Un ami du prince William affirme que sa « société » l’a forcé à se rapprocher d’Harry

Apparemment, le prince William n’aurait aucun faible pour le prince Harry dans son cœur.

Le prince de Galles, qui a souhaité un joyeux anniversaire à Harry pour ses 40 ans la semaine dernière, l’a fait pour le bien du roi Charles, révèle un ami proche.

L’ami a déclaré au Daily Beast : « La vérité est que William n’a aucun intérêt pour le moment à contacter Harry et Meghan. Il prend en compte ce que Harry a dit dans son livre. [his memoir, Spare] comme impardonnable et, ce qui est compréhensible étant donné le diagnostic de cancer de Catherine, veut juste se concentrer sur sa femme et sa famille en premier et son travail en second

« Il n’y a pas de place pour un processus de réconciliation compliqué avec Harry. Ce n’est pas une priorité. » Selon le Daily Beast, une source proche du palais a déclaré que les vœux d’anniversaire au prince Harry n’étaient pas paraphés « W & C », ce qui signifie qu’ils n’avaient pas été envoyés personnellement par le couple.

La source a ajouté : « C’était juste une affaire d’entreprise. Joyeux anniversaire, bla bla bla. »

Ils ont poursuivi : « Il est logique que le palais de Kensington et le palais de Buckingham s’alignent sur un petit message essentiellement de routine autour d’Harry.

« Cela montre que William est prêt à respecter l’ancienneté de son père et à faire ce qu’on lui demande », ont-ils noté.