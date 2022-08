Un ami obtient un bouton de lecture YouTube fait à la main pour un enfant en croisant 100 abonnés

Recevoir un bouton de lecture Diamond de YouTube est un honneur, mais atteindre cette référence n’est pas une tâche facile. Il y a des milliers de créateurs de contenu qui luttent chaque jour pour gagner des abonnés. Au milieu de cela, l’histoire d’un jeune YouTuber recevant un bouton de lecture spécial en bois d’un ami pour avoir croisé 100 abonnés sur l’application de partage de vidéos est devenue virale sur Internet. Bien que gagner seulement 100 abonnés ne soit pas un exploit reconnu par YouTube, l’ami du créateur numérique n’a rien négligé pour apprécier le travail acharné du premier.

L’utilisateur de Twitter Matt Koval, qui prétend être le père du YouTuber, a partagé l’histoire réconfortante sur le site de micro-blogging. Il se trouve que lorsque son fils a gagné 100 abonnés sur sa chaîne YouTube, il a reçu un bouton de lecture violet fait à la main de son meilleur ami. Koval, tout en partageant l’histoire en ligne, a également publié la photo du bouton de lecture en bois personnalisé qui avait “Présenté à (espace vide) pour avoir dépassé 100 abonnés” écrit dessus avec le symbole de YouTube. L’utilisateur de Twitter a légendé la photo virale, “Mon fils a atteint 100 abonnés alors son ami lui a fait ce bouton de lecture en bois.” Jetez un oeil à l’image ci-dessous:

Mon fils a atteint les 100 abonnés alors son ami lui a fabriqué ce bouton de jeu en bois 😊 pic.twitter.com/ZySyY7n1mW – Matt Koval (@mattkoval) 14 août 2022

La photo qui a fait surface en ligne est devenue virale en un rien de temps. La photo du bouton de lecture en bois a recueilli plus de 63,2 mille likes et plus de quatre mille retweets sur le site de micro-blogging. Les Twitterati ont réagi en grand nombre à la photo pour apprécier le gentil geste de l’ami du YouTuber.

Un utilisateur a écrit : « Awwww… c’est le genre de soutien émotionnel dont j’ai besoin pour ma chaîne YouTube. A-t-il d’autres amis comme celui-ci dont il n’a pas besoin ? J’aimerais vraiment les rencontrer.

Awwww… C’est le genre de soutien émotionnel dont j’ai besoin pour ma chaîne YouTube. A-t-il d’autres amis comme celui-ci dont il n’a pas besoin ? J’aimerais vraiment les rencontrer😢 — Grace Francis A. | YouTubeur (@_gracefrancisa) 15 août 2022

Un autre a ajouté: “Cela vaut plus que ce bouton Diamond.”

Cela vaut plus que ce bouton Diamond. – Ensoleillé (@HereComesThe5un) 15 août 2022

Un autre a ajouté: “C’est la seule version de celui-ci au monde, donc, bien sûr, cela vaut plus que le bouton de lecture en diamant (car il y en a plusieurs).”

vous avez absolument raison, c’est la SEULE version de celui-ci au monde, donc ça vaut plus que le bouton de lecture en diamant (car il y en a plusieurs) – bue (@bue0007) 15 août 2022

Un internaute a également apprécié leur amitié et a déclaré: “Une telle amitié saine que vous avez là-bas.”

Une telle amitié saine que vous avez là-bas — Dédic (@Dedic02) 14 août 2022

Pour ceux qui ne le savent pas, les créateurs numériques reçoivent quatre boutons de lecture de YouTube après avoir atteint des jalons d’abonnés spécifiques. Ceux qui ont 1 lakh d’abonnés reçoivent le bouton Silver et ceux qui ont 10 lakh d’abonnés reçoivent le Gold. On ne peut obtenir le bouton de lecture Diamond qu’après avoir recueilli 1 crore d’abonnés, tandis que ceux qui traversent plus de 10 crore d’abonnés obtiennent le bouton de lecture Red Diamond. Il est important de noter que les boutons de lecture ne sont donnés qu’aux utilisateurs qui fournissent un contenu original et suivent toutes les directives communautaires définies par YouTube.

