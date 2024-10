Un Américain sur quatre craint une guerre civile post-électorale – sondage – RT World News

5 % et 12 % des personnes interrogées « connaissent personnellement » quelqu’un qui pourrait prendre les armes pour Kamala Harris et Donald Trump, respectivement.

Environ 27 % des Américains pensent qu’une guerre civile est susceptible d’éclater après la prochaine élection présidentielle américaine, selon un récent sondage YouGov, les partisans de Donald Trump et de Kamala Harris exprimant des inquiétudes similaires.

Un nombre important d’Américains craignent que les prochaines élections ne conduisent à des violences politiques, 6 % d’entre eux déclarant qu’une seconde guerre civile est imminente. « très probable » et 21 % disent que c’est le cas « assez probable. » Des proportions à peu près égales de partisans de Trump et de Harris pensaient qu’une guerre civile était au moins quelque peu probable, selon le enquête réalisée du 18 au 21 octobre pour le Times et le projet SAY24.

Douze pour cent des 1 266 personnes interrogées ont déclaré connaître quelqu’un qui pourrait prendre les armes s’ils pensaient que Trump avait été trompé lors de la victoire, tandis que 5 % ont déclaré connaître quelqu’un qui ferait de même pour Harris. Les enquêteurs ont également posé des questions sur la possession d’armes à feu, mais n’ont trouvé aucune corrélation avec la perception de la probabilité d’une guerre civile.















Le sondage a mis en évidence de profondes divisions au sein de la société américaine, puisque 84 % des électeurs estiment que le pays est plus divisé qu’il y a dix ans.

Après que le président américain Joe Biden se soit retiré de la course et ait soutenu Harris comme candidat de son parti, les démocrates ont d’abord profité d’une période de lune de miel avec les électeurs, comme en témoigne la hausse des chiffres dans les sondages. Toutefois, des sondages récents indiquent que Trump est menant dans la plupart des swing states, même si cela reste dans la marge d’erreur.

Après les élections de 2020, une foule de partisans de Trump est descendue au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, pour tenter d’empêcher les législateurs de certifier ce qu’ils croyaient être une victoire frauduleuse de Biden. La manifestation s’est rapidement transformée en émeute, que Biden et ses collègues démocrates ont qualifiée d’émeute. « insurrection. »















Les autorités arrêtées et chargé 1 457 participants, dont la plupart ont été accusés de délit d’intrusion, bien que certains aient été confrontés à des infractions plus graves.

Le candidat républicain à la présidentielle, qui a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat ces derniers mois, fait face à des accusations fédérales pour avoir prétendument incité à l’émeute en exhortant ses partisans à « se battre comme un diable » contre la certification de la victoire de Biden. Les avocats de Trump soutiennent qu’il avait tout à fait le droit de faire une telle déclaration, notant qu’il a également encouragé ses partisans à agir « pacifiquement et patriotiquement ».