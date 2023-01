Un ami de Julian Sands, qui a parcouru “incroyablement dur” le mont Baldy avec Sands, qualifie l’acteur d'”extrêmement avancé”

Mount Baldy est une “randonnée incroyablement difficile” dans des conditions hivernales, mais l’acteur disparu Julian Sands est un “randonneur extrêmement avancé”, a déclaré jeudi un ami de l’acteur à Fox News Digital.

“C’est une randonnée incroyablement difficile avec ces conditions météorologiques”, a déclaré l’acteur Kevin Ryan, qui a rencontré Sands pour la première fois alors qu’ils tournaient ensemble une série intitulée “Crossbones”. Ryan a fait la randonnée “plusieurs fois” et deux fois en hiver.

“Vous parlez de six à huit à neuf heures pour arriver au sommet”, a ajouté Ryan. “Et quand il y a de la glace, c’est très difficile. Je sais que Julian est un randonneur extrêmement avancé et très volontaire. Il est très, très en forme. Et nous tenons fermement à ce que ce soit un retour positif pour lui.”

Cependant, Ryan a noté qu’avec le “temps très froid et humide” de la Californie cette année, cela entravait probablement les efforts de recherche sur la montagne.

“Je pense que les conditions météorologiques sont un aspect important de cela, pourquoi ils ne peuvent pas se rendre dans certaines de ces zones”, a déclaré Ryan, ajoutant que la neige peut devenir profonde.

Mercredi après-midi, le département du shérif du comté de San Bernardino a déclaré que la recherche de Sands se poursuivrait uniquement par voie aérienne, ajoutant que les chercheurs utilisaient la technologie RECCO qui peut détecter les matériaux réfléchissants, l’électronique et, parfois, les cartes de crédit.

Ryan a déclaré qu’il restait optimiste que les sauveteurs retrouveraient Sands, 65 ans, vivant, à la suite de la découverte du randonneur de 75 ans Jin Chung, qui avait disparu depuis deux jours avant d’être retrouvé vivant. Sands a disparu depuis 13 jours

Chung “a subi des blessures liées aux conditions météorologiques et une blessure à la jambe, mais a pu sortir avec l’aide des membres d’équipage”, a indiqué le département.

Ryan a déclaré à Fox News Digital que “lors d’un épisode comme celui-ci où chaque jour angoissant, heure par heure, vous vous inquiétez davantage, vous savez, d’un retour en toute sécurité, mais tout ce que nous avons dans une situation comme celle-ci, c’est de l’espoir.

“L’une des choses, comme je l’ai dit, c’est à quel point Julian est avancé”, a ajouté Ryan. “Et c’est un gars intelligent, et je garde espoir qu’il résiste et, vous savez, qu’il survive.”

Ryan a dit qu’il avait vu Sands pour la dernière fois il y a quelques mois à Runyon Canyon à Los Angeles, où ils se rencontraient souvent.

“Une histoire amusante, en fait,” dit-il. “Une fois, je descendais la montagne en courant, j’ai glissé et je me suis blessé à la jambe gauche. Et environ huit secondes plus tard, Julian Sands apparaît au coin de la rue. Et il m’a fait descendre la montagne en toute sécurité. Donc, il sait ce qu’il fait. “

Il a dit que Sands partait toujours en randonnée préparé avec tout ce dont il avait besoin dans son sac.

“Il a escaladé de sérieuses montagnes plus que moi. Il est un randonneur beaucoup plus avancé que moi. J’espère donc qu’il ira bien”, a-t-il ajouté.

Le frère de Sands, Nick Sands, s’est montré moins optimiste dans une interview accordée mardi au journal britannique Telegraph & Argus.

“Il n’a pas encore été déclaré disparu – présumé mort – mais je sais dans mon cœur qu’il est parti”, a déclaré Nick. “Cependant, la rivalité fraternelle étant ce qu’elle est, ce serait comme lui de sortir de là et de me prouver le contraire.

“Il a une armée d’amis, de fans et d’admirateurs qui ont été fantastiques dans leur soutien et Jules manquera beaucoup.”

Malgré les conditions, Ryan a dit qu’il gardait espoir.

“Je sais à quel point [he] est, et je sais à quel point il est intelligent et à quel point il est préparé », a déclaré Ryan. « Alors, je tiens le coup. Si quelqu’un peut s’en sortir, il le peut. Et c’est tout ce sur quoi je peux compter pour le moment. Alors je m’en tiens à ça et je dis une prière pour lui.”

Il a également donné son “amour et son soutien les plus profonds à la famille”.

“C’est une période incroyablement difficile pour eux, et je veux juste leur envoyer mon amour”, a déclaré Ryan. “Je tiens également à remercier toutes les équipes de recherche, le département du shérif et toutes les personnes sur le terrain qui viennent de déployer des efforts inlassables jusqu’à présent et continuent de le faire jusqu’à ce qu’ils trouvent Julian.”