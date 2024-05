Un ami décrit les moments avant et après que l’acteur de « General Hospital », Johnny Wactor, ait été abattu

La collègue qui était avec l’acteur de « General Hospital » Johnny Wactor la nuit où il a été tué a déclaré qu’il était mort dans ses bras après qu’une des personnes qui tentaient de voler un pot catalytique dans sa voiture lui ait tiré dessus dans le centre-ville de Los Angeles.

Wactor, qui jouait Brando Corbin dans le feuilleton de jour, rentrait chez lui après avoir travaillé comme barman lorsque lui et son collègue ont vu un groupe de personnes entourant sa voiture vers 3 h 30 du matin, près de Hope Street et de Pico Boulevard. Elle a écrit sur Instagram qu’au début, ils pensaient que sa voiture était remorquée. Quelques instants plus tard, un membre du groupe a ouvert le feu.

« Tout s’est passé en un instant », a écrit sa collègue Anita Joy dans un article publié mercredi.

Les suspects du meurtre de Wactor sont toujours en liberté et la police de Los Angeles a demandé de l’aide les trouver.

Ils avaient calé la voiture de Wactor avec un cric lorsque lui et son collègue les ont vus, selon LAPD. Les enquêteurs ont déterminé ils essayaient de voler un pot catalytique du véhicule.

Dans une publication sur Instagram, Joy a écrit qu’elle et Wactor s’étaient « prudemment » approchés du groupe avant de les interroger.

« Nous ne représentions aucune menace et Johnny a gardé son sang-froid comme il l’a toujours fait, déclarant simplement que c’était sa voiture et qu’ils devaient partir, les mains ouvertes sur ses côtés en paix », a écrit Joy. « Johnny était entre moi et l’homme qui lui avait tiré dessus. Alors que j’entendais le coup de feu retentir dans la nuit, il est tombé avec force dans mes bras et alors que je l’attrapais, j’ai crié » chéri, ça va ?! Et il a seulement répondu « Non ! Tir ! » »

« Nous sommes tombés dans la rue où j’ai poussé mes jambes sous lui et j’ai essayé de maintenir son corps droit tout en criant à l’aide et en lui criant de rester avec moi », a-t-elle écrit.

Joy a écrit qu’un des gardes de sécurité du bar où ils travaillaient traversait la rue et les avait vus. Il a couru en appelant le 911 et ils ont attaché une veste en jean autour du corps de Wactor pour arrêter le saignement.

L’agent de sécurité a également essayé de pratiquer la RCR sur Wactor, a-t-elle écrit.

« C’était une blessure trop rapprochée, trop extrême pour qu’il puisse y survivre, mais mon dieu, il s’est battu pour rester. »

Il a ensuite été déclaré mort à l’hôpital.

Joy a demandé justice pour le meurtre de son ami, affirmant qu’elle avait « le cœur brisé » et « en colère » face à sa perte.

« Il a été tué de manière insensée par un lâche qui a réagi sans se soucier de la vie magnifique qu’il menait », a-t-elle écrit.

Selon le LAPD, les trois suspects portaient tous des vêtements de couleur foncée et conduisaient une berline de couleur foncée alors qu’ils fuyaient vers le nord sur Hope Street.

Une déclaration publiée dimanche par l’agence artistique de Wactor, BRS/Gage, l’a décrit comme un acteur talentueux « engagé dans son métier » ainsi que « un véritable exemple moral pour tous ceux qui l’ont connu ».

« Nous défendons le travail acharné, la ténacité et une attitude de ne jamais abandonner », indique le communiqué. « Dans les hauts et les bas d’une profession difficile, il a toujours gardé la tête haute et a continué à s’efforcer de donner le meilleur de lui-même. »

Joy a écrit que Wactor avait une capacité rare « à faire en sorte que tout le monde se sente si spécial à ses yeux », et a réfléchi avec amour sur leur amitié et le temps passé ensemble à travailler ensemble. Elle a ajouté qu’il avait une énergie « magnétique », affirmant qu’il « traitait tout le monde avec amour, respect, compassion et qu’il vous ‘voyait’ vraiment ».

« Mon ami depuis 8 ans est passé de rire ensemble, travaillant côte à côte, quittant notre quart de barman et marchant vers nos voitures, à mourir dans mes bras dans les rues de DTLA dans les heures sombres de 3 heures du matin », a écrit Joy. « Il était beau, maladroit comme l’enfer, plein d’éthique de travail et de valeurs, il ne rabaissait jamais les gens, même en plaisantant, il ne vous faisait jamais douter de vous-même – il savait comment être hilarant d’une manière tellement positive et c’était juste l’a rendu encore plus adorable. »

Wactor est également apparu dans des émissions telles que « Westworld, « NCIS » et « Criminal Minds ».

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la station centrale du LAPD au 213-486-6606. Ceux qui souhaitent rester anonymes

Vous pouvez appeler LA Crime Stoppers au 800-222-8477 ou visiter lacrimestoppers.org.

