Un an après la chute de Marioupol, un survivant d’Azovstal se souvient de sa reddition avec douleur et détermination

KYIV, Ukraine (AP) – Mikhailo Vershinin était l’ombre du policier costaud de Marioupol qu’il était lorsqu’il est ressorti après quatre mois de captivité en Russie.

Chef de la patrouille de police de Marioupol, il était parmi des centaines à se rendre du siège russe de l’aciérie d’Azovstal sur les ordres du président ukrainien il y a un an et était proche de la mort le jour où il a été échangé contre des prisonniers de guerre russes.

Il a vécu de première main le jour où la dernière place de la ville assiégée est tombée et s’en souvient maintenant avec à la fois une profonde tristesse, mais un sens du but pour l’avenir de l’Ukraine.

Les frappes aériennes ont été incessantes pendant des semaines, mais le ciel s’est tu pendant que les officiers russes et ukrainiens négociaient les conditions de la reddition. À l’époque, a déclaré Vershinin, cela semblait être la seule chance pour les hommes et les femmes avec lui sous terre – et pour Marioupol.

La dernière bataille d’Azovstal est également devenue un point de ralliement pour de nombreux pays hésitant à soutenir l’Ukraine.

« A partir de Marioupol, le monde a commencé à s’éveiller pour comprendre ce qui se passait », a-t-il déclaré. « Nous savions parfaitement que nous enfermions sur nous de nombreuses forces russes. Nous étions comme un os dans la gorge de la Russie.

Le groupe espérait des renforts qui ne sont jamais venus, puis s’est finalement rendu.

Mais la Russie n’a pas tenu ses promesses de traiter les prisonniers de guerre selon les règles de la Convention de Genève. La torture, la faim et la maladie ont harcelé le groupe. Plus de 700 sont toujours en captivité : obtenir leur libération a été une priorité pour le gouvernement ukrainien, et pour Vershinine, qui faisait partie d’un groupe échangé contre des prisonniers de guerre russes l’automne dernier.

Les hommes et les femmes qui se sont battus jusqu’au bout à Azovstal sont des héros et des martyrs à travers l’Ukraine, leurs visages sur des affiches et des bannières géantes.

À l’époque, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait expliqué l’ordre de se rendre parce que « l’Ukraine a besoin de héros ukrainiens pour vivre. C’est notre principe.

Mais Vershinin a déclaré que les mauvais traitements étaient monnaie courante alors que leurs ravisseurs russes tentaient de monter les hommes les uns contre les autres et de les affamer pour les soumettre.

« Maintenant, je peux dire ceci : si nous savions ce qui nous attend en prison, beaucoup de gens n’iraient pas, ne se rendraient pas. »

Mstyslav Chernov, Associated Press