Un ami des plongeurs de l’expédition sur le Titanic révèle les secrets du voyage après la disparition d’un sous-marin touristique avec seulement 96 heures de vol

UN AMI des plongeurs qui ont disparu à bord d’une expédition sous-marine pour voir l’épave du Titanic a révélé leurs chances de survie tout en partageant celle-là était « obsédé » par le navire.

Les équipes de sauvetage recherchent frénétiquement dans l’océan Atlantique cinq personnes à bord du sous-marin manquant avec 71 heures d’air restantes à 17 heures HNE.

Le plongeur expérimenté Joe Radomski, 57 ans, a déclaré qu’il était ami avec plusieurs personnes sur le sous-marin disparu de l’expédition Titanic Crédit : Facebook

Joe a dit que Renata Rojas est une grande fan du Titanic, c’est pourquoi elle a fait plusieurs voyages Crédit : Facebook

John Beninati, un autre ami de Joe, a annoncé dimanche matin qu’il partait également en expédition Crédit : Facebook

Le plongeur expérimenté Joe Radomski, 57 ans, a déclaré en exclusivité au Sun qu’il était ami avec plusieurs personnes pendant le voyage.

« Je connais des gens qui font partie de l’expédition, il y a eu plusieurs confirmations que mes amis Renata Rojas et John Beninati sont en sécurité », a déclaré Joe.

« Je viens de New York où vit Renata, c’est donc une amie assez proche », a déclaré Joe.

« Elle était présidente d’un club de plongée auquel j’appartiens donc je la connais depuis de nombreuses années. »

Joe a également parlé de son ami John qui avait précédemment annoncé qu’il partait en expédition.

« John Beninati est aussi un de mes amis. Je suis un instructeur de plongée technique et il était l’un de mes étudiants », a-t-il déclaré.

Joe a ajouté: «John a posté dimanche matin qu’il était le soutien de cette plongée et qu’il allait être sur la prochaine plongée.

« Ce n’est pas parce que vous faites partie de l’expédition que vous devez faire une plongée. »

Ce voyage ne serait pas le premier pour Renata, selon Joe.

« Renata faisait partie de l’expédition l’année dernière et l’année d’avant.

« L’année précédente, elle n’avait pas pu plonger, mais l’année dernière, elle avait pu plonger.

« Cela dépend vraiment de combien vous avez aidé et de ce que vous avez appris », a-t-il déclaré.

Joe a ajouté: « Quelqu’un lors de sa première expédition ne descendra probablement pas. »

Renata est une grande fan du Titanic, selon Joe.

Il a déclaré: « Renata a toujours été obsédée par le Titanic et voulait descendre et le voir le plus longtemps possible, c’est pourquoi elle a participé à plusieurs expéditions. »

Le plongeur expérimenté a ajouté que les personnes à bord devraient savoir quoi faire en cas d’urgence.

« J’ai l’impression qu’ils veulent que tout le monde connaisse les systèmes en cas de problème », a-t-il déclaré.

Joe a mentionné qu’il avait entendu dire que l’aviateur et homme d’affaires britannique Hamish Harding faisait partie de l’expédition.

« Jusqu’à ce que tout le monde soit informé, je ne m’attends pas à ce que nous ayons un décompte complet de l’équipage qui était là-bas », a-t-il déclaré.

EFFORT DE LA DERNIÈRE POINTE

Joe craint que les passagers ne soient obligés de se libérer car il ne leur reste que 71 heures d’air.

« Je ne sais pas s’ils ont un rover sur ce voyage qui peut aller aussi loin, mais des rovers ont déjà été bloqués sur ce type d’épaves.

«Je pense qu’ils ont environ 96 heures de survie et qu’ils sont déjà là depuis 24 heures.

« Si ce n’était pas une sorte d’échec catastrophique, ils devront se libérer s’ils sont coincés parce que je ne pense pas qu’ils puissent obtenir un autre sous-marin capable de descendre à cette profondeur dans la fenêtre », a-t-il déclaré. a dit.

Le plongeur expérimenté a ajouté : « N’oubliez pas qu’ils sont à 12 500 pieds – il n’y a pas beaucoup de sous-marins capables de cette profondeur. »

Joe a dit que les plongeurs pouvaient survivre plus longtemps que leurs 96 heures d’approvisionnement en oxygène.

« Mais ce n’est pas comme si c’était 96 heures et que c’était fait, ils sont dans un environnement qui compense l’élimination du dioxyde de carbone et la reconstitution de l’oxygène.

« Ce n’est pas comme si les 96 heures étaient terminées, elles étaient grillées », a-t-il déclaré. « Nous pouvons prendre une teneur en oxygène assez faible et être toujours conscient. »