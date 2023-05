Un amour dur est de rigueur pour le fils de Judy dans « Brat Loves Judy »

Joyeux Humpday ! Si vous avez suivi Brat aime Judy sur WeTV, laissez-nous aller de l’avant et vous avertir que les temps difficiles ne continuent que cette semaine pour le fils de Judy, Jordan !

Nous sommes mercredi, ce qui signifie que nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de Brat aime Judy et nous avons un clip de prévisualisation exclusif pour votre plus grand plaisir. Dans le clip ci-dessous, Judy parle à Jordan des répercussions de sa récente arrestation. Découvrez le clip :

Ouf…. Nous ne savons pas pour vous mais si nous étions Jordan nous serions STRESSÉS ! En même temps, pensez-vous qu’il était temps que Judy mette le pied à terre ? Jordan a mené une vie très privilégiée et maintenant il doit être responsable de son propre gâchis !

Voici à quoi d’autre s’attendre de l’épisode:

Brat et Judy attendent nerveusement les appels pour savoir si le deuxième transfert d’embryon a fonctionné ou non. Jordan fait face à un avenir incertain à Kaleidoscope à la suite de son arrestation. Brat et Bella interviewent des candidats pour devenir le nouvel assistant personnel de Brat.