Un ami de Poutine meurt mystérieusement « en tombant de la fenêtre » après que sa société pétrolière a déclenché la guerre lors de la dernière mort du cercle restreint du Kremlin

L’UN des principaux alliés de Vladimir Poutine serait décédé après être tombé d’une fenêtre d’hôpital, devenant le dernier membre du cercle restreint du dirigeant russe à mourir dans des circonstances mystérieuses.

Ravil Maganov, 64 ans, était le président du géant pétrolier russe Lukoil, une entreprise qui a ouvertement critiqué l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

Ravil Maganov est décédé à l’âge de 64 ans à Moscou 1 crédit : East2West

Le magnat du pétrole est décédé à l’exclusif Central Clinical Hospital 1 crédit : East2West

Le chef du pétrole russe est décédé après être tombé d’une fenêtre du sixième étage de l’hôpital clinique central de Moscou, vers 7h30, heure locale, selon des informations russes.

L’homme de 64 ans aurait succombé à ses blessures sur les lieux.

Lukoil a confirmé la mort du président mais a précisé que sa mort était le résultat d’une “maladie grave”.

Il a déclaré dans un communiqué de presse : « C’est avec un profond regret que nous vous informons que Ravil Maganov, président du conseil d’administration de PJSC LUKOIL, est décédé des suites d’une grave maladie.

“Ravil Ulfatovich a apporté une contribution inestimable non seulement au développement de l’entreprise, mais à l’ensemble de l’industrie pétrolière et gazière russe.”

En mars dernier, Lukoil, la plus grande compagnie pétrolière privée de Russie, a dénoncé l’invasion de Poutine et a exprimé dans un communiqué “ses plus profondes inquiétudes concernant les événements tragiques en Ukraine”.

La déclaration du conseil se lit comme suit : « Appelant à la fin la plus rapide du conflit armé, nous exprimons notre sincère empathie pour toutes les victimes qui sont touchées par cette tragédie.

“Nous soutenons fermement un cessez-le-feu durable et un règlement des problèmes par des négociations sérieuses et la diplomatie.

“L’entreprise met tout en œuvre pour poursuivre ses opérations dans tous les pays et régions où elle est présente, attachée à sa mission première de fournisseur fiable d’énergie aux consommateurs du monde entier. Dans ses activités, Lukoil aspire à contribuer à la paix, aux relations internationales , et les liens humanitaires.

Maganov était président de Lukoil depuis 2020 et vice-président exécutif de 2006 à 2020.

Il occupait des postes de direction au sein de l’entreprise depuis qu’il avait rejoint le conseil d’administration au début des années 1990.

Son frère Nail Maganov est à la tête d’une autre compagnie pétrolière, Tatneft, car ils ont tous deux suivi les traces de leur père et ont rejoint l’industrie pétrolière.

L’épouse de Maganov, Fania, est à la tête de l’école d’anglais langue première à Almetyevsk tandis que son fils Ravil est pilote de course.

Il avait été décoré de l’Ordre d’Alexandre Nevski par Vladimir Poutine en 2019.

On ne sait toujours pas pourquoi Maganov, était à l’hôpital.

L’hôpital de la rue Maréchal Timochenko à Moscou est le même que celui où le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev est décédé plus tôt cette semaine.

Il relève de l’administration présidentielle du Kremlin en Russie.

C’est un hôpital exclusif fortement gardé, réservé aux plus hauts fonctionnaires du pays.

Maganov est devenu un autre des riches alliés de Poutine qui est mort dans des circonstances mystérieuses au cours de l’année écoulée.

Le 25 février, le corps d’Alexander Tyulakov, un haut responsable des finances et de la sécurité de Gazprom au niveau du directeur général adjoint, a été découvert mort par son amant.

À peine trois semaines auparavant, Leonid Shulman, responsable des transports chez Gazprom Invest, avait été retrouvé mort.

L’homme de 60 ans a été découvert avec de multiples coups de couteau dans une mare de sang sur le sol de sa salle de bain.

Pendant ce temps, le riche Vladislav Avayev, 51 ans, ancien vice-président de Gazprombank et ancien responsable du Kremlin, a été retrouvé abattu dans son penthouse d’élite à Moscou.

Et quelques jours plus tard, Sergey Protosenya, 55 ans, a été retrouvé mort par pendaison en Espagne.

Au moins quatre des suicides présumés ont tous été qualifiés de “suspects” par des sources russes – dont un ancien colonel du FSB sur la chaîne de messagerie Telegram.