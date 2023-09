Un Américain travaillant pour l’Ukraine déclenche une bagarre avec un Républicain

Une Américaine travaillant comme porte-parole de l’armée ukrainienne a répondu au sénateur JD Vance après que le législateur républicain ait envoyé une lettre aux responsables américains exprimant ses inquiétudes concernant son travail pour Kiev.

La lettre du 15 septembre de Vance concernant Sarah Ashton-Cirillo, porte-parole des Forces de défense territoriale (TDF) des forces armées ukrainiennes, a été adressée au secrétaire d’État américain Antony Blinken, au secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et à la directrice du renseignement national Avril Haines. Dans son message, Vance a soulevé plusieurs questions sur Ashton-Cirillo et l’a accusée d’avoir menacé « de violence physique quiconque diffusait de la « propagande russe » » lors d’un message vidéo qu’elle avait fait.

« Comme moi, le sénateur Vance comprend l’importance du premier amendement, et le défendre fait partie du respect d’un serment », a déclaré Ashton-Cirillo. Semaine d’actualités.

Vance a demandé si Ashton-Cirillo était employée par l’armée ukrainienne et si elle était « rémunérée à l’aide de ressources américaines ». Il a également demandé si elle était citoyenne américaine et si elle avait déjà servi pour les services de renseignement américains.

Vance a en outre demandé aux responsables américains si « nous avons des raisons de croire que les forces ou les services de renseignement ukrainiens envisagent de commettre des actes de violence contre ceux qui se livrent à la « propagande russe ».»

Sarah Ashton-Cirillo (à gauche) a vu un reportage pour TDF Media Studios dans une capture d’écran. Le sénateur JD Vance (à droite) s’exprime lors d’une audience au Sénat le 22 mars 2023 à Washington, DC

« Bien que nous puissions débattre du bien-fondé de ces accusations, s’engager dans un discours protégé ne devrait pas inviter à des menaces de violence, sinon le Premier Amendement ne signifie rien », a écrit Vance.

Ashton-Cirillo est originaire des États-Unis et elle est arrivée en Ukraine pour la première fois en mars 2022 pour travailler comme journaliste. Après avoir vécu la guerre, elle s’est enrôlée dans les forces armées ukrainiennes et a travaillé comme médecin de combat. Elle a également commencé à animer des émissions en anglais pour les TDF avant de devenir cet été porte-parole de la branche militaire.

Elle a adressé la lettre de Vance dans un vidéo postée lundi sur X (anciennement Twitter). Dans le clip, elle a commencé par remercier les États-Unis pour leur soutien à l’Ukraine face aux forces d’invasion du président russe Vladimir Poutine et a déclaré : « Nous, au sein du TDF et dans toute l’Ukraine, pensons que les journalistes sont des héros et ont le droit de rendre compte de la guerre de libération de l’Ukraine sans interférence. « .

Ashton-Cirillo a fait référence à l’accusation de Vance selon laquelle elle soutiendrait la violence contre les membres des médias soutenus par le Kremlin en disant que « les propagandistes russes et les criminels de guerre qui répandent des mensonges et poussent de faux récits ne sont pas des journalistes, ce sont des agents d’information et une extension du pouvoir de Poutine. Prigozhin s’efforce de semer le chaos et de faire des ravages à travers le monde. »

« En Ukraine, nous ne recherchons pas la vengeance, mais seulement la justice », a-t-elle déclaré.

Quant à la question de Vance sur la volonté de l’armée ukrainienne de prendre des mesures contre les propagandistes, Ashton-Cirillo a répondu Semaine d’actualités que « des tribunaux internationaux ainsi que des tribunaux ukrainiens sont en place pour inculper et organiser des procès équitables pour ceux qui sont soupçonnés d’avoir commis des crimes de guerre ».

Elle a ajouté : « Seuls les propagandistes du Kremlin ont parlé d’exécutions extrajudiciaires puisque les assassinats politiques et les meurtres de journalistes sont une caractéristique du régime Poutine ».

Dans la vidéo publiée sur X, Ashton-Cirillo a également répondu si elle travaillait pour le gouvernement américain à quelque titre que ce soit.

« En termes simples, je suis une Américaine servant comme soldat d’infanterie ukrainienne et médecin de combat qui a été ramenée de la ligne zéro et affectée à l’équipe des médias des TDF dans le double rôle de porte-parole et d’analyste de la désinformation russe », a-t-elle déclaré.

Ashton-Cirillo a également fait allusion à d’autres spéculations « décevantes » à son sujet.

« Alors qu’en Ukraine nous luttons pour la liberté mondiale et l’idéologie de la victoire, trop de personnes à Moscou et dans le monde sont encore occupées à se concentrer sur le trope fatigué du chaos des genres », a déclaré Ashton-Cirillo, qui est transgenre, dans le vidéo.

Dans le passé, Vance a appelé à suspendre le soutien américain à l’Ukraine, arguant qu’un financement supplémentaire pourrait prolonger la guerre.

Interrogé par Semaine d’actualités Si la lettre de Vance pourrait être le reflet de ses vues plus larges sur la fin du soutien américain à Kiev, Ashton-Cirillo a répondu que « Vance a été élu par les électeurs de l’Ohio pour poser des questions qui sont importantes pour eux, et je ne peux donc pas spéculer comme ça ». à la raison pour laquelle il a écrit cette lettre, mais seulement au fait qu’il fait ce pour quoi les électeurs de son État l’ont élu. »

Ashton-Cirillo a terminé sa vidéo X en disant qu’elle n’a « jamais été aussi fière d’être citoyenne américaine alors que je me bats au nom du peuple ukrainien contre la tyrannie de la Russie et de ses divers alliés, qui sont tous des ennemis des États-Unis ». « .

« Je terminerai en déclarant sans équivoque que je ne réponds qu’à trois groupes de personnes : mes commandants ukrainiens, le peuple ukrainien et le contribuable américain », a-t-elle déclaré.