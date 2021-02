« Un amour aussi réel que le changement climatique »: Tucker Carlson suscite l’indignation après avoir déclaré que le mariage de Joe et Jill Biden était une « campagne de relations publiques astucieuse »

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a de nouveau indigné les démocrates après avoir semblé suggérer que la relation du président Joe Biden avec sa femme était une campagne de relations publiques soigneusement conçue, affirmant moqueusement qu’elle est «aussi réelle que le changement climatique».

Réagissant à la couverture élogieuse célébrant les démonstrations publiques d’affection de Biden avec sa femme, la Première Dame Jill Biden, et se réjouissant d’un supposé retour à la « normalité » à la suite d’interactions publiques frileuses entre l’ancien président Donald Trump et sa femme Melania, Carlson a mis sa propre touche la situation.

«Ce n’est pas depuis qu’Antoine a dîné avec Cléopâtre au centre-ville d’Antioche, avant qu’ils ne se suicident évidemment, un pays n’a été témoin d’une histoire d’amour aussi émouvante et poignante que celle de Jill et Joe». a déclaré Carlson sarcastiquement lors de son émission de mardi.

«Non, mesdames et messieurs, Jill Biden n’est pas la gardienne de Joe. Ce n’est pas son infirmière. Elle est sa partenaire romantique à part entière. Ensemble, ils sont comme des adolescents assoiffés, mais en même temps, ils sont les parents sages et avertis d’une nation ». il a continué.

Il a ensuite laissé entendre que les manifestations publiques d’affection étaient « Partie d’une campagne de relations publiques astucieuse conçue par des consultants cyniques, » conçu pour «Cacher la sénilité du président», ajoutant qu’à son avis, leur amour est «Aussi réel que le changement climatique.»

Carlson a déjà dissipé les inquiétudes concernant le changement climatique, l’appelant «Racisme systémique dans le ciel» – «Vous ne pouvez pas le voir, mais soyez assuré qu’il est partout et qu’il est mortel.»

Ses derniers commentaires ont rapidement déclenché un tollé libéral sur les réseaux sociaux, les critiques appelant l’hôte de Fox News « amer, » « offensive, » et « dérangé. »

C’est un homme amer, en colère et cynique. Il est peut-être temps de chercher une thérapie et / ou un câlin. #Tucker https://t.co/dPdC0WHvqH – Krishna Komanduri, MD, FASTCT (@drkomanduri) 17 février 2021

C’est évidemment offensant et dérangé. Mais c’est en fait un bon signe – cela signifie que Tucker n’a aucune idée de comment attaquer Biden et que rien de ce qu’il essaie ne fonctionne. https://t.co/3FEchCPpyE – Gautam Mukunda (@gmukunda) 17 février 2021

« Tucker l’a complètement perdu, »déclaré Judd Legum, fondateur de ThinkProgress et ancien collaborateur d’Hillary Clinton, tandis que le journaliste Jeet Heera écrit, «Donc, si je comprends bien le scénario, en 1977, Jill Jacobs a conclu un mariage sans amour avec Joe Biden avec le plan que 40+ [years] plus tard, il serait un président sénile qu’elle pourrait contrôler, à la manière d’Edith Wilson. C’est un plan à très long terme!

D’autres étaient plus outré à la comparaison de Carlson de la relation du premier couple au changement climatique, certains affirmant que l’hôte de Fox avait prouvé par inadvertance que le changement climatique était en fait réel.

Alors attend. Tucker dit que leur amour est non seulement réel à 100%, mais soutenu par des décennies de recherche et un consensus scientifique écrasant? https://t.co/xfhOqBqMug – Barry Malone (@malonebarry) 17 février 2021

Si réel alors. https://t.co/bJwWtzxUon – Jérôme Taylor (@JeromeTaylor) 17 février 2021

Certains utilisateurs de médias sociaux étaient toutefois d’accord avec l’analyse de Carlson, cependant, avec un partisan de Trump tweeter, «En tant que femme, je peux facilement voir que la relation @JoeBiden et @DrBiden est fausse comme l’enfer. Je ne supporte ni l’un ni l’autre. Ils me dégoûtent tous les deux.

Bien qu’il soit toujours l’homme le plus regardé dans les nouvelles du câble américain, Carlson est également l’un des plus controversés en raison de ses attaques sans faille contre les démocrates et les républicains des grandes entreprises.

