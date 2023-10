Les proches de Leonard Cure, un homme noir abattu plus tôt cette semaine à bout portant par un député géorgien lors d’un contrôle routier, ont déclaré qu’ils soupçonnaient qu’il avait résisté à son arrestation en raison d’un traumatisme psychologique dû à son emprisonnement de 16 ans en Floride pour un vol à main armée. ne s’est pas engagé.

Une vidéo a été publiée mercredi par un shérif montrant Cure, qui avait été libéré et disculpé en 2020, se faire tirer dessus après avoir attrapé le policier par le cou et lui avoir forcé la tête en arrière lors du contrôle routier de lundi.

Un Américain emprisonné à tort pendant 16 ans tué par balle par la police En savoir plus

La famille de Leonard Cure, 53 ans, a visionné la vidéo du tableau de bord et de la caméra corporelle avant que le bureau du shérif du comté de Camden, Jim Proctor, ne la publie en ligne.

« Je crois qu’il y avait peut-être des problèmes, des problèmes mentaux avec mon frère », a déclaré Michael Cure à propos de son frère. « Je le connais assez bien. Le policier vient de le déclencher, sans aucun doute. C’était l’excitation rencontrée par l’enthousiasme.

Le shérif a diffusé la vidéo deux jours après qu’un de ses adjoints, qui est blanc, ait arrêté la camionnette de Cure, soupçonné de conduite imprudente et, après une lutte, lui a tiré dessus sur l’Interstate 95à quelques kilomètres au nord de la ligne Géorgie-Floride.

Cure rendait visite à sa mère à Port St Lucie, en Floride, et retournait dans une maison qu’il avait récemment achetée dans la région métropolitaine d’Atlanta.

La vidéo montre le député criant à plusieurs reprises à Cure de sortir de son véhicule. Cure sort par la porte côté conducteur, mais refuse d’abord l’ordre de mettre ses mains à l’arrière du camion.

« Je ne fais pas [expletive]», dit-il au député.

Cure s’exécute après que l’adjoint menace d’utiliser un pistolet paralysant sur lui. Les mains sur le camion, il se demande pourquoi il a été arrêté.

« Vous m’avez dépassé à 100 milles à l’heure », répond l’adjoint.

Lorsque Cure ignore les ordres de mettre ses mains derrière son dos, l’adjoint tire avec son pistolet paralysant – choquant Cure avec des broches électrifiées reliées à l’arme par des fils. La vidéo montre Cure se retourner et commencer à agiter ses bras, comme s’il essayait de se libérer du fil.

Cure attrape l’adjoint alors que la circulation routière les dépasse. On peut voir les deux hommes se débattre, les bras autour du cou. Cure met la main sur le bas du visage et le cou de l’adjoint et commence à lui pousser la tête vers l’arrière. L’adjoint frappe Cure sur le côté avec un bâton, mais Cure maintient sa prise.

« Ouais, salope! » dit Cure. Puis un seul pop peut être entendu.

Cure s’effondre au sol et on peut voir l’adjoint tenant son arme de poing. Il crie à Cure de rester au sol, puis lève sa radio.

« Coups de feu tirés, suspect à terre », précise l’adjoint. « Envoyez de l’aide. »

Le shérif a placé l’adjoint, dont le nom n’a pas été dévoilé, en congé administratif lors d’un examen du Georgia Bureau of Investigation, ce qui est habituel en Géorgie pour les fusillades impliquant des agents des forces de l’ordre.

L’agence enverra ses conclusions au procureur du circuit judiciaire de Brunswick, Keith Higgins, qui déterminera s’il convient de porter plainte.

Higgins a rencontré la famille de Cure mercredi après la diffusion de la vidéo. Mais la porte-parole du procureur, Cheryl Diprizio, a déclaré qu’elle ne prendrait pas de décision définitive tant que le bureau n’aurait pas terminé son enquête.

Des études montrent que les Noirs américains sont confrontés à un risque disproportionné d’être tués par la police ou condamnés à tort pour des crimes par rapport aux Blancs. Les deux sont arrivés à Cure.

Après avoir visionné la vidéo, les proches de Cure ont déclaré qu’ils pensaient toujours qu’il était inutile de lui tirer dessus. L’avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente la famille, a reproché au député d’avoir agi de manière agressive dès le début et de n’avoir jamais tenté de désamorcer le conflit avec Cure.

« Il devrait vraiment être en vie », a déclaré Michael Cure. « L’officier l’a frappé avec sa matraque et il l’a frappé, en fait, à deux reprises. Mais il n’était pas obligé de lui tirer dessus.

Cure a été reconnu coupable à tort de vol à main armée en 2004 et condamné à la prison à vie en Floride, mais les autorités qui ont examiné son cas en 2020 ont conclu qu’il n’avait pas commis le crime. Il a été libéré il y a trois ans.

La mère et les frères de Cure ont déclaré qu’il vivait dans la peur constante d’être arrêté et incarcéré à nouveau. Michael Cure a déclaré qu’il était convaincu que c’était la raison pour laquelle son frère avait résisté à son arrestation.

Avant de regarder la vidéo, la famille de Cure a tenu une conférence de presse devant le palais de justice du comté de Camden. Mary Cure a saisi un portrait encadré de son fils assassiné et a déclaré qu’elle savait lorsque les policiers sont venus à son domicile en Floride lundi qu’il avait été tué, avant même qu’ils ne le lui disent.

« Je ne pense pas, quoi qu’il arrive, qu’il aurait dû être tué », a déclaré Mary Cure.

Lorsque Cure a été emprisonné à tort, le Projet Innocence de Floride a persuadé une unité d’examen des cas du bureau du procureur du comté de Broward d’examiner son cas. Cette unité a examiné un reçu de guichet automatique et d’autres preuves indiquant que Cure se trouvait à des kilomètres du vol. Un juge a annulé sa condamnation en 2020.

« C’est quelqu’un qui a été abandonné par le système une fois et il a encore été abandonné par le système. Il a été enlevé à deux reprises à sa famille », a déclaré mercredi Seth Miller, directeur exécutif du Innocence Project of Florida.