paysage sans protection légale pour l’avortement, les médecins de Nancy Davis lui ont conseillé d’interrompre sa grossesse car le fœtus qu’elle portait devait mourir peu après la naissance.

Mais les médecins de la Louisiane, où vivait Davis, ne fourniraient pas l’avortement en raison d’une nouvelle loi l’interdisant tout au long de la grossesse dans la plupart des cas.

Dans le même temps, les opposants à l’avortement qui ont travaillé pendant des décennies pour abolir une pratique qu’ils considèrent comme un meurtre ont applaudi la décision Dobbs de la Cour suprême. Les groupes anti-avortement ont déclaré que la décision Roe v. Wade de 1973 selon laquelle l’avortement légalisé à l’échelle nationale était antidémocratique car elle empêchait les États d’adopter des interdictions.

« La décision Dobbs a été une victoire démocratique pour la vie pour laquelle des générations se sont battues », a déclaré EV Osment, porte-parole de Susan B. Anthony Pro-Life America, un important groupe anti-avortement.

Alors que certains États se sont empressés d’adopter de nouvelles restrictions, d’autres avaient déjà promulgué des lois conçues pour entrer en vigueur si le tribunal annulait Roe.

Plus de 25 millions de femmes âgées de 15 à 44 ans, soit environ 2 sur 5 à l’échelle nationale, vivent désormais dans des États où il y a plus de restrictions sur l’accès à l’avortement qu’avant Dobbs.

Davis a obtenu l’aide d’un fonds qui collecte des fonds pour que les femmes voyagent pour des avortements et s’est rendue à New York pour une procédure. Toute l’expérience a été déchirante, a-t-elle déclaré.

« L’amour d’une mère commence dès qu’elle sait qu’elle est enceinte. Cet attachement commence instantanément », a-t-elle déclaré. « C’était des jours où je ne pouvais pas dormir. C’était des jours où je ne pouvais pas manger.

L’ACCÈS À L’AVORTEMENT A ÉTÉ PROTÉGÉ DANS 20 ÉTATS

Alors que certains États restreignaient l’avortement, d’autres en bloquaient l’accès. Dans 25 États, l’avortement reste généralement légal jusqu’à au moins 24 semaines de grossesse. Vingt d’entre eux ont été solidifiés droits à l’avortement par des amendements constitutionnels ou des lois.

CHOICES Center for Reproductive Health traite depuis des décennies des patientes souhaitant se faire avorter à Memphis, dans le Tennessee. Après l’entrée en vigueur de l’interdiction de l’avortement dans le Tennessee l’année dernière, la clinique a ouvert un avant-poste à trois heures de là, à Carbondale, dans l’Illinois.

« Ils viennent du Tennessee, du Mississippi, de l’Arkansas et même du Texas », a déclaré la PDG Jennifer Pepper. « Mais maintenant, ils doivent voyager beaucoup plus loin. »

LE NOMBRE D’AVORTEMENTS N’EST PAS CLAIR

Avec des décalages et des lacunes dans les rapports officiels, l’impact de la décision Dobbs sur le nombre d’avortements n’est pas clair.

Une enquête menée pour la Society of Family Planning, une organisation à but non lucratif qui promeut la recherche et soutient l’accès à l’avortement, a révélé que le nombre est tombé à près de zéro dans les États interdisant et a augmenté dans les États voisins avec moins de restrictions, et dans l’ensemble, le nombre de baisse des avortements. Mais l’enquête ne prend pas en compte les avortements autogérés en dehors du système médical traditionnel, généralement pratiqués par le biais d’un régime à deux pilules.

Avant l’arrêt Dobbs, les pilules étaient déjà la méthode d’avortement la plus courante aux États-Unis. Aujourd’hui, il existe davantage de réseaux permettant d’accéder aux pilules dans les États interdisant l’avortement.

Certains opposants à l’avortement demandent que le mifépristone, un médicament abortif, perde son approbation gouvernementale. La Cour suprême a préservé l’accès pour l’instant.

LES POURSUITES ABONDENT

Plus de 50 procès ont été intentés pour politique d’avortement depuis l’arrêt Dobbs. De nombreuses contestations reposent sur des arguments concernant les droits à l’autonomie personnelle ou à la liberté religieuse. Un procès au Texas allègue que les femmes se sont vu refuser l’avortement même lorsque leur vie était en danger.

Des interdictions ou des restrictions sont suspendues dans au moins six États pendant que les juges règlent leur sort à long terme. Les seuls États où le tribunal supérieur a définitivement rejeté les restrictions depuis la décision Dobbs sont l’Iowa et la Caroline du Sud.

LES TRIBUNAUX PÉNAUX N’ONT PAS ÉTÉ OCCUPÉS AVEC DES CAS D’AVORTEMENT

Il y a peu de preuves que les médecins, les femmes ou ceux qui les aident à se faire avorter soient poursuivis.

Le bureau du procureur général du Mississippi affirme qu’aucune accusation n’a été portée en vertu d’une nouvelle loi qui prévoit jusqu’à 10 ans de prison pour quiconque fournit ou tente de fournir un avortement dans les cas où ce n’était pas pour sauver la vie de la femme ou pour mettre fin à un grossesse causée par un viol ou un inceste.

Les procureurs progressistes de tout le pays, y compris dans les États interdisant, ont déclaré qu’ils ne poursuivraient pas les affaires liées à l’avortement ou qu’ils en feraient une faible priorité.

L’AVORTEMENT RESTE UN ENJEU POLITIQUE DOMINANT

La table politique a été réinitialisée, les républicains entrant dans une nouvelle saison électorale en évaluant comment équilibrer les intérêts d’une base qui veut les interdictions les plus strictes possibles contre les désirs de l’électorat au sens large.

Les sondages ont constamment révélé que la plupart des Américains pensent que les avortements devraient être disponibles au début de la grossesse, mais que la plupart sont également favorables aux restrictions plus tard dans la grossesse.

L’année dernière, les électeurs se sont rangés du côté des défenseurs du droit à l’avortement dans les six États avec des mesures de vote liées à l’avortement. La question a également été un facteur majeur dans la raison pour laquelle les démocrates ont obtenu de meilleurs résultats que prévu lors des élections de 2022.

Il est apparu comme un problème clé dans la course à l’investiture présidentielle du GOP de 2024.

Mulvihill a rapporté de Cherry Hill, New Jersey, Kruesi de Nashville et Savage de Chicago. Emily Wagster Pettus à Jackson, Mississippi, a contribué.