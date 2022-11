Un ami d’enfance qui a volé Safaree est condamné à 18 ans

Le dernier homme impliqué dans le vol de Safaree Samuels se dirige derrière les barreaux.

En 2018, trois hommes ont conspiré pour retenir le rappeur sous la menace d’une arme devant son complexe d’appartements de luxe à Fort Lee. Selon NorthJersey.comun juge a condamné l’ami d’enfance de Safaree Shawn Harewood à 18 ans de prison d’État pour le vol à main armée. Avec des amis comme ça, qui a besoin d’ennemis?

L’accusation a affirmé que Harewood était le cerveau derrière le crime, recrutant un cousin et l’ami de son cousin comme complices. Après le détournement de bijoux, ils ont emmené la police dans une poursuite à grande vitesse à travers le pont George Washington, du New Jersey à New York. Le trio traître a finalement écrasé la voiture et a tenté de s’échapper à pied avant que le NYPD ne les capture.

En juillet, un jury a déclaré Harewood coupable de vol, d’avoir échappé à l’arrestation et d’avoir résisté à son arrestation. Il a été déclaré non coupable d’accusations d’armes, de complot en vue de commettre un vol et de détenir le compagnon de Safaree. Cousin de Harewood Tacuma Ashman a reçu une peine de 25 ans pour deux chefs de vol au premier degré, de possession d’armes et de résistance à l’arrestation. L’ami d’Ashman Carl-Harry a plaidé coupable à une accusation de complot en 2019 pour une peine de 364 jours et 5 ans de probation.

Avant de prononcer sa peine, Harewood a présenté une déclaration d’excuses au tribunal à “toutes les personnes impliquées”, affirmant qu’il n’était “pas fier” des “mauvaises décisions” qu’il avait prises. “Ces moments ne me définissent pas et ils ne me reflètent pas”, a poursuivi Harewood.

Juste après l’incident, le LHH star est apparue dans une interview radio avec Angie Martinez. Faire face aux canons de deux fusils a laissé Safaree émotif et visiblement secoué.

“Je viens de me faire voler sous la menace d’une arme, deux mecs, deux armes à feu se sont précipités sur moi, m’ont allongé face contre terre avec deux armes à feu sur la tête”, a-t-il déclaré.

Quand Internet et d’autres rappeurs aiment TI s’est moqué de la panne de Safaree, il a applaudi à propos de l’événement traumatisant. En plus du danger très réel auquel il était confronté, la star de télé-réalité a perdu un oncle à la suite d’un vol qui a mal tourné. Safaree a applaudi à la conversation difficile, soulignant qu ‘«il n’y a rien de drôle» dans «l’expérience qui a changé la vie.